​Хонда, Эберт и еще 8 знакомых нам игроков, которых этим летом можно взять бесплатно

Кристофер Самба

Позиция: центральный защитник

Возраст: 33 года

Предыдущие клубы: «Анжи», «Динамо»

Опыт выступлений в России у 100-киллограмового африканца действительно велик: он играл за звездный «Анжи», а после смены курса перебрался в «Динамо», где поначалу выручал Станислава Черчесова голами со стандартов – именно благодаря Самба динамовцы добыли себе выход в групповой этап Лиги Европы, чуть не вылетев от киприотов. Затем проявились проблемы со здоровьем, и в сезоне-2015/16 он сыграл лишь четыре последних матча в РФПЛ. После чего отбыл в греческий «Панатинаикос», где тоже выходил на поле редко.

Шандао

Позиция: центральный защитник

Возраст: 29 лет

Предыдущие клубы: «Кубань», «Анжи»

В «Кубань» бразилец пришел как раз в разгар самого успешного для клуба сезона – в 2013-м они вместе вышли в еврокубки и осенью там дебютировали. С Лигой Европы Шандао вообще всегда дружил, он и рекорд там установил (правда, не очень хороший, схватив желтую карточку уже на 27-й секунде), да забил красивый гол в ворота «Ман Сити» пяткой, играя еще за «Спортинг». В «Анжи» сложилось куда менее успешно – всего семь матчей в прошлом сезоне. Но в свои лучшие годы в РФПЛ бразилец был действительно хорош.

Факундо Пирис

Позиция: центральный полузащитник

Возраст: 27 лет

Предыдущий клуб: «Ахмат»

Трехкратный чемпион Уругвая числился в грозненском клубе почти пять лет, но твердое место в составе получил лишь в прошлом сезоне, когда проблемы со здоровьем одолели Иванова, а Адилсона и Маурисио в команде уже не было. «Здесь я возмужал, – признался Пирис, рассуждая о жизни в России. – Я стал взрослеть и совершенствоваться как личность». «Ахмат» собирался продлить контракт с уругвайцем, но клуб и игрок не договорились. Хотя для нашего чемпионата Пирис – вполне хороший вариант для укрепления середины поля в нетоповом клубе.

Исмаил Айссати

Позиция: атакующий полузащитник

Возраст: 28 лет

Предыдущий клуб: «Ахмат»

Айссати до сих пор – самый молодой игрок «ПСВ», когда-либо игравший за этот клуб в Лиге чемпионов. Впрочем, карьера у футболиста сложилась не столь ярко. Да, он трижды выигрывал чемпионат Голландии, но в топ-лигу так и не перебрался. В России тоже заиграл не сразу. Как и Пирису, Айссати удалось закрепиться в грозненском клубе лишь в последнем сезоне – два первых были менее успешны. Летом прошлого года Айссати ушел из «Терека» в «Аланьяспор», с которым подвис на 12 месте в чемпионате Турции. Сейчас марокканец опять открыт для предложений. Как знать, может, и в Россию снова заглянет.

Патрик Эберт

Позиция: правый вингер

Возраст: 30 лет

Предыдущий клуб: «Спартак»

Фанаты «Спартака» наверняка вспоминают этого игрока с содроганием, но в российские топ-клубы мы его и не приглашаем. Конечно, уровень Эберта – это не «Спартак», ЦСКА или «Зенит», но в середняке РФПЛ немец вполне мог бы закрепиться. Он понравился своей старательностью Мурату Якину, потому и часто выходил в основе «Спартака», а уж этого качества не хватает в российском чемпионате очень многим футболистам. Вариант для усиления состава – вполне себе.

Георге Грозав

Позиция: левый вингер

Возраст: 26 лет

Предыдущий клуб: «Ахмат»

От игры румына в России осталось ощущение, что привыкнуть к нашему чемпионату он смог лишь на третий сезон – в нем хотя бы удалось набрать семь очков по системе «гол плюс пас». В целом, Грозав – отличный футболист для РФПЛ, но нестабильный, да к тому же с характером, который тоже не всех тренеров устроит. Приезжал он к нам в ранге одной из будущих румынских футбольных звезд, сейчас, возможно, переживает главные годы в своей карьере – как раз самый расцвет. Судя по последнему сезону, некоторым командам из нашего элитного дивизиона он бы точно пригодился.

Марк Гонсалес

Позиция: левый вингер

Возраст: 32 года

Предыдущий клуб: ЦСКА

Не будь чилиец таким хрустальным, может и своей сборной помог бы на Кубке конфедераций. А так, четыре матча за полгода в составе «Коло-Коло» – тут уж не до национальной команды точно. Посмотреть на Марка на полях РФПЛ было бы здорово, но вряд ли теперь это возможно – слишком уж легко футболист получает травмы, да и возраст уже не тот. Он был хорош в ЦСКА, но полностью так и не раскрылся.

Кейсуке Хонда

Позиция: атакующий полузащитник

Возраст: 31 год

Предыдущий клуб: ЦСКА

А ведь было время, когда они вдвоем уничтожали «Севилью» – Гонсалес забивал испанцам в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов, Хонда – в ответном, притом победный. Поиграл японец в ЦСКА 3,5 сезона, и как появилась возможность – улетел в топ-чемпионат, слишком уж он этого хотел. Впрочем, мечта о переходе в «Реал», похоже, уже не сбудется, но в известном клубе Хонда поиграл – на его счету почти сотня матчей за «Милан». Понаблюдать за японским футболистом в РФПЛ снова было бы интересно, но едва ли он сюда вернется.

Зоран Тошич

Позиция: крайний полузащитник

Возраст: 30 лет

Предыдущий клуб: ЦСКА

Тошич вообще старожил армейского клуба – за его плечами семь полноценных сезонов и более 200 матчей в составе красно-синих. Особенно здорово сербу удался сезон-2013/14, в котором он еще и забил золотой гол для клуба, а затем стал лучшим футболистом года в своей стране. Впрочем, с тех пор дела у игрока пошли хуже, даже был период, когда Тошич целый год не забивал. «Я покинул ЦСКА – это все, что я могу сейчас сказать», – заявил вчера серб. Тяжело себе представить, что он будет играть в РФПЛ еще где-то кроме ЦСКА, но варианты, вероятно, найдутся.

Ибрахима Бальде

Позиция: центральный нападающий

Возраст: 29 лет

Предыдущий клуб: «Кубань»

Дикой результативностью сенегалец никогда не блистал, но как мог пользу краснодарскому клубу старался приносить. 28 голов в 99 матчах – не сумасшедшая, но вполне себе адекватная статистика по такому не слишком результативному чемпионату, как РФПЛ. Во французской Лиге 2 забивать у него толком не получалось вообще. Снова попытаться раскрыться в российском турнире – хороший был бы выбор, тем более что тут есть знакомые ему тренеры – это и Виктор Гончаренко, и Леонид Кучук. Причем обоим форвард такого плана уж точно бы не помешал.

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