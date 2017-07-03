Акинфеев уйдет из сборной из-за конфликта с Черчесовым. Терри – игрок «Астон Виллы». Дайджест событий дня

«Интер» предлагает за Ди Марию 50 миллионов

Состав «Интера» в текущее межсезонье может пополнить полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария, сообщает Tuttosport. Итальянцы готовы предложить за 29-летнего аргентинца 50 миллионов евро. Зарплата футболиста в новом клубе составит 7,5 миллиона евро за сезон, а контракт будет рассчитан на четыре года.

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В «Атлетико» хотят продлить контракт с Симеоне до 2020 года

Руководство «Атлетико» рассчитывает продлить контракт с главным тренером команды Диего Симеоне до 2020 года. В мадридском клубе намерены склонить Симеоне к подписанию долгосрочного контракта, обещая ему серьезные покупки для того, чтобы составить конкуренцию испанским грандам. Действующее соглашение аргентинского тренера с клубом рассчитано до середины 2018 года.

«Арсенал» не смог договориться с Окслэдом-Чемберленом о продлении контракта

Руководство «Арсенала» не смогло уговорить Алекса Окслэда-Чемберлена о продлении контракта. Текущее соглашение 23-летнего англичанина заканчивается летом 2018 года. В связи с этим он может сменить клубную прописку уже этим летом.

Известно, что «Ливерпуль» заинтересован в приобретении этого футболиста. За него может быть предложена сумма в размере 25 миллионов фунтов стерлингов.

Акинфеев может прекратить выступления за сборную России из-за Черчесова

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев может покинуть ряды национальной команды из-за главного тренера Станислава Черчесова. По информации источника, 31-летний страж ворот пригрозил наставнику уходом из сборной, так как не готов терпеть жесткий характер 53-летнего специалиста.

Сообщается, что по этой же причине от выступлений за Россию отказался защитник Василий Березуцкий. У нападающего Федора Смолова также имеется конфликт с Черчесовым. Форвард Артем Дзюба и хавбек Алан Дзагоев отсутствуют в команде тоже из-за разногласий с тренером.

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Терри стал игроком «Астон Виллы»

«Астон Вилла» объявила о заключении контракта с экс-защитником «Челси» Джоном Терри. Срок соглашения составил один год.

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Официально: Чалханоглу – игрок «Милана»

Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу подписал контракт с «Миланом» до 2021 года. «Байер» заработал на переходе 20 миллионов евро. В случае удачного выступления 23-летнего хавбека в новом клубе леверкузенцы получат еще 4 миллиона в качестве бонусов.

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