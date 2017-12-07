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    Легенды, которые брали «Золотой мяч» до Месси и Роналду. Как у них сейчас дела?


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    Голосов: 13
    07.12.2017 14:30
    «Бомбардир» вспоминает победителей престижной премии с 1987-го по 2007-й годы.

    Игрок: Кака (Бразилия)

    Год: 2007

    Клуб: «Милан»

    Что делает сейчас:

    Последние три года бразильский полузащитник гонял за американский «Орландо Сити». Осенью ходили слухи о том, что Кака вернется в «Милан», что устроило бы неплохую рекламную кампанию клубу. Но, скорее всего, футболист скоро подпишет контракт с китайским «Гуанчжоу Чжичэн».

    Игрок: Фабио Каннаваро (Италия)

    Год: 2006

    Клуб: «Ювентус», «Реал Мадрид»

    Что делает сейчас:

    После завершения карьеры итальянец активно появляется на мероприятиях ФИФА. Последнее из них – жеребьевка чемпионата мира в России. Помимо общественной деятельности, Фабио тренирует в экзотических странах. Так, он стал чемпионом ОАЭ с клубом «Аль-Ахли» в качестве ассистента тренера и самостоятельно привел китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» к победе в Кубке лиги. Также пресса писала, что Фабио приговорили к десяти месяцам тюрьмы за нарушение полицейского запрета. Позже агент Каннаваро опроверг эту информацию.

    Игрок: Роналдиньо (Бразилия)

    Год: 2005

    Клуб: «Барселона»

    Что делает сейчас:

    В 2015-м закончил играть на профессиональном уровне и ушел на отдых. Но еще в начале года агент игрока заявил, что Роналдиньо все-таки планирует вернуться на поле. Пока идея не реализована, зато полузащитник сыграл за команду России в матче, приуроченном к 65-летию президента РФ Владимира Путина. Это, кстати, не единственная связь Роналдиньо с нашей страной – летом он ездил в Чечню на первый матч «Ахмата».

    Игрок: Андрей Шевченко (Украина)

    Год: 2004

    Клуб: «Милан»

    Что делает сейчас:

    Набирался опыта в тренерском штабе украинской сборной. После Евро-2016 принял команду в качестве главного тренера, но на чемпионат мира-2018 вывести ее не смог, проиграв отбор в Группе I Исландии и Хорватии.

    Игрок: Павел Недвед (Чехия)

    Год: 2003

    Клуб: «Ювентус»

    Что делает сейчас:

    Уже семь лет трудится в структуре туринского «Ювентуса». За это время Недвед продвинулся до должности вице-президента клуба. Недавно возобновил карьеру в любительском клубе «Скальна», за который, кстати, играет его сын.

    Игрок: Роналдо (Бразилия)

    Год: 2002, 1997

    Клуб: «Интер», «Реал Мадрид»

    Что делает сейчас:

    Уже несколько лет наслаждается жизнью после футбола. Например, стал лицом главного покерного приложения PokerStars. Недавно появилась информация о том, что Роналдо может занять руководящую должность в «Коринтиансе», за который он отыграл несколько лет.

    Игрок: Майкл Оуэн (Англия)

    Год: 2001

    Клуб: «Ливерпуль»

    Что делает сейчас:

    Стал экспертом на телеканале BT, но долго в ящике не продержался – зрителям не нравилась его аналитика, лишенная эмоциональности и глубины. Параллельно развивал свою конюшню в графстве Чешир. Полгода назад серьезно начал заниматься скачками и пару недель назад дебютировал как жокей на благотворительном заезде.

    Игрок: Луиш Фигу (Португалия)

    Год: 2000

    Клуб: «Барселона», «Реал Мадрид»

    Что делает сейчас:

    Занимается всем подряд около футбола. Работал в системе миланского «Интера». Несколько лет назад баллотировался на пост президента ФИФА, но не получилось. Теперь занимается благотворительностью и, судя по всему, не задумывается о тренерской карьере.

    Игрок: Ривалдо (Бразилия)

    Год: 1999

    Клуб: «Барселона»

    Что делает сейчас:

    В солидном возрасте совсем недавно все-таки закончил играть в футбол. Но с игрой не расстается до сих пор, гоняя по матчам легенд футбола. Занимается благотворительностью и общественной деятельностью. Пару лет назад организовал собственный субботник в родном городе Ресифе. Мечтает стать агентом.

    Игрок: Зинедин Зидан (Франция)

    Год: 1998

    Клуб: «Ювентус»

    Что делает сейчас:

    Начав тренерскую карьеру во второй команде «Реала», дорос до коуча основной команды. Выиграл со мадридцами все ключевые трофеи, включая две виктории в Лиге чемпионов подряд. Один из лучших тренеров мира прямо сейчас.

    Игрок: Маттиас Заммер (Германия)

    Год: 1996

    Клуб: «Боруссия Д»

    Что делает сейчас:

    Четыре года работал на должности спортивного директора «Баварии». Прошлым летом вынужденно ушел с должности из-за проблем со здоровьем – нарушено кровообращение головного мозга. Также ходили слухи, что Заммер не поладил с главным тренером мюнхенцев Карло Анчелотти.

    Игрок: Джордж Веа (Либерия)

    Год: 1995

    Клуб: «ПСЖ», «Милан»

    Что делает сейчас:

    Один из самых влиятельных политиков в родной Либерии. В 2005 году проиграл выборы президента страны, не отчаялся и снова баллотировался в этом году. Занял первое место, собрав 39% голосов. Но этого недостаточно, поскольку согласно правилам Веа необходимо было набрать 50%+1 голос. В итоге он вышел во второй тур с кандидатом Джозефом Бокаем. Дату следующего этапа голосований все переносят – второй тур никак не может начаться.

    Игрок: Христо Стоичков (Болгария)

    Год: 1994

    Клуб: «Барселона»

    Что делает сейчас:

    Тренировал в Болгарии «Литекс» и ЦСКА. В 2013 году против него вышли с заявлениями местные бизнесмены, которые посчитали, что Стоичков нелегально (с помощью фейкового аукциона) завладел 150 тысячами тонн древесины. Кроме того, Христо может лишиться статуса почетного консула Болгарии в Испании. МИД Болгарии планирует сделать это из-за того, что Стоичков регулярно выступает с критикой в адрес испанских властей из-за событий в Каталонии.

    Игрок: Роберто Баджо (Италия)

    Год: 1993

    Клуб: «Ювентус»

    Что делает сейчас:

    Несколько лет учился и сдавал экзамены на получение тренерской лицензии UEFA Pro. Документ позволяет тренировать команды на высшем уровне. С того момента прошло уже пять лет, но Роберто так и не приступил к работе. Свои 50 лет отпраздновал с жертвами землетрясения в Аматриче. Природный катаклизм разрушил весь город. Баджо посетил палаточный лагерь и помог уцелевшим после стихии.

    Игрок: Марко ван Бастен (Нидерланды)

    Год: 1992, 1989, 1988

    Клуб: «Милан»

    Что делает сейчас:

    Тренировал сборную Голландии, а также «Аякс», «Херенвен» и АЗ. С последнего места работы пришлось уйти из-за проблем с сердцем. Летом входил в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Зенита». Сейчас работает директором ФИФА по техническому развитию. Прошлой зимой шокировал всех своими предложениями по изменению правил игры в футбол, включая ограничение количества проводимых матчей игроком за сезон, отмену офсайда, введение оранжевой карточки и отказ от дополнительного времени.

    Игрок: Жан-Пьер Папен (Франция)

    Год: 1991

    Клуб: «Олимпик»

    Что делает сейчас:

    Потренировал клубы вторых французских дивизионов. Были новости, что прошлой зимой он возглавит «Осер». Но китайские акционеры клуба так и не договорились с Папеном по условиям. Теперь работает консультантом на телеканале Bein Sports.

    Игрок: Лотар Маттеус (Германия)

    Год: 1990

    Клуб: «Интер»

    Что делает сейчас:

    Раздает интервью в прессе, проводит разборы игры. На летнем Кубке конфедераций комментировал матчи турнира. Прошлой зимой входил в число кандидатов на пост главного тренера сборной ЮАР вместе с Трапаттони и Манчини. Южноафриканская федерация в итоге не выбрала никого из этой тройки.

    Игрок: Рууд Гуллит (Нидерланды)

    Год: 1987

    Клуб: ПСВ, «Милан»

    Что делает сейчас:

    Последнее место как главного тренера – грозненский «Терек». Работал экспертом на телевидении. Весной перебрался в штаб национальной сборной к Дику Адвокату. Осенью выпустил книгу «Как смотреть футбол, или Руководство диванного эксперта», в которой написал, как строится работа футбольного аналитика на ТВ.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: varzesh11.com, Global Look Press
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 13
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 9 декабря 2017, 21:37

      баджо бы челси возглавить

      0
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 8 декабря 2017, 18:04

      Количество легенд в статье просто зашкаливает!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      Kugal 8 декабря 2017, 10:35

      не стареют душой ветераны !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      toxa 187 8 декабря 2017, 06:41

      спасибо за статью!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 8 декабря 2017, 04:16

      Про каждого читал и моменты вспоминал.... Ван Бастен и гол СССР в финале ЧЕ-88, Матеусв - финал ЧМ-90, Шеву с Баварией в ЛЧ 3:3, Оуэн - за Ливерпуль в падении через себя Астон Вилле или Блэкберну. Роналду, Рональдиньо и Зидан - без комментариев.

      0
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      Рейтинг: +7746

      mihail200606 7 декабря 2017, 19:43

      прикольно вспомнить легенд.. но оуэн случайный в этом списке...

      ПС:у шевы зуба что ли нет слева? после вызова на ковер в ФФУ за невыход на ЧМ))

      1
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      Рейтинг: +47

      ,bpjy 7 декабря 2017, 19:43

      До сих пор не пойму как тогда века вместо клинсмана вылупился

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 7 декабря 2017, 17:30

      Совсем не плохая статья ! Было интересно почитать!

      4
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      Рейтинг: +33

      boba42 7 декабря 2017, 16:57

      сейчас это не награда,а междусобойчик португала и аргентина ,нет ни воротчиков,ни защитников ,ощущение что только эти двое играют в футбол

      5
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      Рейтинг: +60

      Геннадий Бирюков 7 декабря 2017, 16:54

      Великие игроки)

      0
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