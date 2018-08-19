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  • Украинский защитник отвернулся от флага России. Это что-то значит?

Украинский защитник отвернулся от флага России. Это что-то значит?

Что случилось?

30-летний защитник Виталий Федорив начинал карьеру в киевском «Динамо». После победы в Суперкубке Украины он впервые попал в Россию: с 2008 по 2011 годы Федорив принадлежал пермскому «Амкару». С 2017-го украинец играет в ФНЛ за «Нижний Новгород», а в матче против «Сочи» Виталий отметился странными действиями. Во время гимна России Федорив отвернулся от российского флага. Он уже делал подобное в матче первого тура, но тогда никто не придал этому значения. Теперь на Федорива все злятся. Комитет по этике никаких обращений по поводу поступка Федорива не получал.

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Алексей Скворцов, в интервью «Советскому спорту»

«Сначала мы все стояли боком к флагу, как и Виталий. Не заметили, что во время гимна на экране пошла картинка. Когда увидели – повернулись, разумеется. Но мы все – россияне. А Виталий – иностранец. В данном случае не важно, из какой страны. Так с какого ляда ему поворачиваться на флаг России? Спорт – вне политики. И здесь ее искать тоже не надо».

Что говорит он сам?

Федорив никогда плохо не отзывался о России. Он утверждает, что и сейчас не хотел никаких политических провокаций.

«Я человек верующий и перед игрой произношу слова молитвы. Так было и вчера. Спорт вне политики. С уважением отношусь к российскому флагу и гимну. Прошу не искать какой-то политической подоплеки в этом моменте», – рассказал Федорив в интервью изданию «Р-Спорт».

Общество его осуждает

Громче всех высказался Владислав Радимов.

text

Публикация от text (@radimov02)

В твиттере тоже бурная реакция:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Забавный случай

О Федориве не так много новостей, но есть одна интересная история. В 2008 году его вызвали на сборы в сборную Украины, но Федорив туда опоздал. Причина – туман, из-за которого задержали рейс Москва-Киев. «Если Федорив не хочет играть за сборную, то пусть так и говорит. Если Виталий не прибудет на сбор, будем разбираться и с ним, и с «Амкаром», – говорил тогда тренер сборной Украины Алексей Михайличенко. На сбор Виталий Федорив все-таки приехал, но с того времени сыграл за украинскую команду только две игры.

[poll id=1719]

Россия. ФНЛ Россия Нижний Новгород Федорив Виталий
Комментарии (15)
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84aivengo
1534690002
надеюсь получит по максимуму .... и от руководства,и от болельщиков.... пускай вообще пи.......ует из нашей страны
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GoLenaStop
1534693134
На xeeep с пляжа этого укрожопого! В самой его хвамилии "ив" - уже показуха, что он -укроп.Чемодан, вокзал - на Киев!...
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Olga85
1534698158
Молился? А что мешало молиться, повернувшись боком, как и все? Или у певицы на спине был вытатуирован храм с куполами??? Есть регламент проведения матча. До этого никогда не видела, чтобы кто-то из иностранцев так себя вел, хотя, как и этот Федорив, они никакого отношения не имеют ни к флагу России, ни к нашему гимну. Да и верующих среди иностранцев, как я думаю, достаточно. Поведение защитника однозначно носило демонстративный и провокационный характер. Раз уж такой патриот, то пусть едет поднимать футбол в свой родной стране, а то как-то негоже "агрессорские" рубли получать. Или действительно деньги не пахнут? Теперь он, кажется, вспомнил, что зарплату ему платят в России, и, наверняка, гораздо большую, чем он мог бы получать в Украине, и тут же переобулся в прыжке. Я считаю, что его должны наказать крупным штрафом. При повторном подобном нарушении - запретить ему выступление в любых лигах - РПЛ, ФНЛ или ПФЛ. Да, спорт должен быть вне политики, поэтому тех, кто туда вносит политический подтекст (неважно, что он потом пишет в своем твиттере или говорит на публике), необходимо изолировать от спорта, поскольку спортсмены публичные люди и несут ответственность за свое поведение.
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Saang (SCR)
1534699443
Случись нечто похожее в исламской стране - его просто избили бы, а у нас терпят...
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_MATRIX_
1534706386
Это укросущество просто обыкновенное лицемерное чмо. Если ты воспринимаешь Россию как врага (хотя и якобы никогда о ней плохо не отзывался в открытую), то чего же ты вообще приехал играть в Россию? То есть как бабло косить - так типа "уважает", все дела, а как русский флаг - так сразу отвернулся и типа "молился"? Обычное скотохохлятское ушлёпство. Пинка ему в копчик, чтоб аж до Борисполя долетел, паскуда.
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kupryaev
1534713209
Что за однобокий "заказ"?? автор? ты не должен разве представлять читателям противоположные точки зрения от медийных личностей и простых пользователей?
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alp
1534748652
как это типично для нынешней украины... публично насрать, а потом лепить горбатого что он молился... трусливая шавка
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Chehofff
1534756856
Автор - чудак на букву м. Включаем мозги. Федоров уже 10 лет играет в России. Все 10 лет уважительно относился к гимну и флагу России. Это же он подтверждает в своих словах. То есть как минимум сотни раз ему было не западло слушат гимн России лицом к флагу. Все футболисты подтверждают, что Федоров никуда не отворачивался. Наоборот, это все футболисты в середине гимна вдруг заметили, что флаг России транслируют где-то сбоку и повернулись к флагу. Федоров задумался (а может и действительно молился), и не повернулся вместе со всеми. Я хоть и патриот России, но к Федорову у меня никаких претензий.
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Правдоруб100
1535956649
Да отмудохать его разок и мозги на место встанут!!! Болельщики что-то не дотягивают....
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swot1205
1539798721
еп ан ы й хохломицин
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