Чемпионат России разочаровал. Это страшно

До перерыва на матчи сборных «Зенит» был самым интересным клубом России. Команда не проигрывала, а прогрессировал в ней даже Александр Кокорин. Теперь скис и «Зенит». Перерыв на сборные на наши клубы повлиял плохо.

Мы рассказывали про ужасную рекламу английского футбола в исполнении «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Жозе Моуринью любит закрыто играть с равными командами. За это его уже не любят болельщики, но клуб хотя бы добивается результата. У российских топ-команд теперь не получается даже так. В чемпионскую гонку неожиданно вернулся ЦСКА, обыгравший «Краснодар» Шалимова. «Вы просыпаетесь и критикуете нас, когда мы проигрываем», – утверждает тренер «Краснодара». И в этой фразе весь ужас нашего футбола. Здесь все привыкли к похвалам, а при неудачах отвечают только словами. Даже когда команда просто стоит на месте.

«Зенит» за несколько месяцев стал самым прогрессивным клубом Премьер-лиги. Новый состав со звездными аргентинцами, именитый тренер, классный менеджмент – все это должно делать «Зенит» лучшей командой страны во всем. Но на заполненную арену приехал тульский «Арсенал» и легко выиграл за счет самоуспокоенности фаворита. Неизвестный замбиец переиграл соперников и забил победный гол, а Владимир Габулов даже толком не вступал в игру. Первый удар в створ ворот «Зенит» нанес только на 40-й минуте. Со всей собственной звездностью и номинальными преимуществами.

Коллектив Манчини расслабило поражение «Локомотива». Интрига в российский футбол вроде бы возвращается. Но разве она не выглядит искусственной? Тот же «Локомотив» уже проигрывал «Тосно» и «Амкару». Теперь к этому списку команд добавилась еще и «Уфа». С командой Семака «Локомотив» так и не смог сыграть с возможной позиции чемпионской силы. Клуб, по очкам претендующий на титул, строил футбол от соперника. «Уфа» превзошла «Локомотив» по общему количеству ударов и по ударам в створ. Юрий Семин даже не думает учиться на предыдущих поражениях. Поэтому в двух очках от удивлявшего «Локо» уже находится ЦСКА. Стабильность снова готова всех переиграть.

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В семи сыгранных матчах тура забито всего 12 голов. Четыре встречи закончились минимальными победами одной из команд. Две недели Россия жила без клубного футбола, но получила сомнительное зрелище. Самой яркой игрой оказалось противостояние «Рубина» Бердыева и обновленного «Ростова». Обе команды перед этим матчем имели серии поражений и только разочаровывали. А теперь Сослан Джанаев, едва залечивший спину, играет на уровне лучших вратарей Европы. Кому-то это покажется крутым. Но разве крут тот чемпионат, где теперь нет ни одной топовой команды? Все номинально готовы удивлять, но бесконечные провалы фаворитов уже становятся привычными.

Российская Премьер-лига не похожа ни на одну ведущую лигу Европы. Нам не хватает яркости и зрелища. Когда разочаровывают даже топ-клубы, людей не заманишь на футбол никакими акциями. И это страшно.

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