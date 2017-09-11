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Что читают российские футболисты?

Артур Юсупов («Ростов»)

Полузащитник «Ростова» читает мало, но подходит к выбору книги избирательно. Например, его впечатлила книга Марио Пьюзо «Крестный отец». Игрок уделил ей несколько лет.

Дмитрий Тарасов («Локомотив»)

Опорник «железнодорожников» увлекается психологией. Ему понравилась книга Ферейдуна Батмангелиджа «Ваше тело просит воды». Также у Тарасова в домашней коллекции есть книги Александра Бубнова.

Максим Канунников («Рубин»)

Форвард «Рубина» вдохновился романом Елены Михалковой «Иллюзия игры». Пару лет назад агент игрока Павел Андреев настоятельно рекомендовал нападающему читать, и Максим освоил книгу в аудио-формате.

Роман Шишкин («Краснодар»)

Защитник «быков» предпочитает изучать автобиографии. Так, его восхитила книга легендарного теннисиста Андре Агасси «Откровенно». Привычку же к чтению Роман взял у экс-одноклубника Максима Беляева.

Сергей Рыжиков («Рубин»)

Голкипер «Рубина» любит зарубежных писателей, в частности, Эрнеста Хэмингуэя. Понравившееся книги из романов американца – «Старик и море», «Острова в океане».

Денис Глушаков («Спартак»)

Лидер «Спартака» увлекается бестселлерами. Так, он прочитал книгу Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный папа», рассказывающую о пути к успеху японского бизнесмена. Книга внесена в список обязательных для прочтения миллионерам.

Артем Дзюба («Зенит»)

Нападающий сине-бело-голубых интересуется документальными романами. Одна из впечатливших его книг – «Таинственная история Билли Миллигана» Дэниэла Киза, где автор рассказывает историю первого преступника в США, которого признали невиновным по причине диссоциативного расстройства личности.

Владимир Габулов («Арсенал»)

Голкиперу туляков нравится история. Он прочитал цикл романов Эдварда Радзинского об Иосифе Сталине «Апокалипсис от Кобы», где, по мнению самого автора, раскрыта личность «вождя» на основе реальных фактов и событий.

Магомед Оздоев («Рубин»)

Полузащитник казанской команды неравнодушен к приключениям и осваивает классические книги в этом жанре, например, роман Роберта-Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ».

Евгений Макеев («Ростов»)

Новичок желто-синих в свободное время много читает: начиная от классики и заканчивая детективами. При выборе он основывается на отзывах о произведении в интернете. Любимые книги – романы Андрея Левицкого из цикла S.T.A.L.K.E.R.

Никита Баженов («Долгопрудный»)

Баженов, играя в свое время в «Томи», увлекся чтением, как и вся сибирская команда. Нападающий предпочитает классические романы, такие как у немца Германа Гессе – к примеру, «Степной волк».

Сергей Паршивлюк («Ростов»)

Защитник донской команды увлекается чтением еще со времен выступления за «Спартак». Его интересуют современные романы – «Империя ангелов» Бернара Вербера, «Дьявол носит «Prada» Лорен Вайсбергер.

Олег Кузьмин («Рубин»)

Защитник казанской команды предпочитает читать российскую классику, например, Вениамина Каверина «Два капитана».

Евгений Башкиров («Крылья Советов»)

Полузащитник волжан обожает читать. Как-то в подростковом возрасте купил аж 17 томов Чехова! Последние вдохновившие его книги – «Гантенбайн» Макса Фриша и «Ереси» Эдуарда Лимонова.

Владимир Дядюн («Ростов»)

Форвард южан – любитель мировых бестселлеров. Одна из любимых книг – «Последний из могикан» Джеймса Фенимор Купера.

Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (20)
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бесёнок
1505138322
юсупов,рыжиков,оэдоев и дядюн всё ещё школьную программу проходят;=)
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lejnin
1505139100
Ну в интервью то и я бы сказал, что почитываю Сартра и Сэлинджера...а по факту половина на Донцове сидит, вторая - книги только в магазине видела ))))))
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Черкизовский Кот
1505142121
Башкиров - далеко не звёздный игрок, но, судя по интервью с ним, человек с интеллектом примерно как у Сергея Семака. Даже в детстве выигрывал в "Что? Где? Когда?"
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Politik-duri
1505146724
Да пусть вообще ничего не читают, но хоть бы в футбол нормально играли!
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mihail200606
1505148092
да букварь большинство из них читали только.. дзюба даже и его не смог видимо освоить..
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insider_retro
1505151611
Юсупов припозднился, Тарасов перегружается, Канунников мобилен, Глушаков на перспективу, Дзюба - громоздко, но лучше об ассоциативном поведении, Кузьмин за романтический патриотизм, Башкиров - разнопланово, Дядюна и Оздоева тянет на приключения - ну и пусть тянет.... Как же им приятно на досуге катать мячик с светлой головой!!....)) От себя бы добавил серии книг Конна Иггульдена и Антона Чижа....
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Tostao
1505153096
«Остров сокровищ», «Два капитана», «Последний из могикан» ... похоже у взрослых мужиков не было детства.)) Ну а Дзюба выбрал книгу целенаправленно.))
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карасевщина
1505154164
странно что нет самого читающего игрока смолова
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Ubuntu
1505156428
Статья - плагиат чистой воды вот оригинал https://www.soccer0010.com/blogs/record/1010251
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Mihei888
1505162874
Хорошо что хоть читают!
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