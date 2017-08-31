Онлайн закрытия трансферного окна. «ПСЖ» арендовал Мбаппе и другие переходы

интересно францию смотреть
интересно францию смотреть
1ч по москве остался где бомбы
Нани арендовал Лацио)))))
«Аталанта» требует за Толоя € 30 млн, «Спартак» не готов платить эту сумму Каррера: Толой? Никто со мной не согласовывал этот трансфер- так что скорее нет чем да
худо-бедно, но есть годные трансферы под конец. допустим очень рад что ливерпуль Дивока Ориги все таки оптустил, парень молодой, ему нужно играть чаще, потенциал то есть. цз к спартаку хороший пришвартовался. Уилшер в зените? думаю это вряд ли окажется реальностью, он сам не согласится наверное, да и игрок из него уже так себе)