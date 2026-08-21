Губерниев отреагировал на критику от болельщиков «Крыльев Советов»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев похвалил болельщиков «Крыльев Советов».

Самарцы потребовали извинений от журналиста.

Губерниев раскритиковал поведение Амара Рахмановича в кубковой игре с «Зенитом».

«Ведeт себя как свинья!» – сказал комментатор про форварда «Крыльев».

«Блин, ребята! Вот кем реально можно восхищаться, так это болельщиками «Крыльев»! Вот кто молодцы, сразу бросились на защиту любимой команды!

С открытым забралом! Вот почему я так люблю приезжать в Самару и видеть прекрасных людей! И буду с удовольствием приезжать еще!

Мы будем встречаться, дружно изучать и знать футбольные правила, честно играть в футбол, смотреть и обозревать любимую игру!

🇷🇺❤️ Россия! Самара! Губерниев!» – написал комментатор в своем телеграм-канале.