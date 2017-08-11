Главные конфликты Павла Мамаева. На этой неделе случился еще один

Разногласия со Слуцким

Мамаева всегда считали талантливым игроком. Полузащитника забрали из «Торпедо» для игры в основе ЦСКА. В 2011 году молодой Мамаев поссорился с тренером команды Леонидом Слуцким. «Развитие ситуации с Мамаевым зависит от руководства. Пока его отправили в дубль по дисциплинарным причинам», – рассказывал о той ситуации Слуцкий. Мамаев молчал, а пресса разносила талантливого футболиста.

«Был небольшой конфликт, да. Разногласия на тренировке. Журналисты все сильно преувеличили», – сказал потом Мамаев. В основу его все-таки вернули, но сработаться со Слуцким Павел так и не сумел. Его уходу за игровой практикой в «Краснодар» тренер препятствовать не стал. Со Слуцким они пересеклись в сборной на Евро-2016, где произошел еще один скандальный эпизод. По слухам, Мамаев оскорбил Слуцкого и Нойштедтера в раздевалке, за что получил по лицу от Романа Широкова. Позже все стороны опровергли эти сообщения.

Посты в инстаграме

В социальных сетях Павел Мамаев тоже проявлял характер. Подписью «Вечная память» Мамаев отреагировал на смерть криминального босса Деда Хасана. Сам футболист так и не смог объяснить, почему сделал такую публикацию.

Зато по окончании провального для сборной России Евро-2016 со стороны Мамаева последовала открытая провокация. «Жду г***а в комментариях», – обратился Мамаев к фанатам в своем инстаграме, отреагировав на вылет сборной из турнира. Болельщики выпалили на игрока все свои эмоции, а он сообщение все-таки удалил.

Позднее Мамаев оправдывался, что на выступление сборной ему не все равно. Он утверждает, что в тот момент просто сильно расстроился.

Монте-Карло и Кокорин

Под гимн России выносили бутылки шампанского, а Мамаев и Кокорин оплатили гостям заведения счет на 250 тысяч евро. Именно так игроки проводили отпуск в Монте-Карло после того самого провала сборной. Кокорин в ночных клубах этого города частый гость. Они давно дружат с Мамаевым, а однажды даже доигрались до обвинений в нетрадиционной ориентации.

Тут все вышло еще хуже. Кокорин публично извинился перед болельщиками, чтобы не потерять место в составе «Зенита». Мамаев едва не вылетел из «Краснодара», где посчитали странным и неправильным такое поведение футболиста. В футбольной мире на тусовку игроков была разная реакция. Совпадение или нет, но в сборной после того случая на ведущих ролях другие футболисты.

Дурной характер

Покинуть «Краснодар» Павел Мамаев мог еще и до своих проступков. «Возможно, Мамаев уйдет из «Краснодара», но не по игровым качествам. Нельзя рассказывать все, что происходит внутри. По уровню он дотягивает до сборной, но ему надо кое-что пересмотреть в себе», – высказался один из тренеров клуба Андрей Тихонов. Сейчас Тихонов уже начал самостоятельную тренерскую карьеру и работает в «Крыльях Советов». Мамаев все еще в «Краснодаре», но тогда появлялись слухи чуть ли не о возможном обмене Павла на защитника «Динамо» Козлова. Своей игрой Мамаев доказал свою пригодность «Краснодару». Зато характером и сейчас показывает обратное.

Обезьяна Родолфо

В матче с «Ахматом» победу «Краснодару» в добавленное время принес воспитанник академии Игнатьев. Разговоры о его героизме перекрыл скандал с участием Мамаева. В перерыве матча Павел назвал защитника «Ахмата» Родолфо обезьяной, спровоцировав драку. В официальные документы матча ее не внесли, поэтому наказания для игрока не будет. Позже Мамаев извинился перед бразильцем, о чем сообщили в «Ахмате». «Бразилец его простил. Отражать в отчете нечего», – отреагировал председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко. Сейчас у заполненного травмами «Краснодара» на счету каждый игрок. Поэтому для клуба такие новости важны и приятны.

Как Кокорин злил аудиторию