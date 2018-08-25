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ЦСКА больше не фаворит. Пора это принять

В матче 5-го тура РПЛ ЦСКА чуть не проиграл «Рубину» в Казани (1:1). Игру удалось вытащить только во втором тайме, а у команд теперь по шесть очков в пяти матчах. Для вице-чемпиона ЦСКА показывает слишком слабую статистику даже с учетом перестройки. Игра с «Рубином» – лучший показатель нового статуса ЦСКА. В этом сезоне армейцы больше не будут фаворитами в играх середняками и топами РПЛ. Просто здесь слишком много производственного хаоса.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Видели этот состав?

Мы удивляемся составу ЦСКА примерно каждую неделю, но в игре с «Рубином» все оказалось совсем интересно. Гончаренко не поставил в старт универсального Бистровича и Чалова. Оба находятся в хорошей форме и усилили игру со скамейки. Чалов даже забил гол через несколько минут после выхода на замену. Зато в старте появился выгнанный из того же «Рубина» Ахметов, а место левого защитника занял правый крайний полузащитник Ефремов. Потому что после травм у армейцев вообще не осталось защитников.

Травм ужасно много

Каждый матч у ЦСКА кто-то вылетает. Еще в начале сезона слетел Хетаг Хосонов, а в матче с «Арсеналом» команда потеряла Щенникова. Игра с «Рубином» принесла новые лишения – перспективный Яка Бийол неудачно потянулся за мячом и покинул поле на носилках. Это странно, но после травмы Бийола ЦСКА даже заиграл лучше. Вот только оправдывать этим каждое повреждение уже не получится.

В ЦСКА опять травма. Защитников нет даже в запасе

По игре куча вопросов

ЦСКА набирает очки за счет индивидуальных действий отдельных игроков. С «Рубином» затащил вышедший на замену Чалов, но до этого выявились две важные неудачи. Марио Фернандеса даже слишком легко перекрыли. Можно сколько угодно раз называть Бердыева автобусным гением, но когда Фернандес ничего не показывает в атаке весь матч, пора паниковать.

Не впечатлил и новичок Магнуссон. Сердар Азмун еще в первом тайме мог добить ЦСКА, когда прошел исландца один в один. Магнуссон в этом ЦСКА еще и часто начинает атаки. С первым созидательным пасом у него пока ладится слабо.

Такая качельная игра ЦСКА напоминает предсезонные сборы. Гончаренко постоянно меняет состав, устраивает ротацию, а игроки часто травмируются. Только предсезонка закончилась месяц назад.

ЦСКА и «Рубин» похожи

В воротах «Рубина» спасает молодой Иван Коновалов, Федор Кудряшов учится играть на правом фланге обороны, а Дмитрий Полоз выходит на матчи после тренировки в кроссовках. В этом «Рубине» такая же пачка травмированных и странные звезды. Например, в предыдущих матчах много творил арендованный у «Ростова» Хорен Байрамян. Болельщики признавали его лучшим игроком встреч, а сам Хорен вытащил для «Рубина» матч с «Ахматом». Игру с ЦСКА он грустно смотрел с трибун, а команда едва не победила и без нового лидера.

«Рубин» варится в подобной ситуации уже несколько лет. Сейчас ЦСКА вынужденно опустился до подобного уровня. Кажется, нам пора с этим смириться.

Текстовый онлайн матча «Рубин» – ЦСКА

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Россия. Премьер-лига Россия Рубин ЦСКА
Комментарии (25)
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olic29ivica
1535211204
автор не неси *******...
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Snek
1535212000
А причём здесь фаворит или не фаворит? Клуб переживает самую большую перестройку в новейшей истории, ушла почти все команда, пришла совершенно новая. Нужно время. К середине сезона можно будет рассуждать, сейчас рано. Не примерную отметить, что ЦСКА редко начинал сезон удачно, но частно становится чемпионом.
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Koshkin@myshkyn
1535212023
ЦСКА? ха! да он порвёт большинство кто встанет на его пути (не болельщик ЦСКА), просто команда имеет свой стиль и надо разогнаться во время сезона...
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dddolphin
1535212403
Автор статьи, видимо, пребывает под наркозом ЧМ до сих пор, раз говорит, что на 70% обновленная команда, с пацанами 19-23 года долна сходу 3 очка брать в каждом матче! А тренер не ротацию применяет, а ищет оптимальные связи игроков, во вновь сформированном составе! Так что, журналист, садитесь! два!
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111ax
1535212655
автор в спячке был наверное полгода?
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BRO_football
1535213171
Если подумать, то в начале сезона ЦСКА никогда не называли фаворитом. Фаворитом всегда был Зенит. Возьмут нового тренера, накупят кучу легионеров, и тупые журналюги отдают им чемпионство ещё до начала сезона. А на деле сами знаете что происходит. Возьмите в пример хотя бы прошлый сезон.
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piligrim1986
1535213743
зачем писать очевидное? и так всем понятно, что у них смена поколений. Даст Бог, вырастут ребята для нашей сборной. Чалов например. и тут надо скорее поддержать тренера и команду
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Tim-Timmy
1535242339
ЦСКА не фаворит в этом году? Да это ясен как божий день! Но и с дермоммешать не надо они всегда разгонялись и по итогу брали верх таблицы это еще не конец. Пусть автор подобную ересь пишет в 25 туре там уже видно будет че каво!
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Евгений Трошин
1535260972
За спартасрачами следите, а у ЦСКА всё идёт по плану, кубок и второе место возьмут.
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general.lizyukov
1535274918
Автор идиот. Больше половины основного состава команды ушло, а он видите ли не считает это основанием для таких результатов. Да наша конница ещё до конца года так будет кочумать, на личных качествах. Построят, Газзаев тоже не сразу слепил первого обладателя кубка УЕФА в России.
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