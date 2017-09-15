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    «Не жду, что доживу до конца сезона». Президент английского клуба умирает от рака


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    Голосов: 10
    15.09.2017 22:50
    «Бомбардир» − о жутком несчастье «Барнсли» и его президента Патрика Крайна, который серьезно болен.

    До этого текста вы вряд знали о «Барнсли» хоть что-то. Клуб из одноименного городка за свою более чем вековую историю выиграл более-менее ничего – в начале 20-го века «дворняги» взяли Кубок Англии, а год назад – Трофей футбольной лиги (соревнование между командами первого и второго дивизиона). На этом – все.

    Это сейчас команда болтается в середине Чемпионшипа, а в 2002-м дела у «Барнсли» шли совсем плохо – клуб опустился в третий дивизион и потерял спонсоров. История катилась к банкротству, но мэр города Питер Дойл погасил часть долгов, сохранил команду, а затем передал ее местному бизнесмену Патрику Крайну, который занимался консалтингом в области здравоохранения и финансовой деятельностью на биржах.

    Спустя пять лет он смог вернуть команду в Чемпионшип, а 2008 году «дворняги» даже пошумели на всю страну, когда выбили «Ливерпуль» в Кубке Англии и дошли до полуфинала турнира.

    Еще один важный момент – финансовая стабильность. В 2007 году Крайн выгодно продал компьютерную компанию iSoft, и тем самым обеспечил себе и клубу безбедное будущее. В тот период времени он пытался убедить своих итальянских коллег вложиться в «Барнсли», но стороны не договорились о цифрах, и он продолжил тащить все на себе.

    Прошлой осенью на официальном сайте команды появилось заявление о том, что Крайн страдает от рака: «В скором времени он откажется от участия в жизни футбольного клуба. Адвокат семьи продолжает контролировать состояние пакета акций клуба». Перед тем, как начать интенсивное лечение, Крайн поставил на ведущие посты в клубе своих проверенных людей: на место исполнительного директора – Линтона Брауна, на позицию финансового директора – Роберта Зука.

    Зимой один из болельщиков выложил на краундфаундинговом сайте пост о том, что он собирает деньги на большой флаг, посвященный Патрику Кину. Средств собрали больше, чем надо было – их отправили на благотворительные нужды.

    После прошлого сезона пресса вспомнила о внутренних проблемах клуба, но «Барнсли» занял выжидательную позицию. И лишь недавно главный тренер команд Пол Хекингботтом подтвердил, что ведутся поиски нового владельца. Один из вариантов – американец Пол Конвей и китайский бизнесмен Чиен Ли, который владеет акциями «Ниццы». Возможно, они составят тандем в руководстве «Барнсли».

    Недавно Крайн опубликовал открытое письмо болельщикам, заявив, что болезнь не отступает, а, наоборот, прогрессирует: «Я живу с болью, но жизнь лучше, чем альтернатива. Рак коварный, жестокий и хищный, и я прошу всех регулярно посещать врачей. Я провел большую часть своей жизни бессмысленно, когда было что-то лучше. Моя семья всегда была важна для меня, но мне следовало уделять ей больше времени и говорить ей об этом. Я делаю это сейчас, и это создает радость в наших отношениях. Конечно, мой футбольный клуб тоже был важен, и мне повезло, что моя семья прониклась любовью к «Барнсли».

    А затем добавил страшную вещь: «Не жду, что доживу до конца сезона, чтобы увидеть итоговый результат, но я путешествую на игры с надеждой. Я желаю вам всего хорошего, хорошего сезона и благодарю за вашу доброту на протяжении многих лет».

    Благодаря Крайну у города есть профессиональный клуб, стадион которого (23 тысячи − четверть от общего числа местных жителей) регулярно заполняется. Местные фанаты давно не надеются на АПЛ (хотя сам Крайн неоднократно заявлял о том, что мечтает об этом), но им очень нужен футбол как одно из немногих адреналиновых развлечений и место, где можно прочувствовать свою связь с родным городом и его жителями.

    На днях «Барнсли» переиграл в Кубке лиги «Дерби Каунти» (3:2). После матча Хекингботтом скажет: «Мы посвятили эту победу Патрику. Он вдохновляет нашу команду». Этим парням действительно есть, за кого биться.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Барнсли», Sky Sports
    Рейтинг: 4 Голосов: 10
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +64

      fanat1244 16 сентября 2017, 09:47

      Здоровья и терпения этому человеку с большой буквы! Столько сделать для клуба и города, было бы несправедливо, если бы всё закончилось совершенно плохо! ((((

      1
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      Рейтинг: +240

      gambler35 15 сентября 2017, 22:25

      Жаль мужика, мало таких...

      2
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 15 сентября 2017, 21:33

      бог он несправедлив почему у миллеров всяких не болит у гинеров воров

      1
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack > карасевщина 16 сентября 2017, 00:30

      потому что замаливают все сразу, у нас как не глянь, в храм ходят в основном обеспеченные и пенсионеры. даже средний класс встречается очень редко. а так по существу если, то наверное просто ему пора переходить в новый мир и творить класс снова.

      0
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      Рейтинг: +121

      rashidinho > карасевщина 16 сентября 2017, 08:13

      О мудрости единого Бога мы ничего не знаем.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 сентября 2017, 17:51

      Здоровья, терпения и всего хорошего!

      3
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      Рейтинг: +52

      Allanon 15 сентября 2017, 17:03

      Здоровья мужику от души

      3
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 15 сентября 2017, 14:50

      Прекрасно знаю Барнсли. Когда мой любимый Ливерпуль уступил им в 1/8 Кубка на Энфилде 1:2, выиграв 1й тайм 1:0 и пропустив решающий на 90-й минуте - пришлось изучить что это за клуб.
      Кстати, в тексте неточность - Трофей Лиги (Джонстонс Пэйнт трофи) разыгрывается между клубами Первой и Второй Лиги, т.е. 3 и 4 дивизионов. Текущий обладатель: Ковентри, победивший на Уэмбли Оксфорд 2:1.

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 15 сентября 2017, 14:11

      здорово, что есть такие люди

      3
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 15 сентября 2017, 13:14

      Пусть ради него выйдут в АПЛ...

      5
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