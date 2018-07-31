Какой же необычный состав у ЦСКА. Кто они все?

Боль Гончаренко.

ЦСКА привез в Самару 19 человек, среди которых оказались Тикнизян, Пухов и Жиронкин. Если вы хоть раз слышали эти фамилии, то смело можете назвать себя знатоком российского футбола. В игре за Суперкубок России травму получил Алан Дзагоев, а Витиньо завоевал свой последний трофей в составе ЦСКА. Бразильца продали во «Фламенго» за 10 миллионов евро.

Стартовый состав ЦСКА на игру с «Крыльями Советов» получился таким:

Ниже – несколько фактов про лидеров ЦСКА прямо сейчас.

В матче с «Локомотивом» Набабкин играл опорного полузащитника. Кажется, это понравилось всем. Способный сыграть на обоих флангах защитник теперь переквалифицировался в опорника.

Хетаг Хосонов забил победный гол «Локомотиву» в игре за Суперкубок. В матче предыдущего сезона против все того же «Локомотива» Хосонов получил красную карточку, когда дебютировал в стартовом составе ЦСКА.

Кристиян Бистрович впервые сыграл за ЦСКА в еврокубковом матче против «Лиона». Хорват пришел зимой за 500 тысяч евро и стал первым игроком с февраля 2015 года, которого купили за деньги. Бистрович – игрок с хорошим пасом и поставленным дальним ударом. Если посмотреть на схему, которую дает ЦСКА, из него будут делать нового универсального Вернблума.

Марио Фернандесом интересуются «Атлетико» и «Наполи», но русский бразилец никуда не уходит. Летом Марио геройствовал на чемпионате мира, а теперь принял окончательное решение остаться в армейском клубе. Сейчас он – самый главный игрок по трансферной стоимости и общему интересу.

Защитник Никита Чернов дебютировал за сборную России раньше, чем сыграл за основной состав ЦСКА. Карьера Чернова в последние годы – вечные аренды. В обновленной основе ЦСКА место нашли и ему.

Жиронкин и Пухов сегодня сыграли за армейскую молодежку. ЦСКА выиграл со счетом 3:1, а Виталий Жиронкин забил третий гол команды. Оба попали на скамейку в матче основных команд.

Раздевалка армейцев в Самаре. Ищем знакомые фамилии.

Год назад стартовый состав армейцев на игру с «Анжи» выглядел вот так. От него остались только Акинфеев, Щенников и Фернандес.