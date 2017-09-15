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  • «Не жду, что доживу до конца сезона». Президент английского клуба умирает от рака

«Не жду, что доживу до конца сезона». Президент английского клуба умирает от рака

До этого текста вы вряд знали о «Барнсли» хоть что-то. Клуб из одноименного городка за свою более чем вековую историю выиграл более-менее ничего – в начале 20-го века «дворняги» взяли Кубок Англии, а год назад – Трофей футбольной лиги (соревнование между командами первого и второго дивизиона). На этом – все.

Это сейчас команда болтается в середине Чемпионшипа, а в 2002-м дела у «Барнсли» шли совсем плохо – клуб опустился в третий дивизион и потерял спонсоров. История катилась к банкротству, но мэр города Питер Дойл погасил часть долгов, сохранил команду, а затем передал ее местному бизнесмену Патрику Крайну, который занимался консалтингом в области здравоохранения и финансовой деятельностью на биржах.

Спустя пять лет он смог вернуть команду в Чемпионшип, а 2008 году «дворняги» даже пошумели на всю страну, когда выбили «Ливерпуль» в Кубке Англии и дошли до полуфинала турнира.

Еще один важный момент – финансовая стабильность. В 2007 году Крайн выгодно продал компьютерную компанию iSoft, и тем самым обеспечил себе и клубу безбедное будущее. В тот период времени он пытался убедить своих итальянских коллег вложиться в «Барнсли», но стороны не договорились о цифрах, и он продолжил тащить все на себе.

Прошлой осенью на официальном сайте команды появилось заявление о том, что Крайн страдает от рака: «В скором времени он откажется от участия в жизни футбольного клуба. Адвокат семьи продолжает контролировать состояние пакета акций клуба». Перед тем, как начать интенсивное лечение, Крайн поставил на ведущие посты в клубе своих проверенных людей: на место исполнительного директора – Линтона Брауна, на позицию финансового директора – Роберта Зука.

Зимой один из болельщиков выложил на краундфаундинговом сайте пост о том, что он собирает деньги на большой флаг, посвященный Патрику Кину. Средств собрали больше, чем надо было – их отправили на благотворительные нужды.

После прошлого сезона пресса вспомнила о внутренних проблемах клуба, но «Барнсли» занял выжидательную позицию. И лишь недавно главный тренер команд Пол Хекингботтом подтвердил, что ведутся поиски нового владельца. Один из вариантов – американец Пол Конвей и китайский бизнесмен Чиен Ли, который владеет акциями «Ниццы». Возможно, они составят тандем в руководстве «Барнсли».

Недавно Крайн опубликовал открытое письмо болельщикам, заявив, что болезнь не отступает, а, наоборот, прогрессирует: «Я живу с болью, но жизнь лучше, чем альтернатива. Рак коварный, жестокий и хищный, и я прошу всех регулярно посещать врачей. Я провел большую часть своей жизни бессмысленно, когда было что-то лучше. Моя семья всегда была важна для меня, но мне следовало уделять ей больше времени и говорить ей об этом. Я делаю это сейчас, и это создает радость в наших отношениях. Конечно, мой футбольный клуб тоже был важен, и мне повезло, что моя семья прониклась любовью к «Барнсли».

А затем добавил страшную вещь: «Не жду, что доживу до конца сезона, чтобы увидеть итоговый результат, но я путешествую на игры с надеждой. Я желаю вам всего хорошего, хорошего сезона и благодарю за вашу доброту на протяжении многих лет».

Благодаря Крайну у города есть профессиональный клуб, стадион которого (23 тысячи − четверть от общего числа местных жителей) регулярно заполняется. Местные фанаты давно не надеются на АПЛ (хотя сам Крайн неоднократно заявлял о том, что мечтает об этом), но им очень нужен футбол как одно из немногих адреналиновых развлечений и место, где можно прочувствовать свою связь с родным городом и его жителями.

На днях «Барнсли» переиграл в Кубке лиги «Дерби Каунти» (3:2). После матча Хекингботтом скажет: «Мы посвятили эту победу Патрику. Он вдохновляет нашу команду». Этим парням действительно есть, за кого биться.

Англия. Чемпионшип Англия Барнсли
Комментарии (10)
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Karpathian
1505470484
Пусть ради него выйдут в АПЛ...
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Urry
1505473864
здорово, что есть такие люди
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vick-north-west
1505476251
Прекрасно знаю Барнсли. Когда мой любимый Ливерпуль уступил им в 1/8 Кубка на Энфилде 1:2, выиграв 1й тайм 1:0 и пропустив решающий на 90-й минуте - пришлось изучить что это за клуб. Кстати, в тексте неточность - Трофей Лиги (Джонстонс Пэйнт трофи) разыгрывается между клубами Первой и Второй Лиги, т.е. 3 и 4 дивизионов. Текущий обладатель: Ковентри, победивший на Уэмбли Оксфорд 2:1.
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Allanon
1505484223
Здоровья мужику от души
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OfaZavr
1505487102
Здоровья, терпения и всего хорошего!
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карасевщина
1505500397
бог он несправедлив почему у миллеров всяких не болит у гинеров воров
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gambler35
1505503525
Жаль мужика, мало таких...
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fanat1244
1505544456
Здоровья и терпения этому человеку с большой буквы! Столько сделать для клуба и города, было бы несправедливо, если бы всё закончилось совершенно плохо! ((((
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