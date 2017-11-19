Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Самая крутая памятная акция в Европе


    4.2
    Голосов: 6
    19.11.2017 14:20
    Фанаты «Фейеноорда» вспомнили умершего сына Брэда Джонса песней и фонариками.

    Шесть лет назад у голкипера Брэда Джонса скончался сын. Лука Джонс умер от лейкемии в 2011 году, с которой боролся несколько лет. Джонс в то время выступал за «Ливерпуль» и почти не выходил на поле. В 2012 году он взял пенальти в победном матче с «Блэкберном», посвятив его Луке. «Мой сын всегда со мной. Он помог мне сегодня. Я везде вожу его фотографию и игрушки», – говорил тогда Джонс. С момента смерти сына Джонса прошло уже шесть лет, но его помнят.

    «Фейеноорд» и «Венло» встречались в матче 12-го тура чемпионата Голландии. Брэд Джонс вышел на поле в составе хозяев, а болельщики на 12-й минуте вспомнили сына вратаря. Фанаты зажгли фонарики и мобильные телефоны, а Джонсу спели песню «You’ll Never Walk Alone». Голкипер «Фейеноорда» в этой игре пропустил один мяч и помог команде отстоять ничью. Действующий чемпион проводит неудачный сезон и цепляется за шестерку, но к Джонсу претензий мало.

    «Перед матчем мне сказали, что болельщики что-то планируют. Я должен был сосредоточиться на игре, но не мог не видеть этих огней. Моя жена тоже была на стадионе. Со стороны фанатов это хороший жест для меня и моей семьи. Хотел бы поблагодарить их за память о Луке», – рассказывал Джонс после матча. Такая поддержка точно поможет голкиперу «Фейеноорда» играть лучше.

    Акция болельщиков получилась удивительной:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер «Фейеноорда»
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 6
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Rockstody
    1511092289
    Это действительно очень мощно..нет слов..
    Ответить
    Portoz
    1511099201
    По людски
    Ответить
    СашкаГуров
    1511104857
    ЖАЛЬ МАЛЫША
    Ответить
    OfaZavr
    1511108431
    очень по доброму и по человечески. Молодцы!
    Ответить
    Seamus
    1511147206
    Крутая акция? Считаете, что смерть ребенка - это круто? Почтить памать - это не круто, это нормально!
    Ответить
    android-uz
    1511149778
    YNWA !!!
    Ответить
    Hugo Lloris
    1511186541
    молодцы фаны!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+