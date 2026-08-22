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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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5-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей

Восемь матчей пятого тура растянулись на три дня – с субботы по понедельник. Главный сюжет уикенда – «Российское классико» между «Спартаком» и «Зенитом», где ничья может стать поражением для обоих, ведь «Краснодар» тогда получит шанс оторваться от догоняющих на пять очков. Параллельно ЦСКА и «Локомотив» сойдутся в московском дерби, а «Родина» попытается подтвердить статус главной сенсации сезона в матче против столичного «Динамо».

Главные вопросы тура:

  • Кто возьмeт верх в «Российском классико» – «Спартак» или «Зенит»?
  • Сможет ли «Краснодар» удержать лидерство без травмированного Кривцова?
  • Что будет делать «Локомотив» без Батракова и Карпукаса?
  • Подтвердит ли «Родина» статус главного открытия сезона?

Расписание 5-го тура:

  • 22 августа, 15:30 – «Факел» – «Оренбург» (Матч ПРЕМЬЕР)
  • 22 августа, 18:00 – «Ахмат» – «Ростов» (Матч ПРЕМЬЕР)
  • 22 августа, 20:15 – ЦСКА – «Локомотив» (Матч ТВ – бесплатно)
  • 23 августа, 13:00 – «Акрон»«Крылья Советов» (Матч ПРЕМЬЕР)
  • 23 августа, 15:15 – «Динамо» Москва – «Родина» (Матч ПРЕМЬЕР)
  • 23 августа, 17:30 – «Динамо» Махачкала – «Краснодар» (Матч ПРЕМЬЕР)
  • 23 августа, 20:00 – «Спартак» – «Зенит» (Матч ТВ – бесплатно / Матч ПРЕМЬЕР)
  • 24 августа, 20:30 – «Балтика» – «Рубин» (Матч ПРЕМЬЕР)

«Факел» – «Оренбург» (суббота, 15:30 МСК)

Открывает тур встреча в Воронеже, которая по меркам нынешнего сезона выглядит куда привлекательнее, чем можно было предположить. «Оренбург» – лидер чемпионата по ожидаемым очкам (8,07), допустивший меньше всех ожидаемых голов (2,17). «Факел» по обеим метрикам занимает пятую строчку. У воронежцев пока нет побед после возвращения в элиту, но каждая игра проходит в борьбе – команда дала бой «Краснодару», «Ахмату» и ЦСКА. У «Оренбурга» дела значительно лучше – всего одно поражение, при этом у команд похожая статистика по голам. Ожидается насыщенный матч, в котором первая победа «Факела» может наконец состояться.

Трансляция: «Матч ПРЕМЬЕР» (с 15:25)

«Ахмат» – «Ростов» (суббота, 18:00 МСК)

В Грозном уже пора начинать нервничать. Четыре тура позади, а первой победы у «Ахмата» всe нет. Начали с ничьей с «Локомотивом» (1:1), затем уступили «Спартаку» (1:2), поделили очки с «Факелом» (0:0) и проиграли «Краснодару» (0:1). Всего два забитых мяча и два очка. В двух последних турах атака вообще промолчала. У «Ростова» настроение спокойнее: после неудачи с «Оренбургом» (1:2) команда разобралась с «Родиной» (4:2), а затем сыграла вничью с ЦСКА (0:0) и «Рубином» (1:1) – всего один пропущенный за 180 минут. Есть любопытная деталь: «Ахмат» не проиграл четыре предыдущие очные встречи в РПЛ и три из них выиграл. Эксперты прогнозируют ничейный исход – 1:1.

Трансляция: «Матч ПРЕМЬЕР» (с 17:55)

ЦСКА – «Локомотив» (суббота, 20:15 МСК)

Московское дерби – один из центральных матчей тура. Обе команды подошли к первому дерби в сезоне не в лучшем состоянии. ЦСКА после четырeх туров набрал восемь очков и занимает пятое место. «Армейцы» одержали две сложные победы над «Балтикой» (2:1) и «Факелом» (1:0), но сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и «Ростовом» (0:0). В Кубке перед дерби уступили «Акрону» (0:1). Кроме того, бразильский защитник Мойзес повредил переднюю крестообразную связку правого колена – реабилитация займeт не меньше полугода.

У «Локомотива» ситуация ещe сложнее. Пока ни одной победы в сезоне с учeтом двух матчей Кубка. В четырeх турах РПЛ – три ничьи и поражение. На этой неделе команду покинул лидер Алексей Батраков, близкий к переходу в «Галатасарай». Артeм Карпукас, вероятно, перейдeт в «Зенит». «Локо» лишился за неделю двух ключевых полузащитников. ЦСКА и «Локомотив» уже встречались в Кубке – основное время 0:0, по пенальти сильнее был ЦСКА (5:4). Букмекеры считают фаворитом хозяев. Главный судья – Кирилл Левников.

Трансляция: «Матч ТВ» (бесплатно) и «Матч ПРЕМЬЕР» (с 20:10)

«Акрон» – «Крылья Советов» (воскресенье, 13:00 МСК)

Самарское дерби получило дополнительную интригу: сейчас команды с двумя очками находятся на 14-м и 15-м месте соответственно. Победитель имеет возможность выйти из зоны вылета. У «Акрона» ситуация более благоприятная – две ничьих в чемпионате с «Локомотивом» (0:0) и «Родиной» (3:3). Причeм с последними получилось отыграться сначала с 0:2, а затем сравнять в самой концовке. К тому же команда обыграла в Кубке ЦСКА (1:0). «Крылья» последние три матча проиграли. Матч пройдeт на «Самара Арене».

Трансляция: «Матч ПРЕМЬЕР» (с 12:55)

«Динамо» Москва – «Родина» (воскресенье, 15:15 МСК)

«Динамо» после четырeх туров занимает десятое место с четырьмя очками – худший старт с 2017 года. Команда Сандро Шварца мучается без трансферов. У «Родины» – главная сенсация сезона. После стартовых поражений от «Спартака» (0:3) и «Ростова» (2:4) команда разгромила «Рубин» в Кубке (5:0), а затем сенсационно обыграла «Зенит» (2:1). Артeм Максименко оформил хет-трик в яркой перестрелке с «Акроном» (3:3), Артур Гарибян стал одним из открытий сезона. «Родина» уверенно возвышается над зонами вылета и находится в таблице между «Локомотивом» и «Динамо». Букмекеры, впрочем, считают фаворитом «Динамо» – коэффициент 1.38 против 7.80 на гостей.

Трансляция: «Матч ПРЕМЬЕР» (с 15:10)

«Динамо» Махачкала – «Краснодар» (воскресенье, 17:30 МСК)

«Краснодар» – единственная команда с 12 очками после четырeх туров и безоговорочный лидер. «Быки» не дрогнули при выезде к «Спартаку» и взяли три очка, затем обыграли неуступчивый «Ахмат». Теперь их ждeт тяжeлый выезд в Каспийск. Махачкалинское «Динамо» под руководством Вадима Евсеева забралось на четвeртое место в таблице. Команда побеждает на характере: играли с дебютантом – победили, столкнулись с проблемным «Локо» – выиграли, приехали в Самару к «Крыльям» – снова успех.

У «Краснодара» кадровые проблемы: Никита Кривцов, лучший игрок команды этим летом (три гола, один ассист, девять ключевых передач), повредил бедро в кубковом матче и в Махачкалу не поедет. Но есть и хорошая новость: Джон Кордоба вернулся к тренировкам и войдeт в заявку на матч. Мурад Мусаев отметил, что нападающий тренировался с молодeжной командой, получил положительные эмоции и забивал голы.

Трансляция: «Матч ПРЕМЬЕР» (с 17:25)

«Спартак»«Зенит» (воскресенье, 20:00 МСК)

Гвоздь программы – «Российское классико». Противостояние «Спартака» и «Зенита» давно превратилось в гигантский бренд – два главных клуба в истории страны, явные претенденты на золото, бегущие и много забивающие. У обеих команд по девять очков. «Зенит» идeт вторым, «Спартак» – третьим.

Июльская встреча за Суперкубок закончилась победой «Зенита» и скандалом из-за отсутствия жеребьeвки перед серией пенальти. Тогда «Спартак» смотрелся лучше по игре и сам упустил победу. За месяц «красно-белые» подтвердили чемпионские амбиции. Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой назвал хозяев небольшим фаворитом, отметив кадровые проблемы из-за травм ключевых игроков. Он также подверг критике судейство в Суперкубке и матче с «Динамо», указав на спорные пенальти в пользу петербуржцев. Алексей Никитин в эфире «Матч ТВ» сказал, что «Спартак» сыграет агрессивно: «На своeм стадионе «Спартак» всегда играет очень агрессивно против «Зенита». Хозяева сразу побегут создавать давление». Угальде и Даку, по его мнению, могут отлично сыграть в нападении.

Ничья в этом матче станет поражением для обоих – «Краснодар» тогда получит шанс оторваться на пять очков.

Трансляция: «Матч ТВ» (бесплатно) и «Матч ПРЕМЬЕР» (с 19:55)

«Балтика» – «Рубин» (понедельник, 20:30 МСК)

Закрывает тур матч в Калининграде. «Балтика» идeт на шестой строчке и может забраться ещe выше. Команда Андрея Талалаева остаeтся верна себе: энергозатратный футбол с высоким прессингом, особенно опасный дома. При победах над «Динамо» и «Крыльями» были поражения от ЦСКА и «Спартака», но калининградцы хотят показать, что прошлый сезон – не случайность.

«Рубин» после ухода Мирлиндда Даку сильнее точно не стал. Пять очков в четырeх турах – неплохо, но с «Оренбургом» и «Ростовом» казанцы испытывали серьeзные проблемы. В последней кубковой игре «Рубин» неплохо смотрелся против «Спартака» и выиграл в серии пенальти. На победной волне казанцы захотят взять максимум очков в Калининграде.

Трансляция: «Матч ПРЕМЬЕР» (с 20:25)

Турнирная картина перед 5-м туром

  • Лидер (12 очков): «Краснодар» (четыре победы из четырeх).
  • 9 очков: «Зенит», «Спартак» и «Динамо» Махачкала.
  • 8 очков: ЦСКА
  • 6 очков: «Балтика».
  • Без побед в РПЛ: «Ахмат» (2 очка), «Акрон» и «Факел» (по 1 очку).
  • Лучшие бомбардиры: Максим Глушенков («Зенит») – 4 гола, Никита Кривцов («Краснодар») – 3 гола.

Где смотреть матчи 5-го тура

В пятом туре РПЛ бесплатный эфир на «Матч ТВ» получат две игры: ЦСКА – «Локомотив» (суббота, 20:15) и «Спартак» – «Зенит» (воскресенье, 20:00). Остальные шесть встреч – эксклюзивно на платном канале «Матч ПРЕМЬЕР».

Часто задаваемые вопросы

Когда стартует 5-й тур РПЛ?
В пятницу, 22 августа, и завершится в понедельник, 24 августа 2026 года.

Какие матчи покажут бесплатно?
ЦСКА – «Локомотив» (22 августа, 20:15) и «Спартак» – «Зенит» (23 августа, 20:00) на «Матч ТВ».

Кто лидирует в РПЛ после четырeх туров?
«Краснодар» с 12 очками – единственная команда без потерь.

Почему матч «Спартак» – «Зенит» называют «Российским классико»?
Это противостояние двух самых титулованных и популярных клубов страны, которое неизменно привлекает максимум внимания.

Кто фаворит в центральном матче тура?
Александр Мостовой назвал небольшим фаворитом «Спартак», но отметил, что у «Зенита» есть сильные иностранцы.

Где смотреть матч Балтика – Рубин?
На платном «Матч ПРЕМЬЕР» (начало в 20:25 МСК).

Россия. Премьер-лига Факел Оренбург Ахмат Ростов ЦСКА Локомотив Акрон Крылья Советов Динамо Динамо Мх Родина Краснодар Спартак Зенит Балтика Рубин
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