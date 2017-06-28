Что надо знать о Костасе Маноласе, которого хочет купить «Зенит»

Попал в АЕК из-за дяди

Костас не единственный футболист в семье. Его дядя Стелиос Манолас в свое время нехило жег в АЕКе и национальной команде. Он стал местной легендой, поиграв всю жизнь в одном клубе. Действовал он, кстати, тоже в центре обороны. В 2009 году Стелиос работал в структуре АЕКа и посоветовал тренеру команды Душану Байевичу обратить внимание на своего племянника.

Трансфер состоялся за копеечную сумму, все оказались довольны. Но на презентации игрока произошла дикость. Костас сказал: «Я надеюсь стать такой же легендой клуба, как и моя дядя». Сложно представить, как в этот момент было неловко Стелиосу. Несмотря на юношескую бездарность, Манолас провел в афинской команде три года, за которые набрался опыта.

Сломал скулу и забил гол врагу

На второй год своего пребывания в Афинах Манолас зарекомендовал себя как цепкий и отважный защитник. Правда, мало кто мог подумать, что дело может зайти слишком далеко.

АЕК на своем поле принимал «Олимпиакос». Уже на первой минуте игре Костаса послали в нокдаун ударом по скуловой кости. Защитник встал и доиграл матч до конца. Более того, после одного из розыгрыша штрафного Манолас оказался первым на мяче и протолкнул его в ворота принципиального соперника. Этот гол помог АЕКу выиграть – 2:1.

Зачем-то ушел в «Олимпиакос»

В 2012-м году у АЕКа началась распродажа футболистов. Маноласу прогнозировали Англию, в частности, ходили разговоры об интересе со стороны «Эвертон», но защитник отказался от этого варианта и не дал своему клубу возможности заработать.

Летом того года он получил статус свободного агента. На него вышли представители «Олимпиакоса» и предложили вариант с переходом на другую сторону. Костас, забыв о когда-то сломанной скуле, признался в любви к команде и спокойно ушел.

Мог уйти в «Зенит» раньше

Четыре года назад «Зенит» уже интересовался Маноласом. Тогда команду покинул Бруну Алвеш, и центр обороны пустовал. Необходим был физически подготовленный футболист с приличными скоростными данными. Петербужцы обратили внимание на грека, но трансфер не состоялся. Костас поиграет в «Олимпиакосе» еще год.

Затем он попадет в шорт-лист «Арсенала». Венгер ждал этого футболиста, но неожиданно в борьбу за защитника вклинились «Рома» и «Ювентус». Начался трансферный аукцион. Ключевую роль сыграл здесь опять-таки дядя футболиста – тот посоветовал Костасу лететь в Рим.

Подрался с одноклубником на матче сборных

Недавно в рамках отбора на чемпионат мира-2018 встречались сборные Боснии и Герцеговины и Греции. После финального свистка Манолас и Джеко о чем-то усердно разговаривали, но в итоге босниец ударил Костаса по лицу. Никто не удивился, что Костас подрался – он делает это нередко. Странность ситуации в том, что они – одноклубники.

Завязался массовый экшн, греку Яннису Яннотасу и вовсе выбили зуб, но в конце концов все утихомирились. Потом Манолас так прокомментирует ситуацию: «Боснийцам должно быть стыдно за самих себя за то, что они не уважают наш гимн. Подобные вещи не представляют футбольные ценности».

Удачно женился

Ники Превезана – жена Маноласа. Если футбольные клубы Костас менял легко и часто, то вот его возлюбленная – отдельная история. Познакомились они, когда Манолас играл за АЕК. Долгое время пара встречалась, а затем сыграла свадьбу на острове Наксос, откуда родом футболист. Провести здесь торжество – принципиальная позиция футболиста. Свадьба получилась скромной, но со вкусом.

Ники работает в модельном бизнесе и в профессиональных кругах достаточно известна. Если Костас пытается ровняться на Тиаго Силву, считая его эталонным защитником, то его жене подражать некому – достаточно просто посмотреть на ее фотографии и убедиться в этом. А главное – он уже подарила Костасу одного ребенка.

Будет дорого стоить

«Зенит» готов выложить за 26-летнего Маноласа 35-40 миллионов евро. Для защитника – гигантские деньги. Также сине-бело-голубые намерены купить полузащитника римлян Леандро Паредеса. В общей сложности это 65 миллионов. Вовсе неудивительно, что «Рома» особо не отказывается от этого предложения.

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