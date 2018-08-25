ЦСКА больше не фаворит. Пора это принять

В матче 5-го тура РПЛ ЦСКА чуть не проиграл «Рубину» в Казани (1:1). Игру удалось вытащить только во втором тайме, а у команд теперь по шесть очков в пяти матчах. Для вице-чемпиона ЦСКА показывает слишком слабую статистику даже с учетом перестройки. Игра с «Рубином» – лучший показатель нового статуса ЦСКА. В этом сезоне армейцы больше не будут фаворитами в играх середняками и топами РПЛ. Просто здесь слишком много производственного хаоса.

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Видели этот состав?

Мы удивляемся составу ЦСКА примерно каждую неделю, но в игре с «Рубином» все оказалось совсем интересно. Гончаренко не поставил в старт универсального Бистровича и Чалова. Оба находятся в хорошей форме и усилили игру со скамейки. Чалов даже забил гол через несколько минут после выхода на замену. Зато в старте появился выгнанный из того же «Рубина» Ахметов, а место левого защитника занял правый крайний полузащитник Ефремов. Потому что после травм у армейцев вообще не осталось защитников.

Травм ужасно много

Каждый матч у ЦСКА кто-то вылетает. Еще в начале сезона слетел Хетаг Хосонов, а в матче с «Арсеналом» команда потеряла Щенникова. Игра с «Рубином» принесла новые лишения – перспективный Яка Бийол неудачно потянулся за мячом и покинул поле на носилках. Это странно, но после травмы Бийола ЦСКА даже заиграл лучше. Вот только оправдывать этим каждое повреждение уже не получится.

В ЦСКА опять травма. Защитников нет даже в запасе

По игре куча вопросов

ЦСКА набирает очки за счет индивидуальных действий отдельных игроков. С «Рубином» затащил вышедший на замену Чалов, но до этого выявились две важные неудачи. Марио Фернандеса даже слишком легко перекрыли. Можно сколько угодно раз называть Бердыева автобусным гением, но когда Фернандес ничего не показывает в атаке весь матч, пора паниковать.

Не впечатлил и новичок Магнуссон. Сердар Азмун еще в первом тайме мог добить ЦСКА, когда прошел исландца один в один. Магнуссон в этом ЦСКА еще и часто начинает атаки. С первым созидательным пасом у него пока ладится слабо.

Такая качельная игра ЦСКА напоминает предсезонные сборы. Гончаренко постоянно меняет состав, устраивает ротацию, а игроки часто травмируются. Только предсезонка закончилась месяц назад.

ЦСКА и «Рубин» похожи

В воротах «Рубина» спасает молодой Иван Коновалов, Федор Кудряшов учится играть на правом фланге обороны, а Дмитрий Полоз выходит на матчи после тренировки в кроссовках. В этом «Рубине» такая же пачка травмированных и странные звезды. Например, в предыдущих матчах много творил арендованный у «Ростова» Хорен Байрамян. Болельщики признавали его лучшим игроком встреч, а сам Хорен вытащил для «Рубина» матч с «Ахматом». Игру с ЦСКА он грустно смотрел с трибун, а команда едва не победила и без нового лидера.

«Рубин» варится в подобной ситуации уже несколько лет. Сейчас ЦСКА вынужденно опустился до подобного уровня. Кажется, нам пора с этим смириться.

Текстовый онлайн матча «Рубин» – ЦСКА

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