Губерниев отреагировал на критику от болельщиков «Крыльев Советов»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев похвалил болельщиков «Крыльев Советов».
- Самарцы потребовали извинений от журналиста.
- Губерниев раскритиковал поведение Амара Рахмановича в кубковой игре с «Зенитом».
- «Ведeт себя как свинья!» – сказал комментатор про форварда «Крыльев».
«Блин, ребята! Вот кем реально можно восхищаться, так это болельщиками «Крыльев»! Вот кто молодцы, сразу бросились на защиту любимой команды!
С открытым забралом! Вот почему я так люблю приезжать в Самару и видеть прекрасных людей! И буду с удовольствием приезжать еще!
Мы будем встречаться, дружно изучать и знать футбольные правила, честно играть в футбол, смотреть и обозревать любимую игру!
🇷🇺❤️ Россия! Самара! Губерниев!» – написал комментатор в своем телеграм-канале.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева