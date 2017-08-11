Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Главные конфликты Павла Мамаева. На этой неделе случился еще один

Главные конфликты Павла Мамаева. На этой неделе случился еще один

Разногласия со Слуцким

Мамаева всегда считали талантливым игроком. Полузащитника забрали из «Торпедо» для игры в основе ЦСКА. В 2011 году молодой Мамаев поссорился с тренером команды Леонидом Слуцким. «Развитие ситуации с Мамаевым зависит от руководства. Пока его отправили в дубль по дисциплинарным причинам», – рассказывал о той ситуации Слуцкий. Мамаев молчал, а пресса разносила талантливого футболиста.

«Был небольшой конфликт, да. Разногласия на тренировке. Журналисты все сильно преувеличили», – сказал потом Мамаев. В основу его все-таки вернули, но сработаться со Слуцким Павел так и не сумел. Его уходу за игровой практикой в «Краснодар» тренер препятствовать не стал. Со Слуцким они пересеклись в сборной на Евро-2016, где произошел еще один скандальный эпизод. По слухам, Мамаев оскорбил Слуцкого и Нойштедтера в раздевалке, за что получил по лицу от Романа Широкова. Позже все стороны опровергли эти сообщения.

Посты в инстаграме

В социальных сетях Павел Мамаев тоже проявлял характер. Подписью «Вечная память» Мамаев отреагировал на смерть криминального босса Деда Хасана. Сам футболист так и не смог объяснить, почему сделал такую публикацию.

Зато по окончании провального для сборной России Евро-2016 со стороны Мамаева последовала открытая провокация. «Жду г***а в комментариях», – обратился Мамаев к фанатам в своем инстаграме, отреагировав на вылет сборной из турнира. Болельщики выпалили на игрока все свои эмоции, а он сообщение все-таки удалил.

Позднее Мамаев оправдывался, что на выступление сборной ему не все равно. Он утверждает, что в тот момент просто сильно расстроился.

Монте-Карло и Кокорин

Под гимн России выносили бутылки шампанского, а Мамаев и Кокорин оплатили гостям заведения счет на 250 тысяч евро. Именно так игроки проводили отпуск в Монте-Карло после того самого провала сборной. Кокорин в ночных клубах этого города частый гость. Они давно дружат с Мамаевым, а однажды даже доигрались до обвинений в нетрадиционной ориентации.

Тут все вышло еще хуже. Кокорин публично извинился перед болельщиками, чтобы не потерять место в составе «Зенита». Мамаев едва не вылетел из «Краснодара», где посчитали странным и неправильным такое поведение футболиста. В футбольной мире на тусовку игроков была разная реакция. Совпадение или нет, но в сборной после того случая на ведущих ролях другие футболисты.

Дурной характер

Покинуть «Краснодар» Павел Мамаев мог еще и до своих проступков. «Возможно, Мамаев уйдет из «Краснодара», но не по игровым качествам. Нельзя рассказывать все, что происходит внутри. По уровню он дотягивает до сборной, но ему надо кое-что пересмотреть в себе», – высказался один из тренеров клуба Андрей Тихонов. Сейчас Тихонов уже начал самостоятельную тренерскую карьеру и работает в «Крыльях Советов». Мамаев все еще в «Краснодаре», но тогда появлялись слухи чуть ли не о возможном обмене Павла на защитника «Динамо» Козлова. Своей игрой Мамаев доказал свою пригодность «Краснодару». Зато характером и сейчас показывает обратное.

Обезьяна Родолфо

В матче с «Ахматом» победу «Краснодару» в добавленное время принес воспитанник академии Игнатьев. Разговоры о его героизме перекрыл скандал с участием Мамаева. В перерыве матча Павел назвал защитника «Ахмата» Родолфо обезьяной, спровоцировав драку. В официальные документы матча ее не внесли, поэтому наказания для игрока не будет. Позже Мамаев извинился перед бразильцем, о чем сообщили в «Ахмате». «Бразилец его простил. Отражать в отчете нечего», – отреагировал председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко. Сейчас у заполненного травмами «Краснодара» на счету каждый игрок. Поэтому для клуба такие новости важны и приятны.

Как Кокорин злил аудиторию

Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Мамаев Павел
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
МасСуд
1502451755
Говно-игрок
Ответить
piligrim1986
1502451829
чепушила с дефицитом внимания
Ответить
Александ1982
1502459757
звезда-пи...а а не игрок, вот оно действие лимита на легионеров всякое овно мнит себя звездой
Ответить
rerih
1502462748
Зажравшийся г..юк!!!
Ответить
mihail1980
1502467329
пора ему в арарат в пфл
Ответить
mihail200606
1502473426
чмо редкостное ... теперь вонь поднимется , что расизм в россии процветает...
Ответить
Abrekkk
1502480260
мда уж, и этому чучело расизм сошел с рук...я бы посмотрел на последствия, если бы игрок Ахмата такое сказал бы в адрес Жаозиньо, например( мамай редкостое чм* и гнилой типок
Ответить
Tostao
1502481634
Плохо кончит ...
Ответить
pik54
1502486404
Пора дисквалифицировать пожизненно.
Ответить
Pablo845
1502561938
Отвратительное поведение недостойное игрока сборной
Ответить
Главные новости
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
2
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
3
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
5
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+