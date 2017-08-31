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Онлайн закрытия трансферного окна. «ПСЖ» арендовал Мбаппе и другие переходы
Онлайн закрытия трансферного окна. «ПСЖ» арендовал Мбаппе и другие переходы
Бомбардир.ру
31 августа 2017, 12:30
24
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Европа
Комментарии (24)
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Moveton
1504177355
цска где нап?????????? ............ ну пожалуйста
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4
Челнинец
1504182048
Мевля подошел бы Спартаку и Цска у которых в обороне печалька(
Ответить
1
STAFOR13
1504183063
Толой отличный игрок для Спартака, ещё и за 3.5 млн взяли, думал млн за 12 только отдадут.
Ответить
1
Челнинец
1504191012
Маммана и Мевля в центре, Иванович на скамье)
Ответить
2
giluxa1963
1504194142
«Аталанта» требует за Толоя € 30 млн, «Спартак» не готов платить эту сумму Каррера: Толой? Никто со мной не согласовывал этот трансфер- так что скорее нет чем да
Ответить
0
lNeTl
1504197866
У иранца прикольная футболка,надеюсь не только прикидом запомнится.
Ответить
1
DUMOH
1504198357
ЦСКА:"Покупать игроков?А что,так можно было?"
Ответить
1
карасевщина
1504209443
1ч по москве остался где бомбы
Ответить
1
343443
1504239102
Сергей Фурсенко снова всем рассказал, что Дзюба – игрок «Зенита»
Ответить
0
vayka
1504259784
интересно францию смотреть
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0
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