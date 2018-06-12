Самый неожиданный трансфер лета. Русский защитник – в Германии

Он перешел в клуб, где играет футболист сборной Исландии, а стадион может уместить всех жителей города.

Александр Жиров – кто это?

Стал известен в российском футболе, когда в марте 2015-го получил приглашение от Фабио Капелло в сборную России и попал в расширенный список на игру с Черногорией, выступая при этом в ФНЛ за «Волгарь». Через несколько месяцев перешел в махачкалинский «Анжи», который при Юрии Семине плелся внизу турнирной таблицы, но именно Жиров забил победный гол в ворота «Спартака» в Москве. Через год перешел в «Томь», зимой 2017-го пополнил состав «Краснодара», но там не заиграл. Сезон-2017/18 доиграл в «Енисее», которому помог выйти в РФПЛ.

Куда он перешел

Сегодня стало известно, что Жиров не будет играть в Премьер-лиге – он подписал контракт с клубом второй Бундеслиги. «Зандхаузену» более 100 лет – он был основан в самый разгар Первой мировой войны, в 1916 году. Никогда не играл в Бундеслиге, но иногда располагается дивизионом ниже, как и сейчас. В минувшем сезоне «Зандхаузен» занял 11-е место.

В команде еще до начала своей игровой карьеры числился Ханси Флик – четырехкратный чемпион Германии в составе «Баварии» и бывший помощник Йоахима Лева в сборной. Сейчас там есть, по крайней мере, одно знакомое лицо – это форвард Ричард Сукута-Пасу, ранее принадлежавший «Байеру». Он известен тем, что забил за Германию победный гол на молодежном Евро в 2008 году. Кроме того, в «Зандхаузене» играют по два косовара, боснийца, американца, граждане Туниса, Турции и Анголы. А еще – исландец Рюрик Гисласон, который едет на чемпионат мира в Россию в составе своей сборной.

Что это за место

Зандхаузен – маленький городок с населением всего 14 500 человек, он расположен в семи километрах от Гейдельберга и находится в одном из самых теплых регионов страны (там растут даже финиковые деревья). Стадион, открытый в 1951 году, и это любопытно, рассчитан на 15 тысяч мест, 9800 из которых – стоячие.

Жиров мог переехать в Европу и раньше

В 2015 году, когда Жиров собирался уходить из «Волгаря», в СМИ прошел слух об интересе к нему со стороны аж целого лиссабонского «Спортинга». Главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев не стал опровергать информацию: «Все возможно». Но нет, в итоге вместо Лиссабона – Махачкала, а вместо «Спортинга» – «Анжи». Зато теперь Жиров поиграет в европейском клубе, он официально стал защитником клуба второй Бундеслиги – «Зандхаузена», где его даже поприветствовали по-русски: