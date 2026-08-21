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Батраков трогательно высказался о «Локомотиве»

21 августа, 16:38

Новичок «Галатасарая» Алексей Батраков поделился эмоциями в связи с уходом из «Локомотива».

«Сложно в нескольких словах описать, что для меня значит «Локомотив». Я пришел сюда ребенком и здесь вырос – как футболист и как человек.

За эти годы было очень много всего: первые матчи, победы, ошибки, эмоции, люди, которых я точно буду помнить всю жизнь.

Спасибо тренерам, партнерам, сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам. За поддержку, за трибуны, за моменты, которые останутся со мной.

Уезжать было непросто. «Локомотив» навсегда останется большой частью моей жизни. Спасибо за все, «Локо» ❤️💚», – написал Батраков в своем телеграм-канале.

  • 21-летний Батраков – воспитанник «Локомотива».
  • Его статистика за главную команду: 84 матча, 34 гола, 23 ассиста.
  • Хавбек ушел в «Галатасарай» за 25+4 млн евро + 15% от прибыли, полученной от его будущей перепродажи.
  • С игроком заключили контракт до 2031 года с зарплатой 3 миллиона 250 тысяч евро за сезон.

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Источник: телеграм-канал Алексея Батракова
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Галатасарай Локомотив Батраков Алексей
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