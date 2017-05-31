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    Венгер будет работать в «Арсенале», Слуцкий – в Чемпионшипе. Дайджест событий дня


    3
    Голосов: 3
    31.05.2017 20:30
    Слуцкий возглавит клуб из Чемпионшипа. «ПСЖ» покупает Обамеянга. Венгер продлил контракт с «Арсеналом». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Луческу назвал приход в «Зенит» ошибкой

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал свою отставку из питерского клуба. По словам специалиста, приход в стан сине-бело-голубых был большой ошибкой. «Мой приход в «Зенит» был большой ошибкой», – приводит слова Луческу Gazeta Sporturilor.

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    Слуцкий 1 июня возглавит клуб Чемпионшипа

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий 1 июня получит разрешение на работу в Великобритании. Сообщается, что специалист ведет переговоры с клубом Чемпионшипа.

    «Уже 1 июня Леонид Слуцкий должен получить разрешение на работу в Великобритании. Сейчас специалист активно ведет переговоры с одним из английских клубов. Вероятнее всего, он станет наставником команды из второй по значимости лиги английского футбола – Чемпионшипа», – заявил источник, знакомый с ситуацией.

    Обамеянг перейдет в «ПСЖ» за 70 миллионов

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит карьеру во Франции. Французский клуб уже согласовал трансфер 27-летнего футболиста с «черно-желтыми». Габонец перейдет в команду из Парижа этим летом за 70 миллионов евро. Заработная плата игрока в «ПСЖ» составит 10 миллионов в год. Также 6 миллионов форвард получит в качестве подписного бонуса.

    Кирьяков покинул пост главного тренера «Арсенала»

    Тульский «Арсенал» объявил об уходе Сергея Кирьякова с поста главного тренера команды. Напомним, что у 47-летнего специалиста истек контракт с «канонирами». В «Арсенале» приняли решение не продлевать соглашение с тренером.

    «Манчестер Сити» представил новую домашнюю форму

    «Манчестер Сити» представил домашний комплект игровой формы, в котором команда будет выступать в следующем сезоне. Новая форма «горожан» выполнена в традиционном голубом цвете. Техническим спонсором клуба остается компания Nike.

    «МЮ», «Бавария» и другие клубы, которые уже показали форму на следующий сезон

    Гризманн согласовал условия личного контракта с «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». 26-летний форвард уже согласовал условия личного контракта с «красными дьяволами». По предварительным данным, игрок сборной Франции будет зарабатывать в Англии 14 миллионов евро в год. Теперь «МЮ» необходимо договориться о сумме трансфера с мадридским клубом.

    Официально: «Арсенал» продлил контракт с Венгером

    Лондонский «Арсенал» продлил контракт с главным тренером команды Арсеном Венгером. Как сообщает официальный сайт «канониров», новое соглашение с французским специалистом рассчитано на два года.

    «Я люблю этот клуб и смотрю в будущее с надеждой и азартом. Благодарен за поддержку руководству клуба. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы выиграть как можно больше трофеев. Это то, что хотим мы и болельщики по всему миру», – сказал Венгер.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Daily Mail, Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 1 июня 2017, 18:18

      Все рады за Слуцкого. Наконец то оценили по достоинству его способности, как тренера и доверили деревенскую команду. К выходу на пенсию чему нибудь да научится.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +233

      igormaddog 1 июня 2017, 08:54

      В МЮ Гризманн сядет на лавку!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 1 июня 2017, 07:42

      Молодец! желаю удачи!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +64

      kimoutpost 1 июня 2017, 07:22

      Я думаю ему по силам вытащить клуб в АПЛ!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Смурфетка 1 июня 2017, 07:12

      Хорошая новость!

      2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 1 июня 2017, 06:28

      мы подождем Слуцкого он еще вернется домой

      2
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      Рейтинг: +51

      Excluz1ve 1 июня 2017, 00:38

      Слуцкий топ! желаю удачи!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 31 мая 2017, 22:14

      Слуцкий по меркам России и постсоветского пространства топовый тренер!!! Думаю в России ему нашлась бы работа в вышке и с куда большим контрактом чем в чемпионшипе, от того и удивляет его решение!!! И в то же время рад, что хоть единицы, но пытаются достичь чего-то на евро арене, а не тупо срубают бабки России, успевая при этом выпендриваться и воображать из себя что-то великое!

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Ajax_Amsterdam 1 июня 2017, 09:01

      Зарубежный опыт тренерской работы позволит Слуцкому достичь ему
      таких высот, что будут предложения и от топ клубов.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1168

      Argon 31 мая 2017, 21:47

      Круто! Рад за Слуцкого!

      4
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