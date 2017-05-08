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  • «Даже в 44 года мне бывало грустно оттого, что тренировка закончилась». Каким был Массимо Каррера до прихода в «Спартак»

«Даже в 44 года мне бывало грустно оттого, что тренировка закончилась». Каким был Массимо Каррера до прихода в «Спартак»

«Едва я встал на ноги и начал пинать мяч, я полюбил его, ведь он был черно-белого цвета. Уже тогда я знал, что хочу играть в футбол. И делать это только в «Ювентусе», – вспоминал Массимо Каррера. Считается, что в самом Турине народной команда – это «Торино». Но когда дело доходит до остальной Италии, «Ювентус» по части популярности – вне конкуренции. Дино Дзофф, Гаэтано Ширеа, Марко Тарделли своей игрой сводили с ума мальчишек со всех Апеннин.

Первые серьезные шаги парень Массимо из Милана делал в «Пескаре». В 1985 году команда Карреры должна была оказаться в Серии А, но чемпионат вышел настолько скверным, что последовал вылет в третью лигу. В клубе случилась ожидаемая смена курса, и Массимо получил шанс заявить о себе в качестве центрального защитника. Каррере невероятно повезло с тренером, поэтому о нем он с удовольствием вспоминает до сих пор: «Энрико Катуцци открыл для меня тотальный футбол. Он прекрасно владел схемой 4-3-3, знал ее до мельчайших частиц и заражал любовью к футболу. Энрико умел мотивировать и поощрять, когда это было необходимо. Он сформировал меня как футбольную личность». 28 ноября 2006 года Катуцци организовал совместный ужин с друзьями, во время которого его схватил инфаркт. Через несколько часов первый «взрослый» тренер Карреры скончался. Массимо воспринял эту новость с нескрываемой болью.

Перейдя в «Бари», Массимо Каррера впервые почувствовал, что такое всенародная любовь к «Ювентусу». «Мы отыграли очередной календарный матч, после чего нам предстояло принимать туринцев. Мой почтовый ящик стал ломиться от просьб друзей и знакомых достать им билеты на игру. Мои бывшие партнеры по «Пескаре» умоляли меня привезти им футболки игроков «Юве». Когда автобус «Юве» стал выезжать к стадиону, его окружила толпа апулийцев, которые мечтают прикоснуться к игрокам, сфотографироваться с ними или просто получить автограф», – с трепетом вспоминал Каррера.

Сезон-1990/91 «Ювентус» начал неплохо. Команда боролась за скудетто и ехала в Бари за победой. И тут с «бьянконери» произошло необъяснимое. «С первых минут мы завладели преимуществом, не давали их звездам развернуться и абсолютно заслуженно победили», – заявил Каррера. Его фамилия впервые по-настоящему открылась итальянским журналистам: в победном (2:0) матче с «Ювентусом» он был одним из лучших на поле. Не пройдет и года, как Массимо получит предложение, о котором мечтал всю жизнь. Сезон-1991/92 он уже встречал игроком «Ювентуса».

Другой уровень, другие цели, другой менталитет. В Турине с ним работал Джованни Трапаттони – маэстро тренерского цеха, который еще больше разбудил в Каррере желание тренировать по окончании карьеры. «Трапаттони часто оставался после тренировок, чтобы объяснить мне, почему я в той или иной ситуации должен стоять здесь, а не там. На каждом занятии он открывал нам множество футбольных нюансов. Джованни стал для меня великим тактиком и психологом». С «Ювентусом» Каррера выиграл чемпионат, Кубок, Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА и Лигу Чемпионов. Но в победе в главном европейском турнире Каррера ключевой роли уже не играл. Пришедший вместо Трапаттони Марчелло Липпи привел в клуб Пьетро Верховода. Шансов уцелеть в «Ювентусе» у Массимо было не много.

Еще ближе к тренерству Каррера стал в «Аталанте». В 1998 году бергамаски упали в Серию В. Спасать ситуацию позвали Джованни Вавассори, который сразу обозначил свое доверие молодежи. Каррера же вошел в число сенаторов. Массимо великолепно исполнял роль «моста» между тренерским штабом и молодежью. «Аталанта» сходу вернулась в Серию А, а затем долго лидировала в чемпионате, но провальный финиш оставил «банду Вавассори» без еврокубков. В «Аталанте» лидерские качества Карреры проявились особенно четко. Он – один из немногих, кто капитанил при легенде бергамского клуба Кристиано Дони.

Свою интересную карьеру Каррера завершил в 44 года в составе выступающего ныне в Серии В «Про Верчелли», который, кстати, в начале прошлого века семь раз выигрывал чемпионат Италии. «Когда я выхожу на футбольное поле, я забываю про возраст и сопутствующие ему болячки. Все мои мысли сосредотачиваются только на мяче. Даже в 44 года мне бывало грустно оттого, что тренировка закончилась», – Массимо играл бы до сих пор, но ему хватило характера не продлевать соглашение с «Про Верчелли», остановиться, а затем перейти на тренерскую работу.

Его тренерская карьера развивалась еще стремительнее, чем игровая. В 2012 году главный тренер «Ювентуса» Антонио Конте прямо перед началом сезона заработал полугодовую дисквалификацию за организацию договорного матча. У боссов туринского клуба не оставалось другого выбора, кроме как назначить исполняющим обязанности Массимо Карреру. Абсолютный новичок не потерялся и выиграл Суперкубок Италии у «Наполи», а на послематчевой пресс-конференции «уколол» своего коллегу. «Я играл за «Юве», а кто-то хвастается своими выступлениями за «Модену», – ответил Каррера на обидную реплику Маццари.

За всю игровую карьеру Каррера не сталкивался с тренерами-деспотами. Он и сам не такой, но дисциплина в его командах – превыше всего. Как-то экс-звезда «Ювентуса» Поль Погба опоздал на тренировку на 5 минут и тут же был вынужден разворачиваться обратно: Каррера сослал его в дубль за нарушение дисциплины. Но перед журналистами Массимо своих игроков в обиду не даст. «Гарантирую, если кто-то в России выскажется плохо о «Спартаке», Каррера не будет молчать – будь то игрок, тренер или даже президент другого клуба», – заявил журналист Tuttosport Массимо Франки.

В июне 2016 года в жизни Карреры должен был произойти новый поворот. Неплохой контракт ему предложил «Бари» – клуб, о котором Массимо вспоминает с теплотой. Ностальгия готова была взять верх, но апулийцы предпочли не рисковать и довериться более опытному Роберто Стеллоне. Ныне «Бари» занимает 11 место в Серии В. А «Спартак» рвется к титулу, который не покорялся ему с начала века.

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Россия Спартак Ювентус Бари Аталанта Каррера Массимо
Комментарии (27)
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oyabun
1493815111
Хорошо бы Карреру сохранить как тренера Спартака как можно дольше. Он подарил нам не просто Чемпионство, он подарил нам много больше - Надежду. Надежду на то что Спартак возродился не на один сезон. Надолго!
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turist82
1493816786
Человек хороший явно. Воспитанный. Мужик! Только уважение вызывает
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АлёшкА91
1493817106
Хорошая статья!
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Joni
1493817186
Хороший тренер у Спартака! Наконец-то... Где бы они были без него? Между Локомотивом и Тереком может.
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xColaz
1493821691
Каррера играл до 44 лет!!!
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a_who
1493824988
Дальнейших успехов ! Мужик !
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АндрейФКСМ
1493889761
спасибо Массимо!
Ответить
цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1494248462
Массимо Каррера хороший тренер!!! Удачи!!!
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serega200700
1494254085
Каррера просто молодец! Вы посмотрите как он эмоционально всегда вел себя во время матча. Игроки видели что Массимо в своей технической зоне выкладывается не меньше чем они. Он сплотил команду и направил их в нужном направлении и в конце дистанции наградой стало золото чемпионата. СПАСИБО КАРРЕРА!
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Sergey9999
1494336992
Каррера лучший!!!!!
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