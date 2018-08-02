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  • «Кому нужна обуза с долгами?». В России умирает еще один клуб

«Кому нужна обуза с долгами?». В России умирает еще один клуб

«Факел» пробивает дно. Худшая команда ФНЛ в прошлом сезоне заняла последнее место, но не вылетела. Из-за банкротства одних и немощности других воронежский клуб еще год проболтается в компании «Шинника», «Томи» и «Тамбова». Новый сезон «Факел» начал с трех поражений и, кажется, закончит его на том же месте. Если вообще доживет и не ляжет рядом с умершими «Амкаром», «Тосно» и «Кубанью».

«Мы абсолютно готовы. Могу отметить, что ощутимую поддержку команде оказывает новый губернатор Воронежской области. Изменения будут только в лучшую сторону». Это слова президента «Факела» Евгения Севергина, сказанные им в июне «Матч ТВ». Через месяц после этого Севергин ушел в отставку, лишив клуб финансирования от компании «ТНС Энерго». С первого тура футболисты играют без логотипа генерального спонсора на футболках.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Факел» вполз в сезон с дикими долгами в 100 миллионов рублей. При этом клубный бюджет составляет 200 миллионов. Сейчас на команде висят долги по бонусам за позапрошлый сезон, зарплатам и премиальным – за прошлый. Сотрудники клуба не получают денег от трех до пяти месяцев. Чтобы заявиться на сезон, с членов команды взяли расписку о рассрочке выплат.

Спасаться придется всем городом. В планах руководства превратить «Факел» в народную команду, где каждый болельщик может внести деньги из собственного кармана. В этом случае любой фанат будет знать, куда и как уходят клубные финансы. Но сначала количество этих болельщиков на трибунах нужно хотя бы кратно увеличить.

В начале нулевых Воронеж жарил посещаемостью. «Центральный стадион профсоюзов» собирал по 32 тысячи. Полные трибуны пришли в 2010 году, когда сборная России в товарищеском матче проиграла Бельгии (0:2). За последние четыре года пустых кресел на стадионе стало в разы больше. В прошлом сезоне на трибунах воронежского стадиона в среднем собиралось по две тысячи человек. Сама арена сейчас просто сгнивает и разваливается.

Фанаты негодуют:

Болельщик Павел: «Вешать всех собак, например, на Севергина – несправедливо. Он не справился со своими прямыми обязанностями – факт. Так же, как и все спортивные чиновники города.

У «Факела» есть огромный долг, и просто так он не появился. Его нужно было как-то приобрести, и один человек этого не смог бы сделать, потому что президент – звено цепочки.

«Факел» – своего рода предмет манипуляции людьми. Когда приходит новый человек к власти в городе, то он сразу показывает себя перед болельщиками громкими речами – мол, все будет хорошо (вплоть до постройки нового стадиона). Но, как правило, все заканчивается после выборов через года два-три. Появляются долги, клуб в них погрязает, понижается в лиге вплоть до потери профессионального статуса.

Руководство в последнее время совсем забыло про болельщиков. Может, потому что клуб висит на волоске. А, может, все силы сосредоточены на поддержании клуба в более или менее приличном состоянии. Но это не отговорка. С нами практически нет связи. Только изредка выскакивают какие-то новости – то с каких-то других ресурсов, а не с наших. Даже встречи с болельщиками не было…».

Болельщик Константин: «Клуб стал полностью закрыт от болельщиков: ни собраний, ни интервью. Что там происходит, никто не знает. Вся информация о делах в клубе поступает с источников в интернете и гостевых форумов.

У болельщиков нет никаких рычагов против руководства. Народ что-то говорит, но это либо игнорируют, либо имеют свое мнение. Война против них? Если мы объединимся, это никак не повлияет. Руководство решает какие-то свои задачи, про которые мы не знаем.

Почему власти не развивают футбол? На мой взгляд, в Воронеже нет развития спорта вообще – особенно массовых видов: волейбол, гандбол, хоккей, баскетбол. Достижения в индивидуальных видах спорта – чисто заслуга родителей и тренеров.

Те суммы, какие могут выделить обычные болельщики, слишком малы. Но клуб мог бы своими силами стимулировать покупать атрибутику. Посмотрите европейские матчи: болельщики все в клубных футболках, шарфах. Должна быть маркетинговая стратегия, но ее, к сожалению, у нас нет.

Тут бы властям общаться с соседями из Тамбова, где видно целенаправленное улучшение всего: и инфраструктуры, и общего уровня команды. Но, видимо, не хотят. Губернатор заинтересован в развитии спорта? Надеюсь, это не суета перед выборами.

По стадиону все плохо: плюсов нет, комфорта тоже. По некоторым сведениям, деньги за аренду клуб не платил давно. И опять же – стадион не является собственностью «Факела».

Ступеньки на восточной трибуне просто разваливаются, плитка ломается. Идти очень опасно. Весной все это покрывается льдом. Люди говорили, что падали прямо там. Говорят, стадионом занимаются всего два человека. Нет возможностей других. Если бы клуб платил аренду вовремя, то, может, что-то и улучшилось бы.

Я был на мартовском матче, когда стадион завалило снегом. Та ситуация не стала для меня чем-то неожиданным. За последние сезоны это нормально. Мы расчистили

себе места, взяли пледы. Но вот, например, в других городах чай раздавали, а у нас продавали как всегда и по высокой цене».

Болельщик Александр: «Во всех бедах виноваты в первую очередь спонсор клуба «ТНС Энерго», который не в полном объеме финансировал клуб, и руководство, которое пару лет назад набрало в команду игроков под большие зарплаты. Из-за неполного объема финансирования «ТНС Энерго» сделал должником клуб, а не себя естественно. Очень лихо закрутили. И теперь руководство области должно где-то находить деньги на эти самые долги.

Почему власти не развивают футбол? Будем надеяться, что новая власть теперь возьмется за футбол в городе. По крайней мере, они так обещают. А почему не развивали... А кому нужна обуза с долгами?

Вообще, это целый комплекс проблем, тянущихся цепочкой долгие годы. Начиная с обветшалого стадиона, который даже не принадлежит клубу. А за аренду, кстати, мифическим профсоюзам платятся большие деньги. Дальше – устаревшая тренировочная база, которая тоже не принадлежит клубу. Ее владельцы – вообще не понятно какие люди.

Помочь клубу? Многие болельщики всегда открыты для таких разговоров. Я лично помогу, чем смогу! Ходить на стадион мне приятно, так как для меня это история. А условий для просмотра там нет.

Как по мне, новый стадион нам не нужен. Хочется, чтобы на уже имеющейся арене провели хороший капитальный ремонт! Но стадион нужно обязательно оставить этот. Он, можно сказать, как памятник архитектуры. Просто им нужно заняться. А не разваливать, как профсоюзы».

На фоне общей безнадеги находится место достойным фанатским историям:

1) На матч с «Сочи» не хватило билетов. Руководство напечатало только полуторатысячный тираж на две трибуны – людей пришло в два раза больше. Народ стоял у касс по полчаса. Некоторые, не дождавшись, уходили домой. Некоторые позаботились и купили билеты заранее. В итоге с трибун матч посмотрели больше двух тысяч человек.

2) На матчи прошлого сезона против «Динамо» и «Спартака-2» пришло 12 900 и 10 600 болельщиков.

3) Люди двинули на футбол даже в марте, когда трибуны полностью завалило снегом. На стадионе не расчистили сиденья, не организовали продажу горячего чая и вообще наплевали на болельщиков, но народ все равно пришел. Падал на льду, засыпанном снегом, мерз на трибунах, но пришел.

Многие после игры просто заболели. Ультрас даже в снегопад разделись и весь матч поддерживали команду.

4) Болельщики таскают на матчи баян и развевают фнловскую тоску.

Маленький шанс на спасение есть.

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Комментарии (48)
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vladik12
1533203439
Горькая история.
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Чермындыр
1533203972
Россия - футбольная страна! Ура!
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ЮНик
1533210464
Закончившийся ЧМ дал российскому футболу хороший толчок. Читая подобное, приходишь к выводу, что с этого толчка наш футбол ещё долго не слезет.
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val-berezko
1533211935
"Играющая" страна заваливается.Надо подходить реально-спорт в такой России никому не нужен.Спортсмены бегут за границу. ЧМ провели,народ "сплотили",а дальше-трава не расти. На хрена этот ЧМ нужен был с миллиардными затратами,когда даже высшая лига валится. КТО ТАМ ПРАВИТ???????????????
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AloneStalker
1533228861
Путин гнида. Российская власть - гори в аду с вашими реформами! Нам не нужно такое правительство, которое добивает все в стране и посасывает у запада и америки!
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mikitka
1533228914
Объясните мне, глупому белорусу, С КАКОГО ХРЕНА бюджет низового клуба ФНЛ составляет 200 млн рублей?! Это же $3,2 млн!!! ФК "Динамо Минск" с таким же бюджетом выходит в групповой этап Лиги Европы!!! Как это возможно вообще?!
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тщмек 19
1533234100
Воронеж, красный пояс, с ельцинских времен нищета
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Vum
1533255935
пусть играют за обычную зарплату, мы поддержим. можно закрыть локомотив,зенит, цска , у кого в капитале народные деньги? можно просто футбол закрыть в россии, не умеем играть, вместо футбола,хождение с мячом! спасибо сборной показала характер , мы ими гордимся. все лучшее всем детям России. лучше бы пустили деньги на дворовые площадки.
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vodomut
1533271749
на бешенную зарплату бездарному Черчесову деньги нашлись
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serglider
1533495180
А что вы собственно хотели? Если 90% собираемых налогов и сборов в провинции уходят в Москву и Питер? У нас (в Сибири) ВСЕ крупные предприятия имеют московскую/питерскую прописку, мало того уже никого не удивляет, что и тепловые компании оттуда))) Во всех СМИ прокукарекали о 4% повышении зарплат федеральным бюджетникам, а то что с их затем срезали 30% зарплаты скромно умолчали))) Какой футбол!? Людям в провинции порой денег на еду не хватает! По этому, лично я, вижу выход в переходе на любительский футбол! То есть футболер работает где-то, а в свободное время тренируется и играет в футбол))) Зарплата % с продажи билетов, продаж именных футболок, рекламных контрактов, помощь спонсоров и... никаких буджетных денег! Вырастит как футболер - получит контракт в топ-клубе, нет-пусть дальше работает где работал...
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