Какой была Лига чемпионов в 90-е

Порция бодрящего ретро.

Молодой Хосеп Гвардиола учится у старших товарищей по «Барселоне», как выигрывать еврокубки.

Самый неожиданный победитель Лиги чемпионов в истории – французский «Марсель».

Президент клуба Бернар Тапи позднее получил тюремный срок за коррупцию и договорные матчи, но ту победу у «Марселя» никто не отнимет. Лучше не показывайте это фото Сильвио Берлускони, чей «Милан» французы и щелкнули в том 1992-м.

Бывали времена, когда «Аякс» выигрывал Лигу чемпионов, а Кларенс Зеедорф носил пышные волосы.

За всю историю «Бавария» выигрывала у «Бешикташа» 4 из 4 с общим счетом 12:1, но иногда приходилось тяжеловато.

Отдельный привет дизайнерам 90-х за такую просторную фору. Кстати, заметили,что когда-то спонсором «Баварии» был Opel?

Молодой талант «Интера» Андреа Пирло, который потом станет звездой «Милана» и легендой «Ювентуса».

Еще одна сенсация в медалях – «Боруссия»-1997. Маттис Заммер, Стефан Шапюиза, Юрген Колер и другие знаменитые имена.

Тот финал играли в Мюнхене – от этого победа Дортмунда стала еще приятнее.

Карл-Хайнц Ридле казнил «Ювентус» дублем еще в первом тайме. После этого матча он уедет в Англию, но ничего более эмоционального в его карьере уже не будет.

Первая победа «Реала» за тридцать лет.

Возможно, самая высокая талия в истории спорта.

Это сейчас Зидан разносит «Юве» за «Реал». А тогда все было наоборот.

Хм. Кажется, секрет той победы мадридцев – ходить в отбор по двое.

Серьезно, вот и на Дель Пьеро бросились парой. Помогло: туринцы в том финале так и не забили.

26 мая 1999-го. Через секунду «пижоны будут лежать, а великие – торжествовать».

Николя Анелька успели сфотографировать в Париже, пока он снова куда-нибудь не ушел.

Оливер Кан закрывает десятилетие и этот материал.