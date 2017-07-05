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  • ​Хонда, Эберт и еще 8 знакомых нам игроков, которых этим летом можно взять бесплатно

​Хонда, Эберт и еще 8 знакомых нам игроков, которых этим летом можно взять бесплатно

Кристофер Самба

Позиция: центральный защитник

Возраст: 33 года

Предыдущие клубы: «Анжи», «Динамо»

Опыт выступлений в России у 100-киллограмового африканца действительно велик: он играл за звездный «Анжи», а после смены курса перебрался в «Динамо», где поначалу выручал Станислава Черчесова голами со стандартов – именно благодаря Самба динамовцы добыли себе выход в групповой этап Лиги Европы, чуть не вылетев от киприотов. Затем проявились проблемы со здоровьем, и в сезоне-2015/16 он сыграл лишь четыре последних матча в РФПЛ. После чего отбыл в греческий «Панатинаикос», где тоже выходил на поле редко.

Шандао

Позиция: центральный защитник

Возраст: 29 лет

Предыдущие клубы: «Кубань», «Анжи»

В «Кубань» бразилец пришел как раз в разгар самого успешного для клуба сезона – в 2013-м они вместе вышли в еврокубки и осенью там дебютировали. С Лигой Европы Шандао вообще всегда дружил, он и рекорд там установил (правда, не очень хороший, схватив желтую карточку уже на 27-й секунде), да забил красивый гол в ворота «Ман Сити» пяткой, играя еще за «Спортинг». В «Анжи» сложилось куда менее успешно – всего семь матчей в прошлом сезоне. Но в свои лучшие годы в РФПЛ бразилец был действительно хорош.

Факундо Пирис

Позиция: центральный полузащитник

Возраст: 27 лет

Предыдущий клуб: «Ахмат»

Трехкратный чемпион Уругвая числился в грозненском клубе почти пять лет, но твердое место в составе получил лишь в прошлом сезоне, когда проблемы со здоровьем одолели Иванова, а Адилсона и Маурисио в команде уже не было. «Здесь я возмужал, – признался Пирис, рассуждая о жизни в России. – Я стал взрослеть и совершенствоваться как личность». «Ахмат» собирался продлить контракт с уругвайцем, но клуб и игрок не договорились. Хотя для нашего чемпионата Пирис – вполне хороший вариант для укрепления середины поля в нетоповом клубе.

Исмаил Айссати

Позиция: атакующий полузащитник

Возраст: 28 лет

Предыдущий клуб: «Ахмат»

Айссати до сих пор – самый молодой игрок «ПСВ», когда-либо игравший за этот клуб в Лиге чемпионов. Впрочем, карьера у футболиста сложилась не столь ярко. Да, он трижды выигрывал чемпионат Голландии, но в топ-лигу так и не перебрался. В России тоже заиграл не сразу. Как и Пирису, Айссати удалось закрепиться в грозненском клубе лишь в последнем сезоне – два первых были менее успешны. Летом прошлого года Айссати ушел из «Терека» в «Аланьяспор», с которым подвис на 12 месте в чемпионате Турции. Сейчас марокканец опять открыт для предложений. Как знать, может, и в Россию снова заглянет.

Патрик Эберт

Позиция: правый вингер

Возраст: 30 лет

Предыдущий клуб: «Спартак»

Фанаты «Спартака» наверняка вспоминают этого игрока с содроганием, но в российские топ-клубы мы его и не приглашаем. Конечно, уровень Эберта – это не «Спартак», ЦСКА или «Зенит», но в середняке РФПЛ немец вполне мог бы закрепиться. Он понравился своей старательностью Мурату Якину, потому и часто выходил в основе «Спартака», а уж этого качества не хватает в российском чемпионате очень многим футболистам. Вариант для усиления состава – вполне себе.

Георге Грозав

Позиция: левый вингер

Возраст: 26 лет

Предыдущий клуб: «Ахмат»

От игры румына в России осталось ощущение, что привыкнуть к нашему чемпионату он смог лишь на третий сезон – в нем хотя бы удалось набрать семь очков по системе «гол плюс пас». В целом, Грозав – отличный футболист для РФПЛ, но нестабильный, да к тому же с характером, который тоже не всех тренеров устроит. Приезжал он к нам в ранге одной из будущих румынских футбольных звезд, сейчас, возможно, переживает главные годы в своей карьере – как раз самый расцвет. Судя по последнему сезону, некоторым командам из нашего элитного дивизиона он бы точно пригодился.

Марк Гонсалес

Позиция: левый вингер

Возраст: 32 года

Предыдущий клуб: ЦСКА

Не будь чилиец таким хрустальным, может и своей сборной помог бы на Кубке конфедераций. А так, четыре матча за полгода в составе «Коло-Коло» – тут уж не до национальной команды точно. Посмотреть на Марка на полях РФПЛ было бы здорово, но вряд ли теперь это возможно – слишком уж легко футболист получает травмы, да и возраст уже не тот. Он был хорош в ЦСКА, но полностью так и не раскрылся.

Кейсуке Хонда

Позиция: атакующий полузащитник

Возраст: 31 год

Предыдущий клуб: ЦСКА

А ведь было время, когда они вдвоем уничтожали «Севилью» – Гонсалес забивал испанцам в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов, Хонда – в ответном, притом победный. Поиграл японец в ЦСКА 3,5 сезона, и как появилась возможность – улетел в топ-чемпионат, слишком уж он этого хотел. Впрочем, мечта о переходе в «Реал», похоже, уже не сбудется, но в известном клубе Хонда поиграл – на его счету почти сотня матчей за «Милан». Понаблюдать за японским футболистом в РФПЛ снова было бы интересно, но едва ли он сюда вернется.

Зоран Тошич

Позиция: крайний полузащитник

Возраст: 30 лет

Предыдущий клуб: ЦСКА

Тошич вообще старожил армейского клуба – за его плечами семь полноценных сезонов и более 200 матчей в составе красно-синих. Особенно здорово сербу удался сезон-2013/14, в котором он еще и забил золотой гол для клуба, а затем стал лучшим футболистом года в своей стране. Впрочем, с тех пор дела у игрока пошли хуже, даже был период, когда Тошич целый год не забивал. «Я покинул ЦСКА – это все, что я могу сейчас сказать», – заявил вчера серб. Тяжело себе представить, что он будет играть в РФПЛ еще где-то кроме ЦСКА, но варианты, вероятно, найдутся.

Ибрахима Бальде

Позиция: центральный нападающий

Возраст: 29 лет

Предыдущий клуб: «Кубань»

Дикой результативностью сенегалец никогда не блистал, но как мог пользу краснодарскому клубу старался приносить. 28 голов в 99 матчах – не сумасшедшая, но вполне себе адекватная статистика по такому не слишком результативному чемпионату, как РФПЛ. Во французской Лиге 2 забивать у него толком не получалось вообще. Снова попытаться раскрыться в российском турнире – хороший был бы выбор, тем более что тут есть знакомые ему тренеры – это и Виктор Гончаренко, и Леонид Кучук. Причем обоим форвард такого плана уж точно бы не помешал.

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Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Кубань (ЛФЛ) Анжи Спартак Ахмат Динамо Эберт Патрик Самба Кристофер Айссати Исмаил Тошич Зоран Гонсалес Марк Бальде Ибрахима Хонда Кейсуке Грозав Георге Теодор Шандао Пирис Факундо
Комментарии (5)
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ValKar
1499261383
Ростов действуй!
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serginho8
1499261801
Тут все голосуют за более громкое имя и не более.. даже за футболом не следят видимо. Хонда в последнем сезоне за милан отыграл наверное матчей 10 и не более. Он во времена цска был хрустальным а сейчас тем более.
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ViktorMG
1499283692
Никто.
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арейская
1499298523
Самба и Тошич, первый правда староват, но сезона два может вполне отыграть на должном уровне...
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Petrak86
1499315474
кто мог бы усилить любимую команду? Если брать Сибирь - то тут любой из списка усилит, пожалуй))
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