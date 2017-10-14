Почему матч Клоппа против Моуринью – сущий комшар и антиреклама АПЛ

Опрос в нашей группе «ВКонтакте» сомнений не оставлял: центральный матч тура будет именно на «Энфилде». Да и правда, какой уж там Месси в Мадриде, когда здесь битва всеми любимого Юргена Клоппа против всеми цитируемого Жозе Моуринью, Коутиньо, Салах и Фирмино против находящегося в невероятной форме Лукаку, наконец, «Ливерпуль» против «МЮ» – сама вывеска заставляет трепетать.

Между тем, АПЛ упрямо идет к тому, что трепетать будут заставлять только лишь вывески, но не сам футбол. 17 октября прошлого года «Ливерпуль» уже принимал «МЮ» на «Энфилде», сотворил пару интересных моментов, манкунианцы заперлись и в итоге спаслись благодаря сэйвам Де Хеа. 14 октября нынешнего ситуация повторилась практически полностью. И ладно бы лишь счет оставался главной претензией к этому матчу.

Английский футбол никогда не поменяется. Элементов «бей-беги» в нем стало заметно меньше, по сравнению с 90-ми годами, но худшие образцы теперь зовутся «беги и утыкайся в соперника». В Англию завезли симуляции, без которых сейчас не обходится ни один матч. АПЛ это по-прежнему дикая скорость, но без какого-либо смысла. Самой богатой лиге мира надо соответствовать зрительскому интересу – для этого должны быть скорость и борьба. Впрочем, к футболу порой это не имеет никакого отношения. Это коммерция и ничего более. Слоган Against Modern Football стоило бы применить именно к этой ситуации.

Матч «Ливерпуль» – «МЮ» тоже был похож, скорее, на двоеборье – легкая атлетика плюс дзюдо. Его, конечно, будут сотни раз анализировать, задавать десятки вопросов тренерам, но не те, которые нужно (например, почему «Ливерпуль» при Клоппе превратился в команду, где не мечтают о победе в еврокубках, а отчаянно радуются месту в четверке), а игроки будут и дальше стремиться ехать в Англию, потому что все камеры мира обращены сюда. И нигде, кроме как в Китае азиатском и Китае европейском (на что во многом и похожа АПЛ), не заплатят 42 миллиона за игрока, мажущего с нескольких метров в важнейшем матче тура. И только там можно потратить полмиллиарда евро за несколько лет на одних лишь футболистов, но при этом даже и близко не стремиться к победе в Лиге чемпионов, а в старейшем английском противостоянии пропасть из виду после перерыва.

Судья Аткинсон добавил к этому матчу всего три минуты. Не пять, как чаще всего, не десять, как тоже иногда, а всего три. Мучение закончилось для всех. Но после матча мы обязательно услышим, что такой футбол с борьбой до последних секунд есть только в Англии, а сам матч – олицетворение современного тактического противостояния (применительно к Клоппу, умеющему играть строго по одной стратегии, это вообще будет звучать крайне умилительно).

Но радостно лишь то, что, как ни пытается Англия подмять под себя лучших игроков и тренеров, поменять футбол в других странах ей точно не удастся. Сегодня же в каждой лиге из топ-5 есть как минимум по одному роскошному матчу. Там в «беги-утыкайся» играть не будут. Они просто так не умеют.

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