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    • Почему матч Клоппа против Моуринью – сущий комшар и антиреклама АПЛ

    Почему матч Клоппа против Моуринью – сущий комшар и антиреклама АПЛ


    1.7
    Голосов: 9
    14.10.2017 16:40
    Второй октябрьский матч на «Энфилде» между «Ливерпулем» и «МЮ» превратился в пытку для наблюдателей.

    Опрос в нашей группе «ВКонтакте» сомнений не оставлял: центральный матч тура будет именно на «Энфилде». Да и правда, какой уж там Месси в Мадриде, когда здесь битва всеми любимого Юргена Клоппа против всеми цитируемого Жозе Моуринью, Коутиньо, Салах и Фирмино против находящегося в невероятной форме Лукаку, наконец, «Ливерпуль» против «МЮ» – сама вывеска заставляет трепетать.

    Между тем, АПЛ упрямо идет к тому, что трепетать будут заставлять только лишь вывески, но не сам футбол. 17 октября прошлого года «Ливерпуль» уже принимал «МЮ» на «Энфилде», сотворил пару интересных моментов, манкунианцы заперлись и в итоге спаслись благодаря сэйвам Де Хеа. 14 октября нынешнего ситуация повторилась практически полностью. И ладно бы лишь счет оставался главной претензией к этому матчу.

    Английский футбол никогда не поменяется. Элементов «бей-беги» в нем стало заметно меньше, по сравнению с 90-ми годами, но худшие образцы теперь зовутся «беги и утыкайся в соперника». В Англию завезли симуляции, без которых сейчас не обходится ни один матч. АПЛ это по-прежнему дикая скорость, но без какого-либо смысла. Самой богатой лиге мира надо соответствовать зрительскому интересу – для этого должны быть скорость и борьба. Впрочем, к футболу порой это не имеет никакого отношения. Это коммерция и ничего более. Слоган Against Modern Football стоило бы применить именно к этой ситуации.

    Матч «Ливерпуль» – «МЮ» тоже был похож, скорее, на двоеборье – легкая атлетика плюс дзюдо. Его, конечно, будут сотни раз анализировать, задавать десятки вопросов тренерам, но не те, которые нужно (например, почему «Ливерпуль» при Клоппе превратился в команду, где не мечтают о победе в еврокубках, а отчаянно радуются месту в четверке), а игроки будут и дальше стремиться ехать в Англию, потому что все камеры мира обращены сюда. И нигде, кроме как в Китае азиатском и Китае европейском (на что во многом и похожа АПЛ), не заплатят 42 миллиона за игрока, мажущего с нескольких метров в важнейшем матче тура. И только там можно потратить полмиллиарда евро за несколько лет на одних лишь футболистов, но при этом даже и близко не стремиться к победе в Лиге чемпионов, а в старейшем английском противостоянии пропасть из виду после перерыва.

    Судья Аткинсон добавил к этому матчу всего три минуты. Не пять, как чаще всего, не десять, как тоже иногда, а всего три. Мучение закончилось для всех. Но после матча мы обязательно услышим, что такой футбол с борьбой до последних секунд есть только в Англии, а сам матч – олицетворение современного тактического противостояния (применительно к Клоппу, умеющему играть строго по одной стратегии, это вообще будет звучать крайне умилительно).

    Но радостно лишь то, что, как ни пытается Англия подмять под себя лучших игроков и тренеров, поменять футбол в других странах ей точно не удастся. Сегодня же в каждой лиге из топ-5 есть как минимум по одному роскошному матчу. Там в «беги-утыкайся» играть не будут. Они просто так не умеют.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyMail
    Рейтинг: 1.7 Голосов: 9
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +39

      antonson10 16 октября 2017, 08:28

      Матч был неинтересный, спору нет. Но зачем говорить о лиге в целом? О лиге, где аутсайдер может принести сюрприз и обыграть лидера, где за победу в лиге борятся до 8ми команд каждый год? Глупо говорить о лиге в целом,ведь в большой 6ке есть место тактической борьбе по ходу сезона, мне тоже стыдно и неприятно было смотреть на такой МЮ, но от этого интерес к АПЛ уж точно не подкосится, всяко лучше чем смотреть на эль классико где 20 попыток симуляции можно увидеть...

      1
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      Рейтинг: +36

      pipboy47 15 октября 2017, 17:26

      Лол. Человек по одному матчу взял и оценил всю Лигу. Красавчик. Либо хейтер АПЛ и фанат условной Ла Лиги, либо не так смотрит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 15 октября 2017, 13:43

      главное результат и все
      они играли чтобы очки забрать

      1
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 15 октября 2017, 11:59

      Маур сделал своё дело... )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 15 октября 2017, 11:01

      Я от этого матча иного исхода и не ожидал,потому и разочарования избежал.Клопп достиг потолка в Ливерпуле,это очевидно,переиграть тактически грамотного соперника,играющего строго от обороны,для него-задача невыполнимая.ну,а то,что Маур-король парковок автобусов-знают и дети малые.хотите эстетства-следите за Сити,шпорами..

      0
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      Рейтинг: +24685

      DOCTOR PENALTY 15 октября 2017, 09:00

      Вывеска , конечно , цепляет. Игра же , как учебный материал по тактике. *

      1
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      Рейтинг: +367

      gigs84 15 октября 2017, 01:13

      Не такой уж и скучный был матч. Я конечно надеялся, что МЮ отобороняется и забьёт, но увы. Ливеру очень нужна была победа, а для Манчестера и ничья - приемлемый результат. Ливерпуль - молодцы, классно сыграли, очень старались, только не забили. Думаю, что они себя ещё покажут.

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 14 октября 2017, 22:07

      Пол миллиарда за несколько лет без реальных побед это конечно отсылка к Гвардиоле и МС? МЮ выиграл все турниры кроме АПЛ с тех пор...
      Что касается матча который я не смотрел - против Дивера играть вообще не ясно как ибо они то выдают удачный матч, то полный провал. Ничья нормальный результат для МЮ. Ливеру же желаю поменять тренера. Ничего путного Клопп не показал за это время. И несмотря на то что он отличный тренер - это просто не его команда

      0
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      Рейтинг: +1166

      Karpathian 14 октября 2017, 20:31

      так себе матчик =

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 14 октября 2017, 19:57

      смотрите сериАл, в сто раз интереснее и зрелищнее

      -1
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