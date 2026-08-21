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  • Губерниев отреагировал на критику от болельщиков «Крыльев Советов»

Губерниев отреагировал на критику от болельщиков «Крыльев Советов»

21 августа, 18:26
5

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев похвалил болельщиков «Крыльев Советов».

  • Самарцы потребовали извинений от журналиста.
  • Губерниев раскритиковал поведение Амара Рахмановича в кубковой игре с «Зенитом».
  • «Ведeт себя как свинья!» – сказал комментатор про форварда «Крыльев».

«Блин, ребята! Вот кем реально можно восхищаться, так это болельщиками «Крыльев»! Вот кто молодцы, сразу бросились на защиту любимой команды!

С открытым забралом! Вот почему я так люблю приезжать в Самару и видеть прекрасных людей! И буду с удовольствием приезжать еще!

Мы будем встречаться, дружно изучать и знать футбольные правила, честно играть в футбол, смотреть и обозревать любимую игру!

🇷🇺❤️ Россия! Самара! Губерниев!» – написал комментатор в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Губерниев Дмитрий
Комментарии (5)
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...уефан
1787326260
...а вот, оно - паскудство, Сэр! Во всей своей красе! Наслаждайтесь... Без совести, без чести и мыслей без...
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рылы
1787328426
как только его рыло объявится в самаре - ему уже оттуда не выбраться без лыжи в Ж, которую ему любезно засунут местные болельщики, без лыжной смазки "висти", которую так любит губерниев. по идее, без неё это может быть расценено, как жестокое обращение с животными. ну да ладно, ему не привыкать.
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crf57
1787330639
Вымахал огромным бревном, а ума не добрал явно. Очень уж быдловат!
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Бриг
1787344807
Какая скотина этот Губошлёп
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