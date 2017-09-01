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Главные итоги трансферного лета-2017

Переход Неймара изменил мир

222 миллиона за одного игрока – такого в футболе еще не случалось. «ПСЖ» нашел способ обмануть правила ФФП. Неймар сам выкупил свой контракт у «Барселоны», чтобы отправиться в Париж. Под конец окна к нему присоединился Килиан Мбаппе. За форварда «Монако» парижане отдадут примерно 180 миллионов евро, но произойдет это только через год. Сейчас Мбаппе в «ПСЖ» только на правах аренды. Клуб ничего не нарушил, собрав команду для победы в Лиге чемпионов. Если не теперь, то когда еще?

«Спартак» и ЦСКА провалили окно

Не удивляйтесь, что чемпион и вице-чемпион предыдущего сезона сейчас идут позади конкурентов. Обеим командам требовалось усиление состава. «Спартак» взял Петковича в оборону, Пашалича – в полузащиту, а трансфером Роши разбавил линию нападения. «Спартаку» предстоит играть в Лиге чемпионов и пытаться защитить чемпионский титул. Сейчас успешное выполнение целей видится невозможным, потому что покупки слабые. ЦСКА вообще никого не купил и даже не взял в бесплатную аренду. Кризис бьет по московским командам. Зато «Локомотив» привез в Москву чемпиона Европы.

«Милан» снова претендует на Лигу чемпионов

«Милан» оправдал ожидания от новых владельцев клуба. Итальянцы купили целый состав и теперь мечтают о попадании в Лигу чемпионов. Из главных трансферов отметим переходы форвардов Калинича и Андре Силвы, полузащитника Чалханоглу и защитника Родригеса. Интересно, что даже с такими покупками «Милан» по-прежнему успешно привлекает молодежь. 19-летний форвард Кутроне так раззабивался на предсезонке и в стартовых матчах сезона, что теперь постоянно попадает в основной состав.

Новый «Зенит» – это «Ростов» и аргентинцы

Приход Фурсенко и Сарсании кардинально изменил «Зенит». Приглашение Манчини дало новый вектор для трансферной кампании. Говорят, Сарсания отвечает в клубе за приход игроков из Премьер-лиги, а Манчини зовет легионеров из других чемпионатов. Креатив у обоих оказался скудный. «Зенит» скупил половину состава «Ростова» и пяток аргентинцев. Новичков оказалось так много, что некоторые из них сразу прочно сели в запас. Если этот «Зенит» сыграется, то его уже не остановить. Сейчас у петербуржцев самая серьезная в лиге глубина состава.

Турнирный провал ударил по «Арсеналу»

«Арсенал» впервые при Венгере не попал в Лигу чемпионов. Из-за этого подписывать топовых игроков оказалось сложнее. Лемар и «Монако» долго отказывались согласовывать сделку, а когда созрели, «Арсенал» сам перехотел платить 100 миллионов евро. Лаказетт и Колашинац – слабое усиление для борьбы за титул. Немотивированный Санчес сейчас не в той форме, в которой мог тащить «Арсенал» к высоким местам. Потери игроков ротации сказываются на «Арсенале» сильнее, чем на мадридском «Реале». Кажется, еще одного провального сезона клуб не избежит.

«Бавария» живет по-другому

«Ни один игрок не стоит 100 миллионов. «Бавария» столько платить не готова», – рассказал президент клуба Ули Хенесс. Самой дорогой летней покупкой мюнхенцев стал переход полузащитника Корентена Толиссо из «Лиона». За него отдали чуть больше 40 миллионов евро. На два сезона «Бавария» арендовала звездного колумбийца Родригеса. Команда Анчелотти по-прежнему выглядит мощно и громит любого соперника по Бундеслиге. Для успешной игры в Лиге чемпионов летнего усиления тоже может хватить. «Бавария» не участвует в гонке боссов с толстыми кошельками, что не мешает ей оставаться крутой.

«Реал» продает, но не слабеет

Мората, Данило, Хамес, Пепе – игроки, в предыдущем сезоне часто выходившие на поле за «Реал». Теперь все они представляют другие классные команды. «Реал» распродал игроков на 126 миллионов евро. На молодых Эрнандеса и Себальоса клуб потратил всего 46 миллионов. По деньгам «Реал» остался в большом плюсе. Состав омолодился, а в качестве «Реал» сильно не потерял. По играм за Суперкубок Испании понятно, что у команды сильный запас. Асенсио при случае с удовольствием заменяет даже Роналду. Этот «Реал» все еще могуч и может в третий раз подряд взять Лигу чемпионов. Даже без топовых покупок.

Онлайн закрытия трансферного окна

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Комментарии (10)
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insider_retro
1504244992
По мне, так хороший и аргументированный обзор с ненавязчивым мнением автора!!... Впечатлил акцент на цитату Ули Хенесса "...ни один игрок не стоит 100 миллионов..."!!.. И это по-спортивному справедливо, но жизнь диктует новые ориентиры...
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ItalianFootball
1504249934
Статейщик, то есть Бонуччи - это это в игровом, медийном плане среднее усиление ?
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ViktorMG
1504267150
Зенит как всегда не только усиляется сам, но и ослабляет конкурентов.
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Danpos
1504291666
Когда зенит на голову сильнее конкурентов, всегда начинается про Газпром и госпроект
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Drapik
1504293066
Переход Неймара - это удар под дых европейской правовой системе. И, судя по реакции, в Европе есть мощные силы, которые этого хотят. Law and spirit. Нельзя прописать законы обо всем, и европейцы это прекрасно понимали, соблюдая не только право, но и дух своей правовой системы. Ее суть. Ну посмотрим, как они это перенесут этот удар. И последующие.
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mutabor0992
1504293164
Новый «Зенит» – это «Ростов» и аргентинцы.Точно подмечено.
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TUMS
1504303757
ЦСКА без новых нападающих точно пролетит в ЛЧ.
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