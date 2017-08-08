Как не запутаться в трансферах «Зенита»? Давайте разбираться

Сколько уже потратил «Зенит» этим летом?

Давайте по порядку. Сине-бело-голубые приобрели Дениса Терентьева (2 млн евро), Далера Кузяева (4 млн), Эмануэля Мамману (16 млн), Себастьяна Дриусси (15 млн) и Леандро Паредеса (23 млн). Итого – 60 миллионов евро. Мы еще не взяли в расчет Кристина Нобоа, Александра Ерохина и Дмитрия Полоза, которые достались «Зениту» бесплатно. И похоже, это еще не конец.

Когда в последний раз петербуржцы так много тратились?

Летом 2012-го. Тогда бразилец Халк и бельгиец Витсель были куплены перед закрытием трансферного окна за 80 миллионов евро на двоих (по данным transfermarkt). И сейчас глупо говорить, что те приобретения были не оправданы.

Но такие переходы удивлять не должны. «Зенит» каждые 3-4 года стабильно взрывает рынок, заметно обновляя состав на ближайшие сезоны. Логично, что это совпадает с приходом нового тренера.

Неужели руководство не хочет отбить затраты на трансферы?

В «Зенит» пришло старое руководство. Оно привыкло не продавать (тем более сейчас из команды никого не продашь за десятки миллионов, как тем летом Халка), а отдавать в аренду. В связи с этим по всей России играют десятки «зенитовцев»: от молодого Ящука до потухшего Рязанцева.

«Зенит» этим летом заработал совсем немного: 1,5 млн за Ломбертса, 3 − за Йовановича, еще 600 тысяч доплатил ПАОК за аренду Мака. При этом многих ненужных футболистов петербуржцы до сих пор не отдали. Так «Бордо» делало несколько предложений по Хави Гарсии, но все время получало отказ.

Почему в команде столько аргентинцев?

Этот вопрос сейчас беспокоит многих фанатов. Точного ответа нет, но вряд ли тут вообще следует искать какую-то осознанную тактику. Манчини любит техничный и скоростной футбол, а южноамериканцы это умеют лучше многих. Тем более, он хорошо срабатывается с аргентинцами, ему комфортно с ними взаимодействовать из-за схожего менталитета. В «Интере» Манчини солировали Дзанетти, Камбьяссо, Креспо. В «Манчестер Сити» главной звездой сиял Серхио Агуэро.

Маммана − против «Спартака».

К тому же толпой аргентинцы быстрее привыкнут к далекой и незнакомой России. Они профессионалы, которые работали на высшем уровне, и сильно вряд ли, что такое преимущество закончится популярной в России двухтысячных историей, когда иностранцы сколачивали тесные группы внутри команды, бойкотируя тренировки и сталкиваясь с русскими одноклубниками.

Что еще особенно важно, в этом новом отряде легионеров уже есть крепкие связи: например, Дриусси дружит с Мамманой и пересекался с Краневиттером во времена «Ривер Плейта». Вероятно, в том числе и по этой причине клуб набрал так много людей из одного «Ростова».

Что в этой команде делать россиянам?

Напоминаем, что парней всегда спасает лимит. К тому же Манчини сделал некоторые позиции исключительно российскими. Например, оборонительную половину, где успешно выступают Кузяев, Смольников и Лунев. Манчини придумал решение, устроив конкуренцию за одно и то же место в стартовом составе между самими россиянами. И это помогает. Так Александр Кокорин проводит свой лучший старт в карьере, а Олег Шатов постепенно набирает приличную форму.

Не много ли игроков в команде?

Много. По этой причине более десятка футболистов «Зенита» находятся в аренде (Юсупов, Цаллагов, Джорджевич). Некоторые случаи – и вовсе забавные. Например, Александр Рязанцев отправился в Пермь, но «Амкар» не тянет его зарплатные предпочтения. Поэтому петербуржцы взяли на себя большую часть его контракта.

До конца лета следует ожидать еще несколько арендных переходов. Решается вопрос с Виктором Файзулиным, который даже при полном восстановлении пока не готов бороться за место в стартовом составе.

Нужно ли «Зениту» еще усиливаться?

Купив Мамману, «Зенит» решил вопрос с центральным защитником, который так мучил Манчини все лето. Скорее всего, клуб купит как минимум еще одного футболиста атакующего плана, поскольку серия Кокорина когда-нибудь прервется, а Дзюбу могут отдать в «Локомотив». В таком случае надежда будет только на Полоза.

Такая трансферная политика – это хорошо?

Безусловно. «Зенит» снова везет в Россию крутых футболистов. И почти все они − не только звездные, но и перспективные. Возвращаясь к пункту про отбитые затраты, это важно еще и потому, что потом этих парней можно продать в топ-клубы.

«Зенит» берет еще одного аргентинца. Что надо о нем знать?