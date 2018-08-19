Украинский защитник отвернулся от флага России. Это что-то значит?

Что случилось?

30-летний защитник Виталий Федорив начинал карьеру в киевском «Динамо». После победы в Суперкубке Украины он впервые попал в Россию: с 2008 по 2011 годы Федорив принадлежал пермскому «Амкару». С 2017-го украинец играет в ФНЛ за «Нижний Новгород», а в матче против «Сочи» Виталий отметился странными действиями. Во время гимна России Федорив отвернулся от российского флага. Он уже делал подобное в матче первого тура, но тогда никто не придал этому значения. Теперь на Федорива все злятся. Комитет по этике никаких обращений по поводу поступка Федорива не получал.

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Алексей Скворцов, в интервью «Советскому спорту» «Сначала мы все стояли боком к флагу, как и Виталий. Не заметили, что во время гимна на экране пошла картинка. Когда увидели – повернулись, разумеется. Но мы все – россияне. А Виталий – иностранец. В данном случае не важно, из какой страны. Так с какого ляда ему поворачиваться на флаг России? Спорт – вне политики. И здесь ее искать тоже не надо».

Что говорит он сам?

Федорив никогда плохо не отзывался о России. Он утверждает, что и сейчас не хотел никаких политических провокаций.

«Я человек верующий и перед игрой произношу слова молитвы. Так было и вчера. Спорт вне политики. С уважением отношусь к российскому флагу и гимну. Прошу не искать какой-то политической подоплеки в этом моменте», – рассказал Федорив в интервью изданию «Р-Спорт».

Общество его осуждает

Громче всех высказался Владислав Радимов.

text Публикация от text (@radimov02) 19 Авг 2018 в 3:17 PDT

В твиттере тоже бурная реакция:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Забавный случай

О Федориве не так много новостей, но есть одна интересная история. В 2008 году его вызвали на сборы в сборную Украины, но Федорив туда опоздал. Причина – туман, из-за которого задержали рейс Москва-Киев. «Если Федорив не хочет играть за сборную, то пусть так и говорит. Если Виталий не прибудет на сбор, будем разбираться и с ним, и с «Амкаром», – говорил тогда тренер сборной Украины Алексей Михайличенко. На сбор Виталий Федорив все-таки приехал, но с того времени сыграл за украинскую команду только две игры.

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