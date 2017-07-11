Почему новый лимит на легионеров ничего не изменит

8+17? Все равно лимит

Сейчас российские клубы обязаны ставить как минимум пять футболистов с паспортом. Что может кардинально поменяться при схеме «8+17»? Ничего. Лимитные позиции по-прежнему останутся, а значит, будут и игроки, которым места на поле нагреты заранее. Не пять, а три. Большая разница? Да ее никто и не заметит. Соответственно, цены на российских футболистов останутся такими же.

Ни слова о развитии футбола в стране

Пока чиновники выводят формулы, тренеры в России все так же не хотят работать с детьми из-за нищенских зарплат. При этом в гигантской стране, где футбол – кажется, основной вид спорта, не набирается трех-четырех серьезных футбольных академий. Пару лет назад в число топ-100 по Европе попали лишь две академии из России – «Спартака» и «Локомотива».

Мы уже писали о замечательной академии «Краснодара». В следующем году она уже отметит свое десятилетие. Толку для основной команды нет, но нас уговаривают: «Нужно подождать». У «Спартака» же система подготовки молодых футболистов была преобразована в академию еще семь лет назад. Несмотря на патриотические скандирования и вечное «доверяйте воспитанникам», ни один из юных игроков сейчас не соответствует уровню основного состава и даже подосновы. Это факт, который уже даже не бесит. Настолько он очевиден.

Ни слова о подборе кадров

Эмери, Хиддинк, Спаллетти, Слуцкий, Билич, Бердыев, Петреску, Божович, Черчесов, Газзаев – так выглядела десятка самых известных тренеров РФПЛ в сезоне-2012/13. Подумать только, все эти люди работали в одном чемпионате. Кто сейчас заметен по именам из тренеров? Манчини, Бердыев, Божович, чемпион Каррера, пожалуй, Гончаренко и Кононов. Остальные либо толком неизвестны, либо им уже за 70. В прошлом году чемпионат России окончательно вошел в число самых скучных лиг мира, где половина команд освоила схему в пять защитников для унылого результата. В итоге мы побили антирекорд чемпионата по результативности. Побить антирекорд по посещаемости не дал «Спартак», который вдруг начал всех колотить у себя дома.

К нам почти перестали заезжать интересные специалисты, которые могли бы развить лигу ментально и тактически. В прошлому году приехал крутой Каррера, но он на тот момент никогда не работал: а) главным; б) за рубежом; а в итоге все равно стал чемпионом, да еще и установил рекорд по набранным очкам. В нынешней же ситуации проще пригласить условного Кирьякова, который понавешает защитников, запихнет команду в свою штрафную площадь, но героически останется в РФПЛ. Что, конечно же, совсем ничего не даст русскому футболу. Самому Кирьякову тоже.

У нас есть проблемы с психологией и взрослением

Еще один пункт, который безнадежно упущен, и о котором никто не говорит. Помимо работы с молодыми игроками в профессиональном плане, обязаны быть специалисты, способные изменить менталитет. Главный успех российской сборной на Евро-2008 был добыт отличной физической подготовкой и правильной психологией – наши парни ни на кого не смотрели снизу вверх и вообще никого не боялись. Ментально это была самая мощная команда в нашей истории. Русский человек лишь изредка творит под гнетом, но раскрывается, когда свободен. Как специально нам после Хиддинка и Адвоката, усердно работавших над психологией, в сборную поставили не по-современному жестких Капелло и Черчесова, которые легко растоптали все труды предшественников. К последнему в команду ехать не хотят, притом спартаковского Карреру – тоже сторонника серьезной дисциплины – футболисты обожают. Потому чемпионами и стали. Дисциплина ведь бывает разной.

Что стало с поколением чемпионов, выигравших в 2006 году юношеский Евро – вы прекрасно помните. Что сейчас происходит с парнями, которые выиграли такой же турнир в 2013-м и едва не повторили успех через пару лет, добравшись до финала? Практически то же самое. Из того состава до главной сборной дорос лишь Головин, остальные о ней и мечтать не могут. Лишь Митрюшкин да Ходжаниязов имеют твердое место в основном составе нетоповых клубов из нетоповых чемпионатов («Сьон» и «Орхус», если кто забыл). Остальные герои продолжают числиться в перспективных и протирают скамейки запасных. Молодыми их будут называть и в 25, и в 27.

Наш футбол плохо показывают. С любым лимитом

Никогда не забуду, как переключал каналы в лиссабонском отеле после завершения абсолютно рядового матча португальского чемпионата между «Порту» и «Виторией Гимараэш» (аналог игры «Зенит» – «Рубин», например). Знаете, сколько программ было посвящено этому матчу? Пять! Пять каналов одновременно обсуждали игру с различными экспертами, с просмотрами эпизодов под разными углами, с дискуссиями и репортажами. Для фаната футбола – просто рай. И это не подъем интереса после выигранного Евро. На мое удивление местные спокойно отвечали: «Слушай, да в Португалии так всегда и было».

Что происходит у нас? Тем, кому интересен чемпионат, подходит программа «8-16» на канале «Наш футбол» – она единственная, где есть полемика. Но выходит она теперь … перед туром. В чем логика? Есть и передача с Валерием Карпиным, но она, по сути – театр одного актера, где тоже нет качественной дискуссии. И она выходит не сразу после матчей. Про «После футбола» с Черданцевым говорить не слишком хочется, потому что попытка в сжатые сроки сумбурно обсудить прошедшую игру – конструктивных разговоров в ней меньше, чем игроков в сборной России, которые играют в топ-лигах.

У нас зато придумали футбольное реалити-шоу, но вопрос, а смотрит ли это кто-нибудь вообще – к игре как таковой оно не имеет никакого отношения. У нас на общедоступном ТВ по-прежнему мало футбола. У нас, например, нет прав для просмотра самой сильной европейской лиги, где играют обладатели «Золотого мяча» и чьи команды ежегодно хватают европейские кубки. У нас в угоду трансляции хоккейной игры умудряются переносить главный матч весны в РФПЛ чуть ли не в ночь – безумие, которое воспринимают как адекватную меру. У нас футболист сборной (!) заявляет, что лишь недавно узнал о таком турнире, как Кубок конфедераций.

Но ничего страшного. За последние годы нашим футбольным властям удалось убедить народ, что проблема – исключительно в лимите, и в комментариях под этой статьей будет подтверждение. Удалось сделать видимость, что лимит можно попытаться отпустить, а после того, как ничего не изменится, сказать: «Ну? Вот вам, вы же так просили». Удалось со времен Евро-2012, когда была неизбежна смена поколений, мастерски тянуть время, но за пять лет совершенно ничего не сделать. Виноватыми до сих пор выставляются футболисты-рвачи, жирующие на роскошных контрактах, ведь критикующим уютно жить в чужом кармане – даже оправдание себе искать не надо. Миссия успешно выполнена. Долой миллионеров и Кокорина.

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