Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Лучший танцор Англии снова в деле. Посмотрите, какой он классный

Лучший танцор Англии снова в деле. Посмотрите, какой он классный

За что мы любим Старриджа?

Когда на Старриджа молилась вся Англия, Кейн еще только-только начинал свое восхождение. Его переход в «Ливерпуль» посреди сезона 2012/2013 не зря обсуждали широко. Парень сразу нашел свое место в старте, а через год вместе с Суаресом образовал самый голевой дуэт того сезона. «Ливерпуль» тогда совсем чуть-чуть не дотянул до золотых медалей АПЛ, а сам Дани отгрузил 22 мяча.

Его манера: атлетичные движения, дриблинг на скорости, пушечный удар, легкий т английский стиль. Эра Юргена Клоппа в «Ливерпуле» тоже началась не без Старриджа. В финале Лиги Европы-2016 Дани забил крутой гол, но его команда проиграла. Тот мяч и сейчас можно считать одним из главных по красоте голов Старриджа за «Ливерпуль».

Помимо стильного передвижения по полю Даниэл отлично танцует. У него есть фирменные движения, которые нападающий исполняет после каждого забитого мяча. Представление длится несколько секунд, но оно невероятно заводит болельщиков «Ливерпуля» и дико раздражает фанов соперников.

История движений пошла еще с 2004-го года. Тогда англичанин в составе юношеской команды «Манчестер Сити» выступил на молодежном турнире, где отгрузил гол в ворота «Барселоны». Ребенок пребывал в диком экстазе и не смог сдержать эмоций. Именно тогда маленький парень исполнил танец в первый раз. Уже дальше это стало его фишкой.

Почему он всех бесит?

Главный недостаток Старриджа – бесконечные травмы. История болезней тут даже слишком объемная. Больше всего его беспокоили задняя поверхность бедра и лодыжка. Порой из-за повреждений он в сумме за сезон пропускал по семь месяцев. Штатные несколько недель лазарета каждое время года уже вошли в норму. Медицинский штаб не находит причину, но виной могут быть слабые связки.

Что-то пошло не так уже в первом сезоне за «Ливерпуль». Тогда его повреждения воспринимались буднично, но после «серебряного» сезона игрок стал ломаться регулярно. Этой зимой «Ливерпуль» попытался сплавить Старриджа. «Милан» и «Севилья» вели переговоры по его аренде, «Интер» хотел купить футболиста, но англичане запросили 30 миллионов евро. Кстати, за последние два сезона АПЛ он забил всего 5 голов.

В итоге нападающего оставили в Англии и отправили на полгода в «Вест Бромвич». В дебютной же игре он получил травму на 4-й минуте. В итоге за весну Дани сыграл всего шесть матчей, все – безрезультатно и безрезультативно. И здесь сыграла роль его слабохарактерность на поле. Почитайте английские форумы болельщиков «Ливерпуля» – большинство недовольны тем, что Старридж боится идти в отбор, а в последние годы и вовсе стал действовать впереди прямолинейно – лишь бы поскорее расстаться с мячом. Без инициативы и креатива.

Как он сейчас?

Вы не поверите, но даже слишком крут! Дани вернулся из бездарной аренды, а потом подписал новый контракт с «Ливерпулем». В последние часы трансферного окна клуб сбагрил Ингса в «Саутгемптон» за 22 миллиона евро. Теперь Клопп наконец-то дает шанс Старриджу, а тот провел на высоком уровне все семь летних матчей. «За все время моей работы здесь Старридж сейчас находится в лучшей форме. Он прошел всю предсезонную подготовку», – рассказывает о нем Клопп. Было невозможно представить такие слова еще полгода назад.

Старридж органично вписывается в план тренера «Ливерпуля». «Ливерпуль» играет по схеме 4-3-2-1, где на позиции центрфорварда выступает Фирмино, а при необходимости команда перестраивается на 4-4-2. Многие ошибочно предполагают, что Старридж нужен Юргену для позиции дополнительного нападающего при расстановке с двумя напами. Во время предсезонки немец наигрывал Дэниэла в обоих сценариях, что говорит о серьезной роли англичанина. Его задача – реальная конкуренция Фирмино за место в основе.

Во всех схемах Старридж играет, скорее в оттяжке, нежели чистую девятку. Это позволило ему почувствовать себя немного увереннее, ведь он чаще стал получать мяч. В матче первого тура этого сезона «Ливерпуль» порезвился над «Вест Хэмом» (4:0). В конце матча на замену вышел Старридж, а уже через минуту зрители увидели его фирменный голевой танец. После матча Клопп радовался: «Когда Старридж в форме, в его способностях никто не сомневается. Сейчас он в очень хорошей форме. Надеюсь, он удержит уровень в течение сезона».

Судьба дала танцору новый шанс показать себя.

Материалы по теме:

13 главных фактов нового сезона АПЛ

Самый дорогой голкипер мира. Его браковали из-за роста и разрывали девушки

«Ливерпуль» сломал карьеру большого таланта. Он почти приехал в РФПЛ

[poll id=1712]

Англия. Премьер-лига Европа Ливерпуль Вест Бромвич Старридж Даниэль
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Nintendo8800
1534508966
очень хотелось бы увидеть снова его в деле
Ответить
MU-fanatic
1534510328
он хорош,недооценен и травматичен!
Ответить
Cules2013
1534514079
Здоровый Старридж - это сила и украшение АПЛ, но я скептик - сломается, рано или поздно. Жаль, но вероятность этого просто зашкаливает. Это как надеяться, что Вермален или Компани проведут сезон бес серьёзных травм. Старридж может забить достаточно много в общей совокупности за сезон, но за счёт конкретных результативных матчей, а не ровно пройти по всей дистанции.
Ответить
OfaZavr
1534522560
пусть травмы обходят его сторон и он проявит себя на полную мощность!
Ответить
21082014
1534528445
просто пожелаю ему обойтись в этом сезоне без травм.очень трудно поверить в его настоящее возвращение,если честно.ему 28.самый пик.если еще один сезон мимо-можно потихоньку подумывать о завершении..или доигрывать где нибудь там..а пока-надежда еще есть.
Ответить
Great Show
1534536680
У них с Уэлбеком похожие карьеры получились
Ответить
android-uz
1534700458
Удачи ему в новом сезоне!!!
Ответить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
5
Гурцкая – о Слуцком: «В «Динамо» быстрее, чем в ЦСКА»
17:57
Стало известно, почему ЦСКА отказался от 15-миллионного трансфера
17:45
1
Даку выбрал номер в «Спартаке»
17:29
8
Гурцкая честно ответил, почему Батраков не оказался в «ПСЖ»
16:49
4
ВидеоДевушка Винисиуса поучаствовала в алкогольном челлендже
16:43
2
Шалимов – о новичке «Спартака»: «Сильнее Ливая в тысячу раз»
16:16
2
«Резко сдулся»: Гурцкая назвал слабое место в составе ЦСКА
15:51
3
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
15:41
Жена Соболева обрушилась на СМИ: «Это гниль»
15:30
17
Все новости
Все новости
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
15:41
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
12:34
2
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
09:36
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
01:03
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
Вчера, 23:29
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
Вчера, 20:09
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
Вчера, 19:38
ФотоЭкс-капитан «Ливерпуля» перешел в «Челси»
Вчера, 18:17
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
Фото«Ювентус» купил нападающего «ПСЖ» за 50 миллионов
2 августа
3
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
«Арсенал» сделал предложение «Реалу» по Винисиусу: известна сумма
2 августа
1
Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ
1 августа
1
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
ФотоХоланд встретился с лучшим баскетболистом в истории
1 августа
3
Родри выбрал игровой номер в «Реале»
1 августа
1
Винисиус договорился с другим клубом
31 июля
1
Реакция «Челси» на завершение дисквалификации Мудрика
31 июля
«Ньюкасл» объявил об отставке главного тренера
31 июля
Мудрик сделал заявление о завершении дисквалификации за допинг
31 июля
7
Мудрику разрешили играть в футбол после дисквалификации за допинг
31 июля
3
«Ньюкасл» заплатит 11 миллионов за нового тренера
31 июля
«Арсенал» близок к покупке хавбека сборной Бразилии за 90 миллионов
31 июля
1
«Манчестер Сити» назвал «Реалу» цену на Родри
31 июля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+