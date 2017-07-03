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  • Акинфеев уйдет из сборной из-за конфликта с Черчесовым. Терри – игрок «Астон Виллы». Дайджест событий дня

Акинфеев уйдет из сборной из-за конфликта с Черчесовым. Терри – игрок «Астон Виллы». Дайджест событий дня

«Интер» предлагает за Ди Марию 50 миллионов

Состав «Интера» в текущее межсезонье может пополнить полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария, сообщает Tuttosport. Итальянцы готовы предложить за 29-летнего аргентинца 50 миллионов евро. Зарплата футболиста в новом клубе составит 7,5 миллиона евро за сезон, а контракт будет рассчитан на четыре года.

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В «Атлетико» хотят продлить контракт с Симеоне до 2020 года

Руководство «Атлетико» рассчитывает продлить контракт с главным тренером команды Диего Симеоне до 2020 года. В мадридском клубе намерены склонить Симеоне к подписанию долгосрочного контракта, обещая ему серьезные покупки для того, чтобы составить конкуренцию испанским грандам. Действующее соглашение аргентинского тренера с клубом рассчитано до середины 2018 года.

«Арсенал» не смог договориться с Окслэдом-Чемберленом о продлении контракта

Руководство «Арсенала» не смогло уговорить Алекса Окслэда-Чемберлена о продлении контракта. Текущее соглашение 23-летнего англичанина заканчивается летом 2018 года. В связи с этим он может сменить клубную прописку уже этим летом.

Известно, что «Ливерпуль» заинтересован в приобретении этого футболиста. За него может быть предложена сумма в размере 25 миллионов фунтов стерлингов.

Акинфеев может прекратить выступления за сборную России из-за Черчесова

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев может покинуть ряды национальной команды из-за главного тренера Станислава Черчесова. По информации источника, 31-летний страж ворот пригрозил наставнику уходом из сборной, так как не готов терпеть жесткий характер 53-летнего специалиста.

Сообщается, что по этой же причине от выступлений за Россию отказался защитник Василий Березуцкий. У нападающего Федора Смолова также имеется конфликт с Черчесовым. Форвард Артем Дзюба и хавбек Алан Дзагоев отсутствуют в команде тоже из-за разногласий с тренером.

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Терри стал игроком «Астон Виллы»

«Астон Вилла» объявила о заключении контракта с экс-защитником «Челси» Джоном Терри. Срок соглашения составил один год.

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Официально: Чалханоглу – игрок «Милана»

Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу подписал контракт с «Миланом» до 2021 года. «Байер» заработал на переходе 20 миллионов евро. В случае удачного выступления 23-летнего хавбека в новом клубе леверкузенцы получат еще 4 миллиона в качестве бонусов.

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Астон Вилла Арсенал Россия Атлетико Интер Милан Акинфеев Игорь Терри Джон Ди Мария Анхель Окслэд-Чемберлен Алекс Чалханоглу Хакан Черчесов Станислав Симеоне Диего
Комментарии (17)
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Pablo Aimar
1499112704
всё правильно. пацаны сливают усатого.
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mutabor0992
1499119100
Ну ну...Не сборная,а какой то пиратский корабль!Выдать этим псевдо-игрочишкам "черную метку"...И больше НИКОГДА в сборную не вызывать.А по истечении контракта в клубах...на вольные хлеба.Кого купят за бугор-хорошо,а нет...То милости просим в ФНЛ.
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арейская
1499122468
Может всё-же не из-за тренера, а из-за своих казусов на евро? Так будет вполне понятно...
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Марсович
1499138858
Черчесов мертвый, как и игрроки.
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Karpathian
1499139771
Акинфеева давно менять надо
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MirOb1
1499140414
Сборной нужны игроки а не фрайера на подобие Акина...
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Партос
1499140684
Теперь понятно, почему наша сборная в жопе. Половина состава сачки, они тренера боятся. Конечно Березуцкий в сборной сидел, когда папа Слуцкий рядышком был, всем бы так. Сами бегать - не хотим, тренер заставляет - да ну такого тренера. Да валите из сборной, в ней и не нужны те кто не хочет играть за страну. Опять санту-барбару устроили.
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igormaddog
1499140700
Так же сборной нужен тренер,а не фраер!!!
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vodomut
1499141074
не велика потеря.пусть уходит-давно пора
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Pinasonic
1499156583
Все указывает на то, что Черчесов не может руководить сборной, он в лучшем случае клубный тренер. В сборную приезжают готовые игроки, а он пытается что-то лепить из них, а слепить из "этого" ничего не получается.
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