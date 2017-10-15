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Чемпионат России разочаровал. Это страшно

До перерыва на матчи сборных «Зенит» был самым интересным клубом России. Команда не проигрывала, а прогрессировал в ней даже Александр Кокорин. Теперь скис и «Зенит». Перерыв на сборные на наши клубы повлиял плохо.

Мы рассказывали про ужасную рекламу английского футбола в исполнении «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Жозе Моуринью любит закрыто играть с равными командами. За это его уже не любят болельщики, но клуб хотя бы добивается результата. У российских топ-команд теперь не получается даже так. В чемпионскую гонку неожиданно вернулся ЦСКА, обыгравший «Краснодар» Шалимова. «Вы просыпаетесь и критикуете нас, когда мы проигрываем», – утверждает тренер «Краснодара». И в этой фразе весь ужас нашего футбола. Здесь все привыкли к похвалам, а при неудачах отвечают только словами. Даже когда команда просто стоит на месте.

«Зенит» за несколько месяцев стал самым прогрессивным клубом Премьер-лиги. Новый состав со звездными аргентинцами, именитый тренер, классный менеджмент – все это должно делать «Зенит» лучшей командой страны во всем. Но на заполненную арену приехал тульский «Арсенал» и легко выиграл за счет самоуспокоенности фаворита. Неизвестный замбиец переиграл соперников и забил победный гол, а Владимир Габулов даже толком не вступал в игру. Первый удар в створ ворот «Зенит» нанес только на 40-й минуте. Со всей собственной звездностью и номинальными преимуществами.

Коллектив Манчини расслабило поражение «Локомотива». Интрига в российский футбол вроде бы возвращается. Но разве она не выглядит искусственной? Тот же «Локомотив» уже проигрывал «Тосно» и «Амкару». Теперь к этому списку команд добавилась еще и «Уфа». С командой Семака «Локомотив» так и не смог сыграть с возможной позиции чемпионской силы. Клуб, по очкам претендующий на титул, строил футбол от соперника. «Уфа» превзошла «Локомотив» по общему количеству ударов и по ударам в створ. Юрий Семин даже не думает учиться на предыдущих поражениях. Поэтому в двух очках от удивлявшего «Локо» уже находится ЦСКА. Стабильность снова готова всех переиграть.

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В семи сыгранных матчах тура забито всего 12 голов. Четыре встречи закончились минимальными победами одной из команд. Две недели Россия жила без клубного футбола, но получила сомнительное зрелище. Самой яркой игрой оказалось противостояние «Рубина» Бердыева и обновленного «Ростова». Обе команды перед этим матчем имели серии поражений и только разочаровывали. А теперь Сослан Джанаев, едва залечивший спину, играет на уровне лучших вратарей Европы. Кому-то это покажется крутым. Но разве крут тот чемпионат, где теперь нет ни одной топовой команды? Все номинально готовы удивлять, но бесконечные провалы фаворитов уже становятся привычными.

Российская Премьер-лига не похожа ни на одну ведущую лигу Европы. Нам не хватает яркости и зрелища. Когда разочаровывают даже топ-клубы, людей не заманишь на футбол никакими акциями. И это страшно.

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Россия. Премьер-лига Европа Зенит Локомотив ЦСКА Краснодар
Комментарии (65)
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Спартач_навсегда
1508093511
свинит гафно,это мы еще вам докажем в Москве,ждите)
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Moveton
1508094001
челси вон тоже проиграл и что апл тоже скучна? прежде чем писать, подумай о чём и как писать
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Tostao
1508102449
Интересно... а если бы "Зенит" лидировал с большим отрывом от всех остальных, который уже невозможно было ликвидировать, то автор скорее всего озаглавил свою запись именно такими же словами, как и сейчас: "Чемпионат России разочаровал. Это страшно." Только аргументы были бы другими. P.S. Не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате - она ушла к соседу, тот хоть кормит.
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батог
1508125310
Вот и ладушки! Был отрыв от Спартака - 14, теперь - 8! Чемпионат становится интересней, "валидольней"!!!
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piligrim1986
1508131187
я стесняюсь спросить - а где же разгромная статья о нечемпионской игре Зенита? Спартак тут разносили после каждой ничьей
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Petrak86
1508131236
в чем претензия автора? Ну сыграли скучный тур - после отъезда в сборные, где многие оставили очень много эмоций и сил, причем тут в целом чемпионат-то? Нормальный у нас чемпионат, и клубы нормальные, а то что Зенит слил - не вижу ничего страшного, фавориты иногда проигрывают в любых чемпионатах. Зенит и Локо проиграли, зато ЦСКА и Спартак в сложных матчах выиграли, зато радует, что внизу таблицы очень плотно, что даже слабые, на первый взгляд, команды порой выдают хороший футбол и выигрывают лидеров. Это только украшает чемпионат, т.к. добавляет неожиданности
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+50/-50
1508138569
Почему все пишут "скучный"? Скорее - необычный! Проиграл Зенит, Ростов покатился вниз. Ну, а кому ещё выигрывать у Ростова, если не Бердыеву с Азмуном. Влетел "паравоз". В 80 году, в еженедельнике "Футбол-Хоккей", была статья за футбол в ФРГ под названием "Взаимно торпедируя друг друга". Команды из подвала громили лидеров. Тоже самое произошло у нас в прошедшем туре. Всё нормально, ждём дальше необычных результатов.
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slavа0508
1508145641
Да 80% России как минимум,рады такому развитию событий,,,дай бог чтоб и дальше маленькие клубы обыгрывали Питерских пижонов,зажравшихся за госденьги
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OfaZavr
1508147135
Что за бред Зеня профукал и сразу скучно, у нас очень даже классные выходные получились, а за такую игру Арсенал и наказал их. все справедливо.
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serppion
1508148777
"У нашего любимого турнира получились очень грустные выходные". Это кому как! Статейка предвзятая. Чувствуется, что Александр Плеханов явный поклонник Зенита. Для журналиста это либо не профессионализм, либо продажность.
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