Легенды, которые брали «Золотой мяч» до Месси и Роналду. Как у них сейчас дела?

«Бомбардир» вспоминает победителей престижной премии с 1987-го по 2007-й годы.

Игрок: Кака (Бразилия)

Год: 2007

Клуб: «Милан»

Что делает сейчас:

Последние три года бразильский полузащитник гонял за американский «Орландо Сити». Осенью ходили слухи о том, что Кака вернется в «Милан», что устроило бы неплохую рекламную кампанию клубу. Но, скорее всего, футболист скоро подпишет контракт с китайским «Гуанчжоу Чжичэн».

Игрок: Фабио Каннаваро (Италия)

Год: 2006

Клуб: «Ювентус», «Реал Мадрид»

Что делает сейчас:

После завершения карьеры итальянец активно появляется на мероприятиях ФИФА. Последнее из них – жеребьевка чемпионата мира в России. Помимо общественной деятельности, Фабио тренирует в экзотических странах. Так, он стал чемпионом ОАЭ с клубом «Аль-Ахли» в качестве ассистента тренера и самостоятельно привел китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» к победе в Кубке лиги. Также пресса писала, что Фабио приговорили к десяти месяцам тюрьмы за нарушение полицейского запрета. Позже агент Каннаваро опроверг эту информацию.

Игрок: Роналдиньо (Бразилия)

Год: 2005

Клуб: «Барселона»

Что делает сейчас:

В 2015-м закончил играть на профессиональном уровне и ушел на отдых. Но еще в начале года агент игрока заявил, что Роналдиньо все-таки планирует вернуться на поле. Пока идея не реализована, зато полузащитник сыграл за команду России в матче, приуроченном к 65-летию президента РФ Владимира Путина. Это, кстати, не единственная связь Роналдиньо с нашей страной – летом он ездил в Чечню на первый матч «Ахмата».

Игрок: Андрей Шевченко (Украина)

Год: 2004

Клуб: «Милан»

Что делает сейчас:

Набирался опыта в тренерском штабе украинской сборной. После Евро-2016 принял команду в качестве главного тренера, но на чемпионат мира-2018 вывести ее не смог, проиграв отбор в Группе I Исландии и Хорватии.

Игрок: Павел Недвед (Чехия)

Год: 2003

Клуб: «Ювентус»

Что делает сейчас:

Уже семь лет трудится в структуре туринского «Ювентуса». За это время Недвед продвинулся до должности вице-президента клуба. Недавно возобновил карьеру в любительском клубе «Скальна», за который, кстати, играет его сын.

Игрок: Роналдо (Бразилия)

Год: 2002, 1997

Клуб: «Интер», «Реал Мадрид»

Что делает сейчас:

Уже несколько лет наслаждается жизнью после футбола. Например, стал лицом главного покерного приложения PokerStars. Недавно появилась информация о том, что Роналдо может занять руководящую должность в «Коринтиансе», за который он отыграл несколько лет.

Игрок: Майкл Оуэн (Англия)

Год: 2001

Клуб: «Ливерпуль»

Что делает сейчас:

Стал экспертом на телеканале BT, но долго в ящике не продержался – зрителям не нравилась его аналитика, лишенная эмоциональности и глубины. Параллельно развивал свою конюшню в графстве Чешир. Полгода назад серьезно начал заниматься скачками и пару недель назад дебютировал как жокей на благотворительном заезде.

Игрок: Луиш Фигу (Португалия)

Год: 2000

Клуб: «Барселона», «Реал Мадрид»

Что делает сейчас:

Занимается всем подряд около футбола. Работал в системе миланского «Интера». Несколько лет назад баллотировался на пост президента ФИФА, но не получилось. Теперь занимается благотворительностью и, судя по всему, не задумывается о тренерской карьере.

Игрок: Ривалдо (Бразилия)

Год: 1999

Клуб: «Барселона»

Что делает сейчас:

В солидном возрасте совсем недавно все-таки закончил играть в футбол. Но с игрой не расстается до сих пор, гоняя по матчам легенд футбола. Занимается благотворительностью и общественной деятельностью. Пару лет назад организовал собственный субботник в родном городе Ресифе. Мечтает стать агентом.

Игрок: Зинедин Зидан (Франция)

Год: 1998

Клуб: «Ювентус»

Что делает сейчас:

Начав тренерскую карьеру во второй команде «Реала», дорос до коуча основной команды. Выиграл со мадридцами все ключевые трофеи, включая две виктории в Лиге чемпионов подряд. Один из лучших тренеров мира прямо сейчас.

Игрок: Маттиас Заммер (Германия)

Год: 1996

Клуб: «Боруссия Д»

Что делает сейчас:

Четыре года работал на должности спортивного директора «Баварии». Прошлым летом вынужденно ушел с должности из-за проблем со здоровьем – нарушено кровообращение головного мозга. Также ходили слухи, что Заммер не поладил с главным тренером мюнхенцев Карло Анчелотти.

Игрок: Джордж Веа (Либерия)

Год: 1995

Клуб: «ПСЖ», «Милан»

Что делает сейчас:

Один из самых влиятельных политиков в родной Либерии. В 2005 году проиграл выборы президента страны, не отчаялся и снова баллотировался в этом году. Занял первое место, собрав 39% голосов. Но этого недостаточно, поскольку согласно правилам Веа необходимо было набрать 50%+1 голос. В итоге он вышел во второй тур с кандидатом Джозефом Бокаем. Дату следующего этапа голосований все переносят – второй тур никак не может начаться.

Игрок: Христо Стоичков (Болгария)

Год: 1994

Клуб: «Барселона»

Что делает сейчас:

Тренировал в Болгарии «Литекс» и ЦСКА. В 2013 году против него вышли с заявлениями местные бизнесмены, которые посчитали, что Стоичков нелегально (с помощью фейкового аукциона) завладел 150 тысячами тонн древесины. Кроме того, Христо может лишиться статуса почетного консула Болгарии в Испании. МИД Болгарии планирует сделать это из-за того, что Стоичков регулярно выступает с критикой в адрес испанских властей из-за событий в Каталонии.

Игрок: Роберто Баджо (Италия)

Год: 1993

Клуб: «Ювентус»

Что делает сейчас:

Несколько лет учился и сдавал экзамены на получение тренерской лицензии UEFA Pro. Документ позволяет тренировать команды на высшем уровне. С того момента прошло уже пять лет, но Роберто так и не приступил к работе. Свои 50 лет отпраздновал с жертвами землетрясения в Аматриче. Природный катаклизм разрушил весь город. Баджо посетил палаточный лагерь и помог уцелевшим после стихии.

Игрок: Марко ван Бастен (Нидерланды)

Год: 1992, 1989, 1988

Клуб: «Милан»

Что делает сейчас:

Тренировал сборную Голландии, а также «Аякс», «Херенвен» и АЗ. С последнего места работы пришлось уйти из-за проблем с сердцем. Летом входил в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Зенита». Сейчас работает директором ФИФА по техническому развитию. Прошлой зимой шокировал всех своими предложениями по изменению правил игры в футбол, включая ограничение количества проводимых матчей игроком за сезон, отмену офсайда, введение оранжевой карточки и отказ от дополнительного времени.

Игрок: Жан-Пьер Папен (Франция)

Год: 1991

Клуб: «Олимпик»

Что делает сейчас:

Потренировал клубы вторых французских дивизионов. Были новости, что прошлой зимой он возглавит «Осер». Но китайские акционеры клуба так и не договорились с Папеном по условиям. Теперь работает консультантом на телеканале Bein Sports.

Игрок: Лотар Маттеус (Германия)

Год: 1990

Клуб: «Интер»

Что делает сейчас:

Раздает интервью в прессе, проводит разборы игры. На летнем Кубке конфедераций комментировал матчи турнира. Прошлой зимой входил в число кандидатов на пост главного тренера сборной ЮАР вместе с Трапаттони и Манчини. Южноафриканская федерация в итоге не выбрала никого из этой тройки.

Игрок: Рууд Гуллит (Нидерланды)

Год: 1987

Клуб: ПСВ, «Милан»

Что делает сейчас:

Последнее место как главного тренера – грозненский «Терек». Работал экспертом на телевидении. Весной перебрался в штаб национальной сборной к Дику Адвокату. Осенью выпустил книгу «Как смотреть футбол, или Руководство диванного эксперта», в которой написал, как строится работа футбольного аналитика на ТВ.

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