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Клоунская игра вратаря в Суперкубке Германии

Нико Ковач выиграл с «Баварией» Суперкубок Германии. Его новая команда открывала сезон матчем с «Айнтрахтом», где Ковач работал до этого. Борьбы не получилось, а прямо сейчас «Айнтрахт» сильно отличается от того клуба, которым все восхищались в финале Кубка Германии. Этому есть две главные причины: смена тренера и потеря основного вратаря.

Финский вундеркинд Градецки сменил «Айнтрахт» на леверкузенский «Байер», а на его место взяли датчанина Фредерика Реннова. С 2015 года 25-летний кипер тащил «Брондбю», но теперь ушел на повышение почти за 3 миллиона евро. Пока вложенные средства совсем не оправдываются.

Реннов в матче с «Баварией» пропустил пять голов. «Айнтрахт» при этом не забил сопернику ничего. Минимум в двух мячах голкипер команды сильно помог сопернику и просто не справился с давлением. Матч проходил на домашнем стадионе «Айнтрахта».

Роберт Левандовски оформил хет-трик, а один из голов вколотил после простейшей подачи. Реннов ринулся на выход, остановился и легко пропустил. В таких случаях надо играть до конца.

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Четвертый гол – худшая реклама вратарской игры. Простейший прострел с фланга, после которого Реннова можно обвинить в плохом выборе позиции. Мяча голкипер коснулся, но Коман все равно отличился.

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«Айнтрахт» проиграл по делу, но провальный дебют вратаря сделал все еще печальнее.

Суперкубок Германии

Айнтрахт – Бавария – 0:5 (0:2)

Голы: 0:1 – Левандовски, 21; 0:2 – Левандовски, 26; 0:3 – Левандовски, 54; 0:4 – Коман, 63; 0:5 – Алькантара.

Германия. Бундеслига Германия Айнтрахт Бавария Левандовски Роберт Реннов Фредерик
Комментарии (4)
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KOLBIS
1534105668
Как тузик грелку...
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Gornostay
1534145893
Наш то Лодыгин покруче будет)))
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х** вам всем
1534200172
Клоуны для того и созданы что бы веселить народ за деньги
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ariec93
1534275531
Странные предъявы, многие вратари, там где 4ый гол, даже и не коснулись бы мяча при простреле. Вот на чм 18 были клоунские игры вратарей, а тут ничего срашного.
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