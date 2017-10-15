Бердыев выиграл у «Ростова». Джанаев – герой матча

К сегодняшней зарубе и «Ростов», и «Рубин» подошли не в лучшем состоянии: команда Леонида Кучука проиграла три матча подряд, команда Курбана Бердыева – четыре. Игра на стадионе «Олимп-2» определяла, кто прервет неудачную серию, а кто останется в лузерах. Счастливый билет вытянули казанцы, сделав это благодаря своему вратарю Сослану Джанаеву.

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Совсем недавно Джанаев феерил как раз в рамке «Ростова» под руководством Бердыева, но сегодня на Дону болели против Сослана. Уже в первом тайме Джанаев серьезно огорчил южную публику, потащив пенальти от словенца Жана Маера. Сейв голкипера в итоге стал решающим – во втором тайме «Рубин» нашел свой шанс и забил единственный в матче гол. Победу в тяжелом выезде казанцам принес самый высокооплачиваемый игрок РФПЛ Янн М'Вила. В концовке был отменен гол «Рубина», забитый из спорного офсайда. Вопросы к судьям оставила и эта героическая игра.

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Четыре поражения подряд – четыре насечки на сердце погрустневшего Кучука. Бердыев, напротив, слегка выправил свое аховое положение и заслужил еще одну (пусть и не такую большую, как раньше) порцию доверия. Ближайшая домашняя игра против «Динамо» вполне по зубам «Рубину», который так здорово натренировал челюсти в Ростове-на-Дону. Особенно хороши у «Рубина» именно голкиперы. «У нас два равных вратаря. Джанаеву был необходим этот период адаптации. Сейчас он в неплохой форме, поэтому играет», – рассказал после игры с «Ростовом» Курбан Бердыев.

Джанаев, помимо отбитого пенальти совершивший еще парочку крутейших сейвов, постепенно вытесняет из основы «Рубина» многолетнего лидера команды Сергея Рыжикова. К чемпионату мира в распоряжении Станислава Черчесова будет сразу несколько сильных голкиперов, но место в воротах, как известно, займет Акинфеев.

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