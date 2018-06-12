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    Самый неожиданный трансфер лета. Русский защитник – в Германии


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    Голосов: 7
    12.06.2018 21:00
    Он перешел в клуб, где играет футболист сборной Исландии, а стадион может уместить всех жителей города.

    Александр Жиров – кто это?

    Стал известен в российском футболе, когда в марте 2015-го получил приглашение от Фабио Капелло в сборную России и попал в расширенный список на игру с Черногорией, выступая при этом в ФНЛ за «Волгарь». Через несколько месяцев перешел в махачкалинский «Анжи», который при Юрии Семине плелся внизу турнирной таблицы, но именно Жиров забил победный гол в ворота «Спартака» в Москве. Через год перешел в «Томь», зимой 2017-го пополнил состав «Краснодара», но там не заиграл. Сезон-2017/18 доиграл в «Енисее», которому помог выйти в РФПЛ.

    Куда он перешел

    Сегодня стало известно, что Жиров не будет играть в Премьер-лиге – он подписал контракт с клубом второй Бундеслиги. «Зандхаузену» более 100 лет – он был основан в самый разгар Первой мировой войны, в 1916 году. Никогда не играл в Бундеслиге, но иногда располагается дивизионом ниже, как и сейчас. В минувшем сезоне «Зандхаузен» занял 11-е место.

    В команде еще до начала своей игровой карьеры числился Ханси Флик – четырехкратный чемпион Германии в составе «Баварии» и бывший помощник Йоахима Лева в сборной. Сейчас там есть, по крайней мере, одно знакомое лицо – это форвард Ричард Сукута-Пасу, ранее принадлежавший «Байеру». Он известен тем, что забил за Германию победный гол на молодежном Евро в 2008 году. Кроме того, в «Зандхаузене» играют по два косовара, боснийца, американца, граждане Туниса, Турции и Анголы. А еще – исландец Рюрик Гисласон, который едет на чемпионат мира в Россию в составе своей сборной.

    Что это за место

    Зандхаузен – маленький городок с населением всего 14 500 человек, он расположен в семи километрах от Гейдельберга и находится в одном из самых теплых регионов страны (там растут даже финиковые деревья). Стадион, открытый в 1951 году, и это любопытно, рассчитан на 15 тысяч мест, 9800 из которых – стоячие.

    Жиров мог переехать в Европу и раньше

    В 2015 году, когда Жиров собирался уходить из «Волгаря», в СМИ прошел слух об интересе к нему со стороны аж целого лиссабонского «Спортинга». Главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев не стал опровергать информацию: «Все возможно». Но нет, в итоге вместо Лиссабона – Махачкала, а вместо «Спортинга» – «Анжи». Зато теперь Жиров поиграет в европейском клубе, он официально стал защитником клуба второй Бундеслиги – «Зандхаузена», где его даже поприветствовали по-русски:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 4 Голосов: 7
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 августа 2018, 23:13

      Нормальный бек, мне нравился.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 июня 2018, 12:06

      Молодца!!!!Сравнит уровень 2й Бундеслиги и ФНЛ...если выбирать,по мне правильное решение.Всё таки Германия!!!!

      0
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      Рейтинг: +198

      Smithy 13 июня 2018, 20:16

      То есть из фнл в европу можно попасть, а из рфпл нет? Так вот в чём проблема, ребята! Не в том что из россии в европе никто не нужен. а в том, что рфпл гавно даже на фоне фнл)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июня 2018, 14:25

      зато Черчесов кроме как упрашивать Игнашевича не нашел больше вариантов.

      4
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > OfaZavr 13 июня 2018, 20:14

      надо было еще берез взять ))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > dinar7777dinar 14 июня 2018, 10:44

      конечно, ведь без них сборная не сборная)))

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 13 июня 2018, 14:03

      всяко лучше чем днищавый рфпл !

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 13 июня 2018, 09:34

      Что же, посмотрим как парень себя проявит.Это может быть очень интересно.

      4
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 13 июня 2018, 07:59

      молодец, надо пробовать, а сборники хер поедут за рубеж, если только в условную Барсу.....но объясните им что они мягко говоря не тянут даже на молодежку барсы

      2
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 13 июня 2018, 02:55

      Интересно сколько Енисей за него получил?

      2
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      Рейтинг: +18

      alex3707 12 июня 2018, 22:25

      Удачи и успехов !!! И в бундеслигу !!!

      3
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 12 июня 2018, 21:16

      а говорят нет хороших ц. защитников в России

      3
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