У ЦСКА большие проблемы с форвардами. Надо что-то делать

В основном составе ЦСКА четыре номинальных форварда. Бразилец Витиньо при этом может исполнять еще и роль атакующего полузащитника. Федор Чалов и Тимур Жамалетдинов только недавно подтянулись из молодежного состава. Нигериец Аарон Оланаре долго восстанавливался после травмы и разучился забивать.

За шесть матчей Премьер-лиги игроки ЦСКА забивали 11 раз. Уже дважды забил защитник Георгий Щенников, у которого до этого не было голов в РФПЛ. Впервые за армейский клуб отличился и Виктор Васин. С нападающими дела хуже. Витиньо дважды превратил в голы дальние удары. Оланаре один раз пнул мяч в сетку с близкого расстояния. В Лиге чемпионов они пока молчат. Голевые подвиги форвардов ЦСКА на этом закончены.

К Витиньо претензий меньше всего. Бразилец сильно влияет на игру сегодняшнего ЦСКА даже без голов. При атаках нападающий оттягивается немного назад, либо разгоняя наступление в последней фазе, либо выстреливая издали. В чемпионате России Витиньо прибавил к своим голам еще и два голевых паса. Есть на его счету ассист и в еврокубках. «Гол «Спартаку» – самый важный в моей московской карьере», – радуется и сам Витиньо. Он планирует прогрессировать и дальше.

Большие планы ЦСКА связывал с нигерийцем Аароном Оланаре. В свой первый приход Оланаре добротно играл в РФПЛ, но получил тяжелую травму. После возвращения набрать форму Аарон так и не смог. Когда он выходит на поле, то почти не обостряет игру. В матче против «Янг Бойз» Оланаре по ходу второго тайма появился на замену, но затем сел снова. ЦСКА помогли забить защитники соперника, а Оланаре подвергся жесткой критике. «Приход Оланаре – ошибка селекции ЦСКА», – высказал бывший главный тренер армейских дублеров Александр Гришин. С ним готовы согласиться многие.

ЦСКА не делает никаких новых ходов на рынке. «Муса хочет попробовать проявить себя в Англии», – рассказывал Бабаев о попытке возвратить скоростного нигерийца в ЦСКА. С привычной тактикой ЦСКА на этот раз вышел провал. Внутренние резервы тоже не работают. Жамалетдинов феерит в молодежке, но теряется в играх за основу. У Чалова совсем не получается реализовывать моменты. За пару недель до закрытия окна ЦСКА остается с тактикой игры в два форварда, но без голов от этих самых форвардов. Если сейчас ничего не поменять, взбодрить команду для новой борьбы за чемпионство будет тяжело.

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