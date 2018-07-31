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    Какой же необычный состав у ЦСКА. Кто они все?


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    Голосов: 12
    31.07.2018 17:30
    Боль Гончаренко.

    ЦСКА привез в Самару 19 человек, среди которых оказались Тикнизян, Пухов и Жиронкин. Если вы хоть раз слышали эти фамилии, то смело можете назвать себя знатоком российского футбола. В игре за Суперкубок России травму получил Алан Дзагоев, а Витиньо завоевал свой последний трофей в составе ЦСКА. Бразильца продали во «Фламенго» за 10 миллионов евро.

    Стартовый состав ЦСКА на игру с «Крыльями Советов» получился таким:

    Ниже – несколько фактов про лидеров ЦСКА прямо сейчас.

    • В матче с «Локомотивом» Набабкин играл опорного полузащитника. Кажется, это понравилось всем. Способный сыграть на обоих флангах защитник теперь переквалифицировался в опорника.
    • Хетаг Хосонов забил победный гол «Локомотиву» в игре за Суперкубок. В матче предыдущего сезона против все того же «Локомотива» Хосонов получил красную карточку, когда дебютировал в стартовом составе ЦСКА.
    • Кристиян Бистрович впервые сыграл за ЦСКА в еврокубковом матче против «Лиона». Хорват пришел зимой за 500 тысяч евро и стал первым игроком с февраля 2015 года, которого купили за деньги. Бистрович – игрок с хорошим пасом и поставленным дальним ударом. Если посмотреть на схему, которую дает ЦСКА, из него будут делать нового универсального Вернблума.
    • Марио Фернандесом интересуются «Атлетико» и «Наполи», но русский бразилец никуда не уходит. Летом Марио геройствовал на чемпионате мира, а теперь принял окончательное решение остаться в армейском клубе. Сейчас он – самый главный игрок по трансферной стоимости и общему интересу.
    • Защитник Никита Чернов дебютировал за сборную России раньше, чем сыграл за основной состав ЦСКА. Карьера Чернова в последние годы – вечные аренды. В обновленной основе ЦСКА место нашли и ему.
    • Жиронкин и Пухов сегодня сыграли за армейскую молодежку. ЦСКА выиграл со счетом 3:1, а Виталий Жиронкин забил третий гол команды. Оба попали на скамейку в матче основных команд.

    Раздевалка армейцев в Самаре. Ищем знакомые фамилии.

    Год назад стартовый состав армейцев на игру с «Анжи» выглядел вот так. От него остались только Акинфеев, Щенников и Фернандес.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ПФК ЦСКА
    Рейтинг: 4 Голосов: 12
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 1 августа 2018, 20:42

      давай ребята на рынок по дешёвке чо ни будь достанете своё то не растим

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      Simbirsk 1 августа 2018, 12:24

      Прорвемся! Не впервой

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 1 августа 2018, 08:58

      ЦСКА по сути надо полузащитника нормального, так как расчитывать на хрустального Дзагу не стоит, и нападающего, Абель не прошел медобследование, теперь надо искать напа по уровню не хуже.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 1 августа 2018, 07:10

      Круто!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 1 августа 2018, 07:01

      Всё течет , всё меняется .....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 1 августа 2018, 06:44

      цска2

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 1 августа 2018, 03:57

      Наконец-то! Ура! Спасибо! Охрененно!
      Удачи, Гонч!

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 31 июля 2018, 23:34

      полузащитника толкового не хватает( уровня Дзагоева)

      2
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      ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 > Отчаянный Пердун 1 августа 2018, 00:03

      +++

      0
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      Рейтинг: +706

      111ax 31 июля 2018, 19:54

      посмотрим что из этого выйдет, без всяких ожиданий, т.к. это темная лошадка для всех в принципе

      3
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      Рейтинг: +5

      Вероника Александрова > 111ax 31 июля 2018, 22:14

      Всем привет) милая,стройная кошечка,

      познакомиться с мужчиной для

      свободных отношений... https://jarkms.blogspot.com/ Фото мооё. .........

      -1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 31 июля 2018, 19:04

      я горд за молодежь ЦСКА.... пусть кинут камень в мой огород,но ни один другой клуб подобным не сможет похвастаться....

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