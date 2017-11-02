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  • Лидер РФПЛ проигрывает клубу из Молдавии. На своем поле

Лидер РФПЛ проигрывает клубу из Молдавии. На своем поле

«Нам нужно выигрывать у «Шерифа». Эту кампанию необходимо завершать победами, тем более сейчас проводим домашний матч», – говорил перед игрой с чемпионом Молдавии Юрий Семин. «Локомотив» сейчас в тренде: в минувшие выходные московский клуб красиво и стильно обыграл «Зенит» и вышел на чистое первое место в РФПЛ.

Тем обиднее для «Локо» проиграть домашний матч «Шерифу». Это поражение отбросило железнодорожников на третье место в группе F за два тура до конца. Впереди – домашняя игра с «Копенгагеном» и выезд к чешскому «Фаставу», который, кстати, пока не проигрывал на своем поле (0:0 с «Шерифом» и 1:1 с «Копенгагеном»).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Отметим, что «Локомотив» проиграл в Черкизово клубу, общая стоимость футболистов которого не превышает 10 млн евро. Команда Юрия Семина стоит в шесть раз больше – 62 млн евро. Но на итоговый результат это не повлияло: гости быстро оправились от пропущенного гола, а потом оставили в воротах Никиты Медведева две пробоины.

Капитан «Локомотива» Гилерме на 32-й минуте получил травму и не смог доиграть матч до конца.

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Лига Европы Лига Европы Локомотив Шериф Гилерме Семин Юрий
Комментарии (36)
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SERGEI12345
1509656755
Медведев подвел
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I_R_O_N_M_A_N
1509657974
Такой убогий локо, полное разочарование - сыграли на уровне ПФЛ...
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polt
1509660175
Только что Зенит чуть не проиграл Русенборгу, показав блевотный футбол. Лидеры РФПЛ-обосраться и не жить.
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insider_retro
1509661718
Усталость и недовосстановленность - становятся спасительными терминами наших тренеров... После сегодняшних матчей, становится очевидным уровень притязаний наших клубов...
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shahor
1509682251
Нежданчик,конечно.После первого гола,забитого Локомотивом,переключил на другую программу.Поражения от подобных соперников полезны,как холодный душ по утрам.Бодрит.Надеюсь,оставшиеся игры в ЛЕ железнодорожники проведут с соответствующим настроем.Больше осечек допускать нельзя.
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Артурка32
1509685762
Временный лидер
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Sviro
1509687556
Вышли на поле в шапкозакидательском настроении! Участвуя в одном из турниров по шахматам, мне удалось выиграть ферзя в начале партии. Причём чистого - без какой - либо жертвы. Расслабился и продул в конце концов партию. Вот так и Локо. Обидно и позорно. Пусть будет уроком для набирающей темп команды!!
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river31
1509687790
Нежданчик. Без Гилерме будет тяжеловато. Здоровья Маринато!
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DOCTOR PENALTY
1509692500
Самый худший день приходил вчера...
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Валерий2705
1509705101
Обидно, что лидер РФПЛ влетает на своем поле клубу из Молдавии. Но шапками закидывать их не стоит, не первая Российская команда, с которой так происходит. Это лишь показывает то, что Палыч выжимает из этого состава паравоза всё, что можно...
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