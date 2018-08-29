Салах против чиновников Египта. Они угрожают его маме и не отвечают на письма

Скандал вокруг мобильного оператора

Еще весной эта история стала громкой – Салах подписал контракт с компанией Vodafone, которая обязалась отстегивать каждому египетскому абоненту по 11 дополнительных минут за каждый гол Салаха при подключении специального тарифа Mo Salah World. При этом египетская федерация футбола налепила изображение игрока на самолет рядом с другим мобильным оператором – WE.

«Простите, но это серьезный проступок. Я думал, разрешение этой ситуации получится гораздо порядочнее», – отреагировал Салах в твиттере. Агент игрока был недоволен тем, что представители федерации не выходили на связь при попытке решить этот вопрос.

В итоге министр спорта страны провел экстренную встречу с руководством федерации. Изображение Салаха с самолета убрали.

Слухи вокруг посещения резиденции Кадырова

Президент Чечни Рамзан Кадыров радужно принял футболиста, когда тот вместе со своей сборной приехал в республику для проживания во время ЧМ-2018. Салаху было присвоено звание почетного гражданина Чечни.

Позже агентство CNN сообщило, что Салах не хочет быть вовлеченным в истории, которые не связаны с футболом, и не намерен допускать того, чтобы его имя использовалось в угоду чьему-то политическому имиджу. В свою очередь, в New York Times опубликовали еще такую информацию: футболист отдыхал в отеле, когда за ним приехал Кадыров и пригласил его вместе посетить тренировку сборной Египта на «Ахмат-Арене». Впрочем, обе версии подтверждений не получили.

Скандал с возможным отъездом из сборной на ЧМ-2018

Египетская пресса, в частности Egypt Today, сообщила, что Салах отказался играть за сборную в матче третьего тура против Саудовской Аравии – к тому моменту египтяне лишились шансов на выход в плей-офф, а футболист был недоволен тем, что отель команды посещали люди, не имеющие отношения к футболу – бизнесмены, артисты и звезды шоу-бизнеса. Это мешало игрокам готовиться к матчам.

«В сборной Египта все едины, между нами нет разногласий. Мы уважаем друг друга, у нас отличные отношения», – ответил на слухи Салах и сыграл против саудовцев.

Провальное выступление на ЧМ-2018

Несмотря на два забитых гола, вспоминать о чемпионате мира в России Салах будет без какого-либо удовольствия – сборная Египта не набрала ни одного очка, проиграв все три матча. Гол Салаха в ворота россиян с пенальти уже ничего не решал, забитый мяч саудовцам не помог добыть даже ничью. После окончания группового этапа из сборной был уволен тренер Эктор Купер. Слухи об уходе Салаха из команды развеял сам игрок: «Мы хотим извиниться перед всеми египетскими болельщиками, которые поддерживали нас в этих трех матчах. Некоторым игрокам недоставало опыта. Спасибо всем, мы вернемся снова в 2022 году»

Что опять случилось

«Любая ассоциация стремится к тому, что решить проблемы своих игроков, чтоб обеспечить им комфорт. Но я вижу сейчас иную ситуацию. Это ненормально, что мои письма и письма моего агента игнорируются... Я не знаю, почему так происходит. У вас недостаточно времени, чтобы ответить нам?!» – такое сообщение оставил Салах в своем твиттере под конец лета. Появилась информация о том, что футболист отказался играть за сборную в сентябрьском матче против Нигера. Федерация выступила с опровержением.

Чем именно недоволен Салах? Запись в твиттере агента игрока прояснила многое. «Мы попросили гарантии относительно благополучия Мохамеда в составе сборной – заверения в том, что больше никаких нарушений по поводу имиджевых прав не будет. Вот и все. Они еще не отреагировали».

Осенью египтянам предстоят четыре игры квалификации к Кубку Африки-2019: дважды команда сыграет со сборной Свазиленда, еще два раза – с Нигером. До первой домашней игры против Нигера остается 11 дней. Федерация продолжает конфликтовать со своим лучшим игроком. Только этого и не хватало новому главному тренеру сборной Египта – Хавьеру Агирре.

UPD. Матери Салаха уже стали угрожать люди из федерации

«Хотел бы напомнить Мохамеду Салаху, что его мать все еще находится в Египте. Ты сам сейчас за границей и можешь делать все, что хочешь. Знающие люди поймут, что я имею в виду», – написал член совета директоров Египетской федерации футбол Халид Латиф в своем твиттере. А еще один представитель федерации футбола Египта ранее опубликовал фотографию с футболистами сборной и назвал Салаха свиньей.