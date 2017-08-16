Звезды российского футбола на YouTube. Какие шоу они могли бы открыть

Дневник Усача

Когда писатель и сценарист Амиран Сардаров запустил «Дневник Хача», он вряд ли рассчитывал на два миллиона подписчиков. В блоге тридцатилетний грузин показывает жизнь высших слоев Москвы. Выпуски полны известных людей от Михаила Галустяна до Николаса Кейджа. За два года «ДХ» вышел на уровень телесериала с двухмиллионной аудиторией и ценником на рекламу в районе 600 тысяч рублей за одну интеграцию бренда.

Эту роль потянул бы Федор Смолов. Лучшего бомбардира РФПЛ-2016/17 котируют не только спортивные СМИ. Журнал GQ считает нападающего русским Бекхэмом, а у Life всегда наготове сюжет о его личной жизни. Федор хорошо знаком рэперами Nel’ом и L’One, в его инстаграме можно найти фото с американцем A$AP Rocky. 27-летний Смолов дал приличное интервью в программе «Культ Тура». О лимите на легионеров он не самого ожидаемого мнения. Если такой человек заведет видеоблог – будет громко и интересно.

Жизнь Вя

В «Дневнике Хача» однажды засветился диджитал-предприниматель Евгений Гаврилин со своим каналом «Жизнь Би». С 2016 года уроженец Саранска рассказывает о бизнесе, используя простоту и легкость формата «ДХ».

Из футбольных людей плодотворно и успешно бизнесом занимается экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев. В 2013 году, за три года до завершения карьеры, он основал агентство недвижимости «М-16». Вратарь признавался, что зарабатывает своим делом столько же, сколько футболом. Четырехкратному чемпиону России есть что рассказать, и в формате блога это выглядело бы привлекательно.

BadCoach

Евгений Баженов – главный кинокритик русского YouTube с шестилетним опытом. На его канал подписано больше двух миллионов человек. Специализация BadComedian − стеб российского кинематографа. Автор не считает себя экспертом и говорит, что всего лишь посмотрел очень много фильмов.

Бывший тренер «Спартака» Валерий Карпин также может раскритиковать что угодно, а за год на «Матч ТВ» он подтвердил знание футбола и умение эффектно его обсуждать. Видео с Карпиным точно понравятся интернет-аудитории. Главное, чтобы с каналом Карпина не получилось как твиттером, который он забросил практически в день регистрации.

УТКИН ПРОТИВ

В 2013 году Дмитрий Ларин начинал с троллинга собеседников в чат-рулетках. Потом обзавелся конфликтами с другими блогерами и в совокупности этих факторов удачно удерживается в тренде. 29-летний Ларин был на «Версус Баттле», снял несколько музыкальных пародий и даже опубликовал кавер на укулеле. Постоянный формат его канала называется «Ларин против». В этих выпусках он смотрит на творчество других и обсуждает его, часто приводя аргументы против чего-либо или кого-либо.

Настоящая фамилия Ларина – Уткин. Кажется, если его однофамилец Василий ударится в YouTube с похожей программой, то успех будет. Экс-комментатор НТВ+ и Eurosport имеет репутацию умного человека с оригинальным мнением. В последнее время он тоже со многим не согласен: Манчини называл болонкой, «Локомотив» уличал в отсутствии стиля и регулярно стебал «Матч ТВ».

CHERDANTSEV

Николай Соболев начал ютуб-карьеру на проекте Rakamakafo, где вместе с Гурамом Нарманией снимал на улицах розыгрыши и социальные эксперименты. Осенью 2015-го Соболев запустил личный блог, назвав его своей фамилией. Тут он комментирует общественные события. Соболев поймал поток популярности зимой, снявшись в серии выпусков «Пусть говорят» про Диану Шурыгину. В 23 года он написал учебник по достижению успеха на YouTube. Главные темы пародий на Николая – стремление к почитанию и нарциссизм.

Своей многофункциональностью в интернете блеснул бы Георгий Черданцев. Изначально комментатор «Матч ТВ» специализировался на Серии А, но в итоге стал полным универсалом. Черданцев регулярно ведет аналитические передачи и «студии» после матчей. Есть мнение, что он справится с любой темой и любым форматом. Кстати, Георгий тоже написал книгу. И тоже был на «Пусть говорят».

Экспертус Баттл

Шоу Versus Battle существует четыре года, и все это время просмотры растут. Из-за «Версуса» рэперы становились популярными, реанимировали карьеры и завершали их, спасаясь от позора после поражения. Ключевм эпизодом проекта называют победу Оксимирона над Джонибоем весной-2015. Считается, что первый «перевернул рэп-игру» во многом из-за нее. 13 августа Oxxxymiron появился в поединке со Славой КПСС (Гнойный). Главный фаворит проиграл, но шум вокруг темы от этого только выиграл.

Количество просмотров баттла превысило 11 миллионов за два дня. На волне хайпа можно запустить футбольный аналог Версуса «Экспертус Батл». Самые резонансные мастера слова в футболе – люди с загадочной приставкой «футбольный эксперт». Баттлы с участием ветеранов движения Александра Бубнова, Валерия Рейнгольда, Евгения Ловчева и других наверняка тоже соберут свою аудиторию.

Filimonov Show

Последней сенсацией русского ютуба стало «Дружко Шоу». В нулевые актер Сергей Дружко вел телепередачу «Необъяснимо, но факт», а его мистический стиль позднее стал вечным мемом рунета. В апреле 48-летний Дружко вернулся на экраны в роли архисерьезного человека, который решил изучить блогерский мир. За три месяца на канал подписалось почти три миллиона зрителей.

Экс-вратарь сборной России Александр Филимонов похож на Дружко как внешне, так и судьбой. Голкипер пропал в начале века и позже вынырнул в пляжном футболе, но его фигура по-прежнему остается загадкой. Если Филимонов подойдет к своему образу с юмором и начнет обозревать вратарские ляпы, получится круто, самоиронично и весело.

«Ты – алкогольный Лео Месси». Как в рэп-баттлах говорят про футбол