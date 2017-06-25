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«Мне теперь повеситься?». Как ошибается Акинфеев

Матч против Мексики стал для Игоря Акинфеева 101-м в футболке российской сборной. По этому показателю он догнал Василия Березуцкого. Защитник ЦСКА уже оставил сборную до самых худших времен, 31-летний вратарь – главная надежда российской команды еще лет на пять. «Акинфеев входил бы в топ-5 лучших вратарей АПЛ», – утверждает Леонид Слуцкий. Если посмотреть на спасение Акинфеева в матче с Португалией, то да. Если вспомнить голы Роналду и Лосано – это уровень театральщины Симона Миньоле. Голкипер «Ливерпуля» тоже частенько выдает такое, от чего юные и непостоянные болельщики обычно меняют любимые команды.

В сезоне-2015/16 Акинфеев вытащил для ЦСКА чемпионство в последнем туре, когда совершил двойное спасение во встрече с «Рубином». В матчах за клуб опытный вратарь давно чувствует себя героем страны. В ЦСКА могут ошибаться все, но помарки Акинфеева на их фоне не будут считаться провальными. Хотя и среди них можно найти те, которые привели к неудачным результатам, проигранным турнирам или просто к смеху.

2010 год. ЦСКА отдал Суперкубок России «Рубину». Матч завершился минимальной победой казанцев. Александр Бухаров забил гол после неудачного выноса от Акинфеева.

Уже новый сезон и матч со «Спартаком». ЦСКА выиграл дерби, но Акинфееву было не до радости. На неудачный рикошет от Березуцкого вратарь отреагировал, промазав ногой по мячу.

В предыдущем сезоне армейский вратарь пропустил от «Вольфсбурга» с добивания, когда просто отбросил мяч от себя в центр штрафной. В этом – от Глушакова в злополучном проигранном дерби первого круга, не среагировав на отскок от газона. И это далеко не все случаи, когда Акинфеева заслуженно критиковали.

Ошибаются все, но неслучайно антирекорд Акинфеева в Лиге чемпионов называют вечным. Систематические недоработки происходят со стороны Игоря именно в решающих матчах. Он может поймать кураж и вытащить команду в ничего не значащей игре, но велик риск, что дрогнет позже. Это уже не уровень топ-5 английской Премьер-лиги. В Англии после подобного принято оставлять любого голкипера на скамейке на следующий матч.

Вернемся к сборной России. В 2010 году в товарищеском матче нашей команде забивал еще юноша Ромелу Лукаку. Первый мяч из той игры показал, как Акинфеев напортачил на фоне нацеленного на результат соперника. Бельгийская сборная еще набирала силу и должна была обыгрывать россия. Немного прессинга, неудачный пас от Игоря, гол Лукаку. В том матче он отличился дважды.

С Кореей на чемпионате мира-2014 получилось намного хуже и неприятнее. Сборная России наконец-то оказалась на самом крупном международном турнире, где ей повезло со жребием. Бельгии проиграли все, а в матчах с Алжиром и Южной Кореей россияне взяли по одному очку. С корейцами Акинфеев привез пропущенный мяч абсолютно из ничего. Мечты не сбылись. Из турнира вылетели.

Теперь мы не вышли из группы уже на Кубке конфедераций. Здесь вину Акинфеева можно найти во всех мячах. На критику сам вратарь реагирует по-разному. После матча с Португалией он признал свою ошибку в моменте с голом. После игры с Мексикой – тоже признал, но уже зло и нервно. «Понятно, что сегодня и завтра все будут обсуждать только второй гол. На то вы и пресса, чтобы обсуждать голы. Это было именно так, как вы видели. Ну что мне, пойти повеситься?» – спросил Акинфеев. Кажется, у него сдали нервы.

«Вратарем номер один национальной сборной России Акинфеев быть не может. Я говорил о необходимости искать замену Акинфееву еще после чемпионата мира в Бразилии. Да, у Игоря бывают всплески, когда он спасает команду, но отрицательный КПД у него больше», – разнес Акинфеева вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. Это все эмоции, а реальность такова, что замену Игорю Акинфеева никто до чемпионата мира не найдет. И не будет пытаться. Проблема здесь еще и в том, что нынешняя экспериментальная линия обороны Игоря совсем не поддерживает.

Кажется, к чемпионату мира снова придется возвращать в сборную Березуцких и Игнашевича. Чтобы надежда на разум и внутренний комфорт Акинфеева хоть немного укрепилась.

Сборная России покидает Кубок конфедераций. Почему?

Кубок конфедераций Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (86)
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DUMOH
1498388532
Даааааа...Как же уже достали все эти неадекватные нападки на Игоря...Во всех поражениях виноват Акинфеев...А то что вся защита периодически косипорит,то что полузащита в нужный момент точный пас не даст,то что нападающие кержаковят-дак это никого не волнует...Проблема только в Акинфееве!
Господи,что за бред в головах у некоторых...
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Red narva
1498389890
Если раз и в рядовом матче,то ладно...А если ты рушишь своими ляпами все усилия своей же команды в важнейших играх,ПОСТОЯННО!!!!!!ВИНОВЕН- ОДНОЗНАЧНО!
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salvor1986
1498392686
Надо было пристрелить эту хромую кобылу после матча с Южной Кореей
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сасас
1498411996
Всех собак на него вешать не стоит. Да , привёз гол при счёте 1-1, но.... было ещё 40 минут что бы исправить эту ошибку. Не исправили- виноваты все.
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sergeyshubin
1498415718
Ну нету у нас другого вратаря уровня Акинфеева!!! Давайте будем честными хотя бы сами с собой, у других либо опыта не хватает, либо мастерства, либо морально волевых качеств!!!! Я очень надеюсь что Медведев и Селихов смогут вырасти в сильнейших вратарей!!! Есть ещё такой вратарь в Уфе Бородько, вот ему бы тоже не помешало стать хотя бы у себя в клубе номером один, там глядишь и в сборную позовут!!! А на данный момент замены просто нет!!!!
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sergeyshubin
1498416050
Второй гол в пропущенный Буффоном в финале ЛЧ Игорь бы 100% вытащил, а если бы кураж поймал то Ювентус был бы победителем, но вот Буффону ни кто ни чего не предъявил и правильно!!! Надо Игорю ещё спасибо большое сказать за то что разгрома с Португалией не вышло когда почти всей командой заставляли Роналду забить ещё гол!!! Да и Мексика могла бы два то точно ещё закатить!!!
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LIO1987
1498417194
Скажите ему еще спасибо за такой счет. Конечно можно обосрать по полной, но и вся сборная нифига не блещит!!!
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Орловский рысак
1498427325
А я не вижу во втором голе от Мексики вины Акинфеева: допустим Ак. остался в воротах - думаете мексиканец не смог бы без помех обработать мяч, выйти 1/1 и забить? На бешеной скорости, из-за пределов штрафной, при какой-никакой помехе со стороны вратаря, головой точно в ворота!!! - это не наши, которые толком по мячу попасть не могут ("финт" Ерохина, удар Смольникова и т.д. примеров море) Стоит признать, что "звезд" среди наших игроков, к сожалению, вообще нет. Этого взять или другого - не имеет значения, итог будет один, и искать "козла отпущения" не стоит.
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Tekken3
1498454145
Акинфеев стремный вратарь! В лиге чемпионов рекорд, на каждом крупном турнире за сборную позорный косяк. Что ещё должно произойти чтобы его убрали? Если он мужик он должен признать свои косяки и уйти из сборной!
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FanatSerj
1498457978
А где там ошибка? Васин был ближе к мячу и даже не поставил корпус, чтобы хоть долю секунды выиграть для Игоря. Вот это и есть ошибка.
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