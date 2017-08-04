«Из «Барселоны» есть только один путь. Вниз». Как в мире реагируют на уход Неймара

С Неймаром игроки «Барселоны» попрощались в том числе и в соцсетях. Отличное видео выпустил Лео Месси:

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Луис Суарес также оставил воодушевляющий пост: «Желаю тебе всего наилучшего, друг. Спасибо за поддержку, за то что ты мне дал за все это время и за уникальные моменты, прожитые вместе. Оставайся всегда таким и никогда не меняйся. Люблю тебя, братишка»

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Много добрых слов на прощание нашел Иван Ракитич:

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В позитивном ключе попрощался Серхи Роберто:

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«Из «Барселоны» есть только один путь. Вниз», – считает Гари Линекер. Видимо, он совсем не за.

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Есть мнение, что Неймар выходит из тени. Ну, вы понимаете, кого.

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Оказывается, за все деньги, связанные с Неймаром (трансфер + контракт) можно купить аж 10 звездных баскетболистов. И еще останется сотня миллионов.

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Эра МСН подходит к концу. Кто сможет перебить количество голов, которые они забивали за сезон?

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Шутники не могли не вспомнить об «Арсенале». Говорят, «канониры» тоже попытались вмешаться в борьбу за Неймара, но как обычно опоздали.

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Главное хамло современного футбола Джоуи Бартон может собой гордиться: оскорбил футболиста, назвав его кошачьей мочой, а тот через четыре года стал самым дорогим в мире.

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Любопытно, как спокойно и просто 35 лет назад в «ПСЖ» презентовали Освальдо Ардилеса – знаменитого аргентинца. Он, кстати, к этому времени уже выиграл чемпионат мира.

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Некоторые видят в «Барселоне» сразу трех Неймарозаменителей:

А это известный мем про ожидания и реальность. Посвящается фанатам «Барселоны».

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А в Париже можно поздравлять друг друга.

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Путь Неймара в суперпопулярной игре. Вполне качественный юмор.

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Зарплата Неймара поражает воображение. Ох что будет, если переключить на рубли.

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Говорят, за одного Неймара можно четырех Зиданов. А уж сколько Марадон…

И все же немного грустно. Супертрио фактически распалось.