Лидер РФПЛ проигрывает клубу из Молдавии. На своем поле

«Нам нужно выигрывать у «Шерифа». Эту кампанию необходимо завершать победами, тем более сейчас проводим домашний матч», – говорил перед игрой с чемпионом Молдавии Юрий Семин. «Локомотив» сейчас в тренде: в минувшие выходные московский клуб красиво и стильно обыграл «Зенит» и вышел на чистое первое место в РФПЛ.
Тем обиднее для «Локо» проиграть домашний матч «Шерифу». Это поражение отбросило железнодорожников на третье место в группе F за два тура до конца. Впереди – домашняя игра с «Копенгагеном» и выезд к чешскому «Фаставу», который, кстати, пока не проигрывал на своем поле (0:0 с «Шерифом» и 1:1 с «Копенгагеном»).
Отметим, что «Локомотив» проиграл в Черкизово клубу, общая стоимость футболистов которого не превышает 10 млн евро. Команда Юрия Семина стоит в шесть раз больше – 62 млн евро. Но на итоговый результат это не повлияло: гости быстро оправились от пропущенного гола, а потом оставили в воротах Никиты Медведева две пробоины.
Капитан «Локомотива» Гилерме на 32-й минуте получил травму и не смог доиграть матч до конца.
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