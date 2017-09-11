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    Что читают российские футболисты?


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    Голосов: 3
    11.09.2017 16:20
    «Бомбардир» разбивает стереотип о том, что отечественные игроки не любят читать.

    Артур Юсупов («Ростов»)

    Полузащитник «Ростова» читает мало, но подходит к выбору книги избирательно. Например, его впечатлила книга Марио Пьюзо «Крестный отец». Игрок уделил ей несколько лет.

    Дмитрий Тарасов («Локомотив»)

    Опорник «железнодорожников» увлекается психологией. Ему понравилась книга Ферейдуна Батмангелиджа «Ваше тело просит воды». Также у Тарасова в домашней коллекции есть книги Александра Бубнова.

    Максим Канунников («Рубин»)

    Форвард «Рубина» вдохновился романом Елены Михалковой «Иллюзия игры». Пару лет назад агент игрока Павел Андреев настоятельно рекомендовал нападающему читать, и Максим освоил книгу в аудио-формате.

    Роман Шишкин («Краснодар»)

    Защитник «быков» предпочитает изучать автобиографии. Так, его восхитила книга легендарного теннисиста Андре Агасси «Откровенно». Привычку же к чтению Роман взял у экс-одноклубника Максима Беляева.

    Сергей Рыжиков («Рубин»)

    Голкипер «Рубина» любит зарубежных писателей, в частности, Эрнеста Хэмингуэя. Понравившееся книги из романов американца – «Старик и море», «Острова в океане».

    Денис Глушаков («Спартак»)

    Лидер «Спартака» увлекается бестселлерами. Так, он прочитал книгу Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный папа», рассказывающую о пути к успеху японского бизнесмена. Книга внесена в список обязательных для прочтения миллионерам.

    Артем Дзюба («Зенит»)

    Нападающий сине-бело-голубых интересуется документальными романами. Одна из впечатливших его книг – «Таинственная история Билли Миллигана» Дэниэла Киза, где автор рассказывает историю первого преступника в США, которого признали невиновным по причине диссоциативного расстройства личности.

    Владимир Габулов («Арсенал»)

    Голкиперу туляков нравится история. Он прочитал цикл романов Эдварда Радзинского об Иосифе Сталине «Апокалипсис от Кобы», где, по мнению самого автора, раскрыта личность «вождя» на основе реальных фактов и событий.

    Магомед Оздоев («Рубин»)

    Полузащитник казанской команды неравнодушен к приключениям и осваивает классические книги в этом жанре, например, роман Роберта-Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ».

    Евгений Макеев («Ростов»)

    Новичок желто-синих в свободное время много читает: начиная от классики и заканчивая детективами. При выборе он основывается на отзывах о произведении в интернете. Любимые книги – романы Андрея Левицкого из цикла S.T.A.L.K.E.R.

    Никита Баженов («Долгопрудный»)

    Баженов, играя в свое время в «Томи», увлекся чтением, как и вся сибирская команда. Нападающий предпочитает классические романы, такие как у немца Германа Гессе – к примеру, «Степной волк».

    Сергей Паршивлюк («Ростов»)

    Защитник донской команды увлекается чтением еще со времен выступления за «Спартак». Его интересуют современные романы – «Империя ангелов» Бернара Вербера, «Дьявол носит «Prada» Лорен Вайсбергер.

    Олег Кузьмин («Рубин»)

    Защитник казанской команды предпочитает читать российскую классику, например, Вениамина Каверина «Два капитана».

    Евгений Башкиров («Крылья Советов»)

    Полузащитник волжан обожает читать. Как-то в подростковом возрасте купил аж 17 томов Чехова! Последние вдохновившие его книги – «Гантенбайн» Макса Фриша и «Ереси» Эдуарда Лимонова.

    Владимир Дядюн («Ростов»)

    Форвард южан – любитель мировых бестселлеров. Одна из любимых книг – «Последний из могикан» Джеймса Фенимор Купера.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +55

      Старый Бро 12 сентября 2017, 18:37

      Глушаков не удивил....

      0
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      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 12 сентября 2017, 08:36

      Ребров всегда с книгой

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 12 сентября 2017, 08:34

      Да, многие интеллектом не обезображены.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 12 сентября 2017, 07:30

      судя по словарному запасу,Глушаков азбуку в глаза не видел!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +248

      Mihei888 11 сентября 2017, 23:47

      Хорошо что хоть читают!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 11 сентября 2017, 22:00

      Статья - плагиат чистой воды
      вот оригинал
      https://www.soccer0010.com/blogs/record/1010251

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 11 сентября 2017, 21:22

      странно что нет самого читающего игрока смолова

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 11 сентября 2017, 21:04

      «Остров сокровищ», «Два капитана», «Последний из могикан» ... похоже у взрослых мужиков не было детства.))
      Ну а Дзюба выбрал книгу целенаправленно.))

      3
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Tostao 11 сентября 2017, 21:11

      Блеск!... Про отсутствие детства - это бомба!.... Когда увидел перечисленные книги, чуть было не прослезился....

      2
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      ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao > insider_retro 11 сентября 2017, 21:14

      Жалко у Кокоши больше не спрашивают. Может быть после "Муму" он "Мойдодыр" освоил.))

      2
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Tostao 11 сентября 2017, 21:16

      А мне кажется он не мало почитывает... В интервью говорит складно, слова не подбирает.... Думаю пушкинский запас слов в 100 000 он уже осилил.... Надеюсь!...)) Парень-то не плохой....

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      Рейтинг: +1687

      Tostao > insider_retro 11 сентября 2017, 21:23

      Раньше они все спортивные газеты читали, сейчас - интернет.
      Согласен, что Кокоша парень способный, ему вполне хватило уткинских заумных статей. )

      2
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 11 сентября 2017, 20:40

      Юсупов припозднился, Тарасов перегружается, Канунников мобилен, Глушаков на перспективу, Дзюба - громоздко, но лучше об ассоциативном поведении, Кузьмин за романтический патриотизм, Башкиров - разнопланово, Дядюна и Оздоева тянет на приключения - ну и пусть тянет....
      Как же им приятно на досуге катать мячик с светлой головой!!....))
      От себя бы добавил серии книг Конна Иггульдена и Антона Чижа....

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 11 сентября 2017, 19:41

      да букварь большинство из них читали только.. дзюба даже и его не смог видимо освоить..

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