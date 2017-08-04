«Из «Барселоны» есть только один путь. Вниз». Как в мире реагируют на уход Неймара

С Неймаром игроки «Барселоны» попрощались в том числе и в соцсетях. Отличное видео выпустил Лео Месси:
Луис Суарес также оставил воодушевляющий пост: «Желаю тебе всего наилучшего, друг. Спасибо за поддержку, за то что ты мне дал за все это время и за уникальные моменты, прожитые вместе. Оставайся всегда таким и никогда не меняйся. Люблю тебя, братишка»
Много добрых слов на прощание нашел Иван Ракитич:
В позитивном ключе попрощался Серхи Роберто:
«Из «Барселоны» есть только один путь. Вниз», – считает Гари Линекер. Видимо, он совсем не за.
Есть мнение, что Неймар выходит из тени. Ну, вы понимаете, кого.
Оказывается, за все деньги, связанные с Неймаром (трансфер + контракт) можно купить аж 10 звездных баскетболистов. И еще останется сотня миллионов.
Эра МСН подходит к концу. Кто сможет перебить количество голов, которые они забивали за сезон?
Шутники не могли не вспомнить об «Арсенале». Говорят, «канониры» тоже попытались вмешаться в борьбу за Неймара, но как обычно опоздали.
Главное хамло современного футбола Джоуи Бартон может собой гордиться: оскорбил футболиста, назвав его кошачьей мочой, а тот через четыре года стал самым дорогим в мире.
Любопытно, как спокойно и просто 35 лет назад в «ПСЖ» презентовали Освальдо Ардилеса – знаменитого аргентинца. Он, кстати, к этому времени уже выиграл чемпионат мира.
Некоторые видят в «Барселоне» сразу трех Неймарозаменителей:
А это известный мем про ожидания и реальность. Посвящается фанатам «Барселоны».
А в Париже можно поздравлять друг друга.
Путь Неймара в суперпопулярной игре. Вполне качественный юмор.
Зарплата Неймара поражает воображение. Ох что будет, если переключить на рубли.
Говорят, за одного Неймара можно четырех Зиданов. А уж сколько Марадон…
И все же немного грустно. Супертрио фактически распалось.