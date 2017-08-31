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    Онлайн закрытия трансферного окна. «ПСЖ» арендовал Мбаппе и другие переходы


    3
    Голосов: 32
    31.08.2017 12:30
    «Бомбардир» собирает главные переходы заключительного дня трансферного окна в одном материале.
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 32
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +43

      vayka 1 сентября 2017, 12:56

      интересно францию смотреть

      0
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      Рейтинг: +348

      343443 1 сентября 2017, 07:11

      Сергей Фурсенко снова всем рассказал, что Дзюба – игрок «Зенита»

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 31 августа 2017, 22:57

      1ч по москве остался где бомбы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 31 августа 2017, 19:56

      Нани арендовал Лацио)))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 31 августа 2017, 19:52

      ЦСКА:"Покупать игроков?А что,так можно было?"

      1
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      Рейтинг: +12

      Пузака > DUMOH 1 сентября 2017, 11:50

      Они думали что это рабство какое-то, а мы же живем в современном обществе.

      0
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      Рейтинг: +582

      lNeTl 31 августа 2017, 19:44

      У иранца прикольная футболка,надеюсь не только прикидом запомнится.

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 31 августа 2017, 18:42

      «Аталанта» требует за Толоя € 30 млн, «Спартак» не готов платить эту сумму Каррера: Толой? Никто со мной не согласовывал этот трансфер- так что скорее нет чем да

      -1
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 31 августа 2017, 18:28

      худо-бедно, но есть годные трансферы под конец. допустим очень рад что ливерпуль Дивока Ориги все таки оптустил, парень молодой, ему нужно играть чаще, потенциал то есть. цз к спартаку хороший пришвартовался. Уилшер в зените? думаю это вряд ли окажется реальностью, он сам не согласится наверное, да и игрок из него уже так себе)

      0
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      Рейтинг: +2529

      Челнинец 31 августа 2017, 17:50

      Маммана и Мевля в центре, Иванович на скамье)

      1
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      Рейтинг: +54703

      MaxRnD > Челнинец 31 августа 2017, 18:11

      Маммана с Ивановичем оба косорезят иногда не слабо

      4
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      Рейтинг: +2269

      dyema 31 августа 2017, 16:21

      Хоть и гонят бочку на Зенит, Но пока он отпустил-продал гораздо больше чем купил. И нет там трёх составов,дай бог на два наберётся.

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      Рейтинг: +2529

      Челнинец > dyema 31 августа 2017, 17:48

      отпускают бесплатно!

      0
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