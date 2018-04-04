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    Какой была Лига чемпионов в 90-е


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    Голосов: 15
    04.04.2018 08:01
    Порция бодрящего ретро.

    Молодой Хосеп Гвардиола учится у старших товарищей по «Барселоне», как выигрывать еврокубки.

    Самый неожиданный победитель Лиги чемпионов в истории – французский «Марсель».

    Президент клуба Бернар Тапи позднее получил тюремный срок за коррупцию и договорные матчи, но ту победу у «Марселя» никто не отнимет. Лучше не показывайте это фото Сильвио Берлускони, чей «Милан» французы и щелкнули в том 1992-м.

    Бывали времена, когда «Аякс» выигрывал Лигу чемпионов, а Кларенс Зеедорф носил пышные волосы.

    За всю историю «Бавария» выигрывала у «Бешикташа» 4 из 4 с общим счетом 12:1, но иногда приходилось тяжеловато.

    Отдельный привет дизайнерам 90-х за такую просторную фору. Кстати, заметили,что когда-то спонсором «Баварии» был Opel?

    Молодой талант «Интера» Андреа Пирло, который потом станет звездой «Милана» и легендой «Ювентуса».

    Еще одна сенсация в медалях – «Боруссия»-1997. Маттис Заммер, Стефан Шапюиза, Юрген Колер и другие знаменитые имена.

    Тот финал играли в Мюнхене – от этого победа Дортмунда стала еще приятнее.

    Карл-Хайнц Ридле казнил «Ювентус» дублем еще в первом тайме. После этого матча он уедет в Англию, но ничего более эмоционального в его карьере уже не будет.

    Первая победа «Реала» за тридцать лет.

    Возможно, самая высокая талия в истории спорта.

    Это сейчас Зидан разносит «Юве» за «Реал». А тогда все было наоборот.

    Хм. Кажется, секрет той победы мадридцев – ходить в отбор по двое.

    Серьезно, вот и на Дель Пьеро бросились парой. Помогло: туринцы в том финале так и не забили.

    26 мая 1999-го. Через секунду «пижоны будут лежать, а великие – торжествовать».

    Николя Анелька успели сфотографировать в Париже, пока он снова куда-нибудь не ушел.

    Оливер Кан закрывает десятилетие и этот материал.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 4 апреля 2018, 20:53

      Хороший материал!!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Leshka1994 4 апреля 2018, 13:20

      Что было,то прошло)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      BlackAngelZP 4 апреля 2018, 12:28

      Помню. Тогда были два групповых раунда))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 4 апреля 2018, 10:26

      да, были времена

      2
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    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 4 апреля 2018, 10:13

      Эти ребятки ,надень на них форму,
      и щас бы радовали глаз...пальцев на руках не хватило бы.
      А щас ?
      В зубах зависло: Крыжтыану,Мэсси,Неймар,Грыжманн...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 > alex1951 4 апреля 2018, 10:26

      ;);););)

      -1
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