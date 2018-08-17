Наши клубы часто проигрывают слабакам. «Зенит» не повторил ошибки

Одну из сильнейших команд России – «Зенит» – чуть не выбил клуб из Белоруссии. «Уфа» могла вылететь от команды из Люксембурга. Мы вспомнили, какие представители не самых мощных лиг и раньше лишали нас еврокубков.

Сезон-1996/97

Кто вылетел: «Торпедо»

От кого: «Динамо» Тбилиси

Страна: Грузия

Времена, когда тбилисское «Динамо» выигрывало Кубок Кубков, давно прошли. Спустя 15 лет после этого триумфа Грузия уже была отдельной страной, а клубы из ее чемпионата не удивляли Европу и совсем не были на слуху. Тем не менее, в 1/32 финала Кубка УЕФА «Торпедо» уступило динамовцам дома 0:1, а в гостях сыграло 1:1 – оба гола в ворота нашего клуба забил известный по выступлениям за «Аланию» Гоча Джамараули.

«Динамо» же «сгорело» 0:5 «Боавиште» в следующем раунде (первый матч – 1:0) и вылетело с турнира.

Сезон-1997/98

Кто вылетел: «Спартак»

От кого: «Кошице»

Страна: Словакия

«Спартаку» в квалификации Лиги чемпионов досталась лучшая команда Словакии, но сенсационное поражение 1:2 в гостях удивило многих. В домашней игре россияне загубили массу голевых моментов, но ничего не забили (0:0) и под фанатские крики «Романцев, убирайся» стали готовиться к Кубку УЕФА.

«Кошице» же угодил в крутую компанию к «МЮ», «Ювентусу» и «Фейеноорду» и проиграл все шесть матчей с общим счетом 2:13.

Сезон-2003/04

Кто вылетел: ЦСКА

От кого: «Вардар»

Страна: Македония

Красно-синие были фаворитом чемпионата России-2003 и успешно его выиграли, но перед этим шумно опозорились, проиграв во втором квалификационном раунде команде из Македонии дома – 1:2, а в гостях не сумев исправиться – 1:1. В тех матчах участвовали братья Березуцкие и юный Игорь Акинфеев, а также множество футболистов, которые буквально через пару лет выиграют Кубок УЕФА. А тогда все сочувствовали Ивице Оличу, который переходил в ЦСКА как раз под Лигу чемпионов.

ЦСКА вылетел вообще из еврокубков, «Вардар» же упорно сражался с пражской «Спартой» за выход в групповую стадию ЛЧ, но уступил по сумме двух встреч 4:5, а в Кубке УЕФА закончил выступления, проиграв «Роме» (0:4, 1:1).

Сезон-2009/10

Кто вылетел: «Крылья Советов»

От кого: «Сент-Патрикс»

Страна: Ирландия

Сборная Ирландии – нередкий участник континентального и мирового турниров сборных, но чемпионат в этой стране очень слабый. Тем не менее, «Крылья Советов», возглавляемые Леонидом Слуцким, умудрились вылететь от «Сент-Патрикс» в квалификации Лиги Европы. Поражение 0:1 в гостях не выглядело страшным, тем более что в Самаре «Крылья» к 57-й минуте повели 3:0. Но ирландцы в ответ умудрились забить два мяча – 3:2.

В следующем же раунде румынская «Стяуа» вынесла ирландцев с общим счетом 5:1.

Сезон-2010/11

Кто вылетел: «Локомотив»

От кого: «Лозанна»

Страна: Швейцария (второй дивизион)

Сам по себе швейцарский чемпионат неплох, но «Локомотиву» в тот год противостоял клуб, который играл совсем не в элите. «Лозанна» добралась до финала Кубка Швейцарии из второго дивизиона, она проиграла 0:6 чемпиону-«Базелю», но прошла в еврокубки. «Локо» спас ничью в гостях благодаря голу Сычева, а затем на последних минутах успел перевести дома игру в овертайм (забил Алиев), но уступил в серии пенальти из-за промахов Шишкина и Майкона.

«Лозанна» угодила в группу ЛЕ к «Спарте», «Палермо» и ЦСКА. Швейцарцы набрали лишь одно очко. От ЦСКА «Лозанна» получила 1:8 в двух играх.

Сезон-2014/15

Кто вылетел: «Локомотив»

От кого: «Аполлон»

Страна: Кипр

Здесь был вообще какой-то ужас. «Локомотив» в 2014 году до последнего тура бился за чемпионство, а на старте нового чемпионата был бледной тенью себя прежнего. Как результат – кошмар в Лиге Европы. 1:1 было в гостях, а дома – аж 1:4. От команды из Кипра. Да еще и крупно! Через несколько недель «Локо» лишился тренера – Леонида Кучука.

«Аполлон» попал в группу к «Вильярреалу», менхенгладбахской «Боруссии» и «Цюриху». Киприоты проиграли пять матчей из шести и закончили групповой этап с разницей мячей 4:18.

Сезон-2016/17

Кто вылетел: «Спартак»

От кого: АЕК

Страна: Кипр

Впрочем, через пару лет от земляков не отстал и «Спартак» – он тоже показал, как можно вылететь от кипрского клуба на ранней стадии Лиги Европы. Причем это был даже не раунд плей-офф перед самым групповым этапом. 1:1 на Кипре, а в Москве на 88-й минуте Иван Тричковски одним касанием ноги оставил «Спартак» без еврокубков, а Дмитрия Аленичева без работы. Красно-белые в том сезоне выиграли чемпионство во многом из-за нового тренера – Массимо Карреры, который сменил Аленичева.

АЕК же до группы так и не дополз, с киприотами спокойно разобрался либерецкий «Слован» – 1:0 и 3:0.