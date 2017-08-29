«В 13 лет меня выгнали из «Динамо» – сказали, что я слаб». Как Ярмоленко попал в «Боруссию»

Прошлый сезон киевское «Динамо» с треском провалило, заняв второе место в чемпионате из двух команд. При этом прямому конкуренту «Шахтеру» бело-голубые уступили прилично – аж на 13 очков. Светлым пятном этой бурлящей команды на протяжении нескольких лет подряд оставался Андрей Ярмоленко. После сезона лидер команды скажет, что променял бы титул лучшего бомбардира УПЛ (15 голов и 8 результативных передач в 28 матчах) на чемпионство команды.

Меньше месяца назад терпение игрока закончилось: «Динамо» вылетело из квалификации Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч «Янг Бойз», который бесславно влетел потом ЦСКА. «Нужно разобраться в своей игре. Мне очень стыдно за результат и нашу игру. Пустота... У меня просто нет слов». Через пару недель после этой цитаты Андрей подпишет четырехлетний контракт с дортмундской «Боруссией».

Начиналась карьера Ярмоленко неудачно. Игрок вспоминает: «В 13 лет меня взяли в академию «Динамо». Я побыл там год, потом меня выгнали и сказали, что я слаб. У меня тогда совсем пропало желание играть в футбол, но благодаря родителям я вернулся». В 2005-м он вынужденно уехал в Чернигов осваиваться в местной «Десне». Затем тренер киевлян Анатолий Демьяненко в одном из интервью скажет: «Кстати, мне тут недавно сообщили, что в 130 километрах под Киевом наши селекционеры нашли мальчика, которого специалисты уже сейчас называют вторым Шевченко». Парня затем прозвали «мальчиком со 130-го километра» и вернули в столицу Украины. Спустя три года, в 2008-м, Ярмоленко дебютирует за основной состав бело-голубых у Валерия Газзаева.

К домашнему чемпионату Европы-2012 Украина воспитала несколько действительно талантливых футболистов: Коноплянка, Ракицкий, Ярмоленко и так далее. Казалось – это поколение должно уезжать в Европу, как когда-то это сделали ребята из сборной России в 2008-м. Но скауты не впечатлились, а европейские клубы предлагали совсем небольшие деньги. Как итог – все игроки остались на своих местах.

Первым вырвался в Европу Коноплянка – в «Севилью». Во многом в том переходе сыграл один фактор – политика, из-за которой в украинском футболе наступил кризис. С конца прошлого года стала появляться информация о том, что и Ярмоленко наконец-то созрел для ухода в европейский чемпионат. Полузащитнику стукнуло 27 лет – последний шанс, чтобы стать звездой в Европе. Тут как раз у «Динамо» дела не ладились. Да еще так не ладилось, что после очередного провального матча с «Александрией» состоялся знаменитый диалог Ярмоленко с фанатами, где он их твердо послал.

Помимо неудач командных Андрей понимал, что пора выходить из зоны комфорта. По информации «Футбол 24», Ярмоленко в 2016-м был самым высокооплачиваемым игроком в УПЛ – пять миллионов долларов в год. За него цеплялись любыми способами. Но на длительной дистанции в Европе ты можешь заработать гораздо больше.

Прошлой зимой ходили разные слухи. Во-первых, игроком якобы интересовались российские команды. Ярмоленко быстро развеял этот миф: «Чемпионат России, конечно, сейчас выше уровнем, чем украинская лига, но из-за того, что сейчас происходит, я туда точно не поеду». Во-вторых, интерес со стороны итальянцев. И вот здесь уже действительно похоже на правду: в разное время проскакивала информация о том, что полузащитника просматривают «Интер», «Рома» и «Наполи». К итальянскому трио еще добавилась испанская «Валенсия». Но все упиралось в сумму трансфера – никто не был готов заплатить за звезду в общем-то очень среднего чемпионата 27 миллионов евро, а именно столько руководство киевлян хотело выручить с продажи украинца.

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Сезон-2016/2017 закончился, и казалось, что Андрей очередной год проведет в родном клубе. Агент Дмитрий Селюк пессимистично рассуждал о будущем футболиста: «Топ-клубам Ярмоленко не интересен, а хорошую сумму за него и зарплату может предложить разве что какой-то середнячок из Англии, где команды побогаче. И тут уже вопрос самооценки Андрея». И эти мысли казались вполне логичными ровно до того момента, пока пресса не узнала об интересе к футболисту со стороны дортмундской «Боруссии».

Распрощавшись с Усманом Дембеле, «шмели» активно начали искать ему замену. Помимо капитана «Динамо» в шорт-листе немцев был полузащитник «Лиона» Максвел Корне, форвард «Аякса» Каспер Дольберг и нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс.

Выбрали Ярмоленко. Спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк скажет: «Андрей – игрок, которого мы хотели видеть в составе команды уже давно. Он играл на высоком уровне в клубе и национальной сборной своей страны». Он действительно схож в манере игры с Дембеле – такой же активный, универсал, умеющий играть как на флангах, так и на позиции «свободного художника». В конце концов, они оба выполняют колоссальный объем работы и обладают мощным ударом.

А главное – от этого перехода выиграли все. «Динамо» выручило рекордные для себя деньги, «Боруссия» получила потенциально звезду европейского масштаба, а Ярмоленко – вышел из зоны комфорта.

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