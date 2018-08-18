Лучший танцор Англии снова в деле. Посмотрите, какой он классный

За что мы любим Старриджа?

Когда на Старриджа молилась вся Англия, Кейн еще только-только начинал свое восхождение. Его переход в «Ливерпуль» посреди сезона 2012/2013 не зря обсуждали широко. Парень сразу нашел свое место в старте, а через год вместе с Суаресом образовал самый голевой дуэт того сезона. «Ливерпуль» тогда совсем чуть-чуть не дотянул до золотых медалей АПЛ, а сам Дани отгрузил 22 мяча.

Его манера: атлетичные движения, дриблинг на скорости, пушечный удар, легкий т английский стиль. Эра Юргена Клоппа в «Ливерпуле» тоже началась не без Старриджа. В финале Лиги Европы-2016 Дани забил крутой гол, но его команда проиграла. Тот мяч и сейчас можно считать одним из главных по красоте голов Старриджа за «Ливерпуль».

Помимо стильного передвижения по полю Даниэл отлично танцует. У него есть фирменные движения, которые нападающий исполняет после каждого забитого мяча. Представление длится несколько секунд, но оно невероятно заводит болельщиков «Ливерпуля» и дико раздражает фанов соперников.

История движений пошла еще с 2004-го года. Тогда англичанин в составе юношеской команды «Манчестер Сити» выступил на молодежном турнире, где отгрузил гол в ворота «Барселоны». Ребенок пребывал в диком экстазе и не смог сдержать эмоций. Именно тогда маленький парень исполнил танец в первый раз. Уже дальше это стало его фишкой.

Почему он всех бесит?

Главный недостаток Старриджа – бесконечные травмы. История болезней тут даже слишком объемная. Больше всего его беспокоили задняя поверхность бедра и лодыжка. Порой из-за повреждений он в сумме за сезон пропускал по семь месяцев. Штатные несколько недель лазарета каждое время года уже вошли в норму. Медицинский штаб не находит причину, но виной могут быть слабые связки.

Что-то пошло не так уже в первом сезоне за «Ливерпуль». Тогда его повреждения воспринимались буднично, но после «серебряного» сезона игрок стал ломаться регулярно. Этой зимой «Ливерпуль» попытался сплавить Старриджа. «Милан» и «Севилья» вели переговоры по его аренде, «Интер» хотел купить футболиста, но англичане запросили 30 миллионов евро. Кстати, за последние два сезона АПЛ он забил всего 5 голов.

В итоге нападающего оставили в Англии и отправили на полгода в «Вест Бромвич». В дебютной же игре он получил травму на 4-й минуте. В итоге за весну Дани сыграл всего шесть матчей, все – безрезультатно и безрезультативно. И здесь сыграла роль его слабохарактерность на поле. Почитайте английские форумы болельщиков «Ливерпуля» – большинство недовольны тем, что Старридж боится идти в отбор, а в последние годы и вовсе стал действовать впереди прямолинейно – лишь бы поскорее расстаться с мячом. Без инициативы и креатива.

Как он сейчас?

Вы не поверите, но даже слишком крут! Дани вернулся из бездарной аренды, а потом подписал новый контракт с «Ливерпулем». В последние часы трансферного окна клуб сбагрил Ингса в «Саутгемптон» за 22 миллиона евро. Теперь Клопп наконец-то дает шанс Старриджу, а тот провел на высоком уровне все семь летних матчей. «За все время моей работы здесь Старридж сейчас находится в лучшей форме. Он прошел всю предсезонную подготовку», – рассказывает о нем Клопп. Было невозможно представить такие слова еще полгода назад.

Старридж органично вписывается в план тренера «Ливерпуля». «Ливерпуль» играет по схеме 4-3-2-1, где на позиции центрфорварда выступает Фирмино, а при необходимости команда перестраивается на 4-4-2. Многие ошибочно предполагают, что Старридж нужен Юргену для позиции дополнительного нападающего при расстановке с двумя напами. Во время предсезонки немец наигрывал Дэниэла в обоих сценариях, что говорит о серьезной роли англичанина. Его задача – реальная конкуренция Фирмино за место в основе.

Во всех схемах Старридж играет, скорее в оттяжке, нежели чистую девятку. Это позволило ему почувствовать себя немного увереннее, ведь он чаще стал получать мяч. В матче первого тура этого сезона «Ливерпуль» порезвился над «Вест Хэмом» (4:0). В конце матча на замену вышел Старридж, а уже через минуту зрители увидели его фирменный голевой танец. После матча Клопп радовался: «Когда Старридж в форме, в его способностях никто не сомневается. Сейчас он в очень хорошей форме. Надеюсь, он удержит уровень в течение сезона».

Судьба дала танцору новый шанс показать себя.

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