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    «Ты – алкогольный Лео Месси». Как в рэп-баттлах говорят про футбол


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    Голосов: 27
    14.08.2017 10:00
    Рэп-баттлы − новое любимое увлечение миллионов и главное интернет-шоу современности. «Бомбардир» объясняет, почему футбола все это тоже касается.

    Вчера ночью русский ютуб взорвал баттл Оксимирона и Гнойного – только за ночь видео собрало больше трех миллионов просмотров. От этого события не скрыться: про баттл так или иначе говорят и во всех соцсетях, и даже на центральных телеканалах.

    Примечательно, что при представлении участников Гнойный сравнил себя со «СКА-Хабаровском», а Оксимирона – со «Спартаком», предсказав себе (и Хабаровску в ближайшем домашнем матче РФПЛ) крупную победу. Гнойный (он же Слава КПСС) вынес фаворита со счетом 5:0; «Спартак» уже пьет антидепрессанты.

    Новый чемпион Гнойный панчит про русский футбол

    В другом культовом баттле Гнойного – против Эрнесто Заткнитесь – прозвучали следующие строки: «Не приживешься, как имплант или как Карпин в «Сельте». Опущу, как Филимонов Шевченко». Слава КПСС – дерзкий аутсайдер, который всего за год проделал долгий путь от локальной знаменитости до всероссийской звезды; вчера он официально победил того, кто считался лучшим.

    Для баттл-рэпа разгромная победа Гнойного над Окси – событие не меньшего масштаба, чем для футбола трансфер Неймара из «Барсы» в «ПСЖ» (переворот игры, разграбленная империя, все дела).

    Эрнесто Заткнитесь (слева) против Гнойного (справа).

    Кстати, кумир Гнойного Бабангида (легенда русского рэпа, который ворошил онлайн-баттлы еще до того, как этой культурой заинтересовался каждый третий) выбрал свой псевдоним по футбольной причине – в детстве он носил футболку Тиджани Бабангиды из «Аякса» и получил аналогичное прозвище.

    На этом околоспортивные истории не заканчиваются: под одним из многочисленных никнеймов Гнойный выпускал дисс (оскорбительную песню) на главного редактора Sports.ru Юрия Дудя (называется «Ну Ты Дудь»). Короче говоря, новый кумир протестной части молодежи в теме – он как минимум знает расписание команды из родного Хабаровска и помнит ту самую ошибку Филимонова.

    Участник первого Versus Battle Гарри Топор хорошо разбирается в футболе

    Первое видео на канал «Версуса» Ресторатор залил четыре года назад – участие в том примечательном сражении приняли Гарри Топор и Billy Milligan. Гарри – фанат «Зенита». Он отлично шарит в футболе и давал интервью куче спортивных сайтов – от официальной страницы питерского клуба до «Евроспорта» и «Матч ТВ». Неудивительно, что в баттловых текстах Топора часто мелькал футбол, вот один из примеров: «Ты – алкогольный Лионель Месси, три девятки за полтора часа».

    Гарри читает футбольную литературу.

    Недавно Гарри Топор записал гимн шоу «Культ Тура», которое, к сожалению, вскоре закрылось.

    Один из участников нового «Фреш Блада» взял ник в честь «Локомотива»

    Максим Паровоз – один из самых позорных участников последнего Fresh Blood (турнира для молодых исполнителей, которые приходят туда за славой и призовым фондом), но именно он нанес единственное поражение будущему победителю Тирэпсу. Его роль – как у сборной России на Евро-2004: да, вылетели еще в группе, зато обыграли будущих чемпионов греков.

    Болея за «Локомотив», Максим недолго заморачивался выбором ника, но футбольное прозвище не помогло ему стать звездой. В одном из отборочных баттлов соперник Паровоза так жестко прошелся по его личной жизни, что фанат «железнодорожников» развелся с женой, а позже – досрочно покинул проект.

    Однажды на баттле случился футбольный конфликт

    Баттл между Yung Trappa и Feduk – настоящее нафталиновое старье, которое почти никто не пересматривает. Тем не менее у нас есть как минимум одна причина его вспомнить – это знаменитый панч участника слева «Пошел на*** со своим футболом!».

    Тот самый OST.

    Его предыстория такова: в августе 2013-го Feduk записал саундтрек к фильму «Околофутбола», который начинался с шедевральной строчки «Футбольчик, мальчики походят на качков». С тех пор Feduk долго считался главным артистом среди активных ультрас. Yung Trappa это не понравилось, и он конвертировал свои эмоции в запоминающийся слоган.

    Партнер Гнойного Замай оскорбил тульский «Арсенал» и вызвал гнев ВГИКа

    У победителя Оксимирона есть боевой товарищ Андрей Замай – скучный и гораздо менее изобретательный эмси, – но и он тоже упоминает футбол. За один из таких панчей Замаю досталось от паблика ВГИК, где любят всячески защищать российские футбольные низы. Вот что зачитал Андрей на парном баттле, выступая как раз против своего друга: «Ты такой же Гнойный, как в Туле – «Арсенал». Посыл очевиден: настоящий «Арсенал» только один и базируется в Лондоне, а тульская подделка – это вообще непонятно что, какой-то суррогатный пряник.

    Во ВГИКе таких наездов не прощают – там запустили флешмоб, призывая Замая извиниться. На данный момент извинений не последовало, а «Веселый Губерниев и компания» переключились на вечные темы (скоро же Лига чемпионов и новые рекорды Акинфеева).

    Почему УЕФА нужно брать пример с Versus Battle

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир, YouTube
    Рейтинг: 1 Голосов: 27
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 18 августа 2017, 11:58

      Автор, зря ты всё это написал. Старые пердуны, сидящие на этом сайте, совсем не понимают молодёжную культуру

      0
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      Рейтинг: +12

      Vieri89 16 августа 2017, 13:34

      Мне одному кажется что на Версусе рифма полное говно, как и в русском рэпе?!

      1
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark 15 августа 2017, 22:07

      Автор решил хайп… пошуметь бл**ь… но получилась шляпа

      0
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 15 августа 2017, 22:01

      так хм про версус написали,что дальше?

      0
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      Рейтинг: +429

      sold93 14 августа 2017, 23:03

      есть ли еще нормальные люди, которые смотрят версус?

      -1
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 14 августа 2017, 17:19

      Не удивлюсь если в следующий раз про говнистого напишут.

      0
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 14 августа 2017, 16:54

      Вот подобные новости - и есть суть бомбардира...
      Реально, нахрена два года назад сделали этот суррогат Соккера? Ради версусов, уточек и пиара гайдаровских реформ? Ребята, повторюсь в который раз - вы не футбольный сайт. Меняйте название на какой-нибудь школотир, ютубир, навальнир, лентир-медузир и т.д., вам любое подойдёт. Да и домен желательно на .ua поменять. Так будет куда ближе к истине.

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 14 августа 2017, 14:20

      Нехрена непонял что хотел сказать автор....

      4
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      Рейтинг: +800

      forward33 14 августа 2017, 14:04

      Ну блин опять эту хрень сюда лепят....эта фигня здесь не кому неинтересна...давайте вспомним, что о футболе говорили Пугачёва, Киркоров и Боря Моисеев)))тупа ни о чём...

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 августа 2017, 12:00

      видимо писать совсем не о чем,кому интересна эта лажа?

      5
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