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    Бердыев выиграл у «Ростова». Джанаев – герой матча


    3.8
    Голосов: 6
    15.10.2017 19:20
    Курбан Бердыев обыграл новый «Ростов», а бывший голкипер команды выдал крутой перфоманс.

    К сегодняшней зарубе и «Ростов», и «Рубин» подошли не в лучшем состоянии: команда Леонида Кучука проиграла три матча подряд, команда Курбана Бердыева – четыре. Игра на стадионе «Олимп-2» определяла, кто прервет неудачную серию, а кто останется в лузерах. Счастливый билет вытянули казанцы, сделав это благодаря своему вратарю Сослану Джанаеву.

    Совсем недавно Джанаев феерил как раз в рамке «Ростова» под руководством Бердыева, но сегодня на Дону болели против Сослана. Уже в первом тайме Джанаев серьезно огорчил южную публику, потащив пенальти от словенца Жана Маера. Сейв голкипера в итоге стал решающим – во втором тайме «Рубин» нашел свой шанс и забил единственный в матче гол. Победу в тяжелом выезде казанцам принес самый высокооплачиваемый игрок РФПЛ Янн М'Вила. В концовке был отменен гол «Рубина», забитый из спорного офсайда. Вопросы к судьям оставила и эта героическая игра.

    Четыре поражения подряд – четыре насечки на сердце погрустневшего Кучука. Бердыев, напротив, слегка выправил свое аховое положение и заслужил еще одну (пусть и не такую большую, как раньше) порцию доверия. Ближайшая домашняя игра против «Динамо» вполне по зубам «Рубину», который так здорово натренировал челюсти в Ростове-на-Дону. Особенно хороши у «Рубина» именно голкиперы. «У нас два равных вратаря. Джанаеву был необходим этот период адаптации. Сейчас он в неплохой форме, поэтому играет», – рассказал после игры с «Ростовом» Курбан Бердыев.

    Джанаев, помимо отбитого пенальти совершивший еще парочку крутейших сейвов, постепенно вытесняет из основы «Рубина» многолетнего лидера команды Сергея Рыжикова. К чемпионату мира в распоряжении Станислава Черчесова будет сразу несколько сильных голкиперов, но место в воротах, как известно, займет Акинфеев.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Рубин»
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 6
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 16 октября 2017, 15:51

      гений российского футбола

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 16 октября 2017, 13:05

      Обидно, досадно, но ничего не поделаешь..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      ВАХАБИТ 16 октября 2017, 09:03

      Хороший вратарь , "дедушку" Рыжикова подменит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 16 октября 2017, 06:48

      Ростов определённо в этом матче был лучше, бесит тормознутость Кучука, неужели так трудно было понять, что срочно требуются замены, срочно, а не на 80й минуте. А счастье было так близко. Закономерной стала бы ничейка,но футбол не любит сослагательных наклонений.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24685

      DOCTOR PENALTY 15 октября 2017, 19:37

      Казань медленно , но верно идёт наверх.

      5
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