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  • Витиньо, Зобнин, Жирков и другие супергерои 25-го тура РФПЛ

Витиньо, Зобнин, Жирков и другие супергерои 25-го тура РФПЛ

Герой – Витиньо (ЦСКА)

Дерби на разогрев перед дерби. Впрочем, вместо разогрева случилось избиение армейцами несчастного «Локомотива», и снова великолепно проявил себя «восставший из пепла» Витиньо, который отлично заиграл под руководством Виктора Гончаренко. На счету бразильца гол и две голевые передачи. Игру можно было заканчивать еще после первого тайма, в котором ЦСКА уничтожил «Локомотив» со счетом 3:0, а после перерыва Натхо добавил еще один гол. Очередная травма Алана Дзагоева очень кратковременно расстроила фанатов красно-синих.

Классную игру выдал и Головин – отбирал мячи, бил по воротам, обводил и собирал фолы. Игнашевич совершил сразу десять перехватов. У «Локо» в отсутствие Чорлуки совершенно ничего не получилось. Тарасов поучаствовал во всех голах в ворота своей команды и был заменен в перерыве, про ужасный матч атакующей линии и говорить не приходится, и в целом технически и тактически ЦСКА был гораздо сильнее «Локомотива». Армейцы не проигрывают уже в 18 домашних матчах подряд, а «Локо» – уже давно удобный для них соперник, уступали они ему лишь однажды в 11 последних дерби.

«Создали остроту для болельщиков». Как ЦСКА пугал «Спартак» чемпионской игрой

Герой – Роман Зобнин («Спартак»)

«Чисто итальянское убийство», – точнее этой фразы болельщика с одного из спартаковских ресурсов и не подберешь. «У всех в памяти будет не этот матч, а итоговое место», – это уже слова Массимо Карреры. И тоже не оспоришь. «Спартак» без Глушакова противостоял «Уралу», потерявшему из-за дисквалификации двух ключевых игроков в центре поля – Емельянова и Бикфалви. Ярким матч не был, а победный гол Фернандо забил после рикошета. В концовке лидер явно тянул время. И заработал невообразимо ценные три очка, поскольку теперь даже осечка в дерби не даст поводов для нервов. Уметь брать свое даже при минимуме затраченных усилий – это и есть почерк чемпиона. В этом компоненте конкурентов у «Спартака» в этом сезоне нет.

Следует отметить отличный матч Комбарова, который был безупречен в защите и чаще всех отбирал и перехватывал мячи, да и вообще сделал аж 111 касаний – больше любого другого футболиста на поле. Но Зобнин, имея почти те же показатели, что и Комбаров, к тому же покрывал едва ли не все поле, успевая прессинговать и страховать, что в цифрах не отразишь. Очередной великолепный матч молодого россиянина. Каррера даже посвятил ему после матча отдельный спич.

У «Урала» все такая же грустная выездная статистика – лишь две победы в 20 матчах, «Спартак» же дома выиграл в восьмой раз подряд. «Низовая» игра – совсем не сюрприз, в 11 последних противостояниях «Спартака» и «Урала» больше двух голов забивалось лишь однажды.

Герой Юрий Жирков («Зенит»)

Пенальти, заработанный бронзовым призером Евро-2008 в матче с «Оренбургом», как и положено, вызвал массу споров, но выделяем мы футболиста, прежде всего, за игру в обороне – больше отборов по иронии судьбы совершил только лишь Георгиев, на котором Жирков и заработал «точку». Хорош был и Драгун с шестью перехватами, да и в целом «Оренбург» выглядел вполне прилично и на каком-то отрезке смотрелся совсем не хуже «Зенита», приехавшего без дисквалифицированных Дзюбы и Кришито, а также травмированного Кокорина.

Однако пенальти, реализованного Жулиано, хватило питерцам для победы. Болельщики игрой недовольны, но три очка «Зенит» заработал, что было очень важно сделать в борьбе за место в Лиге чемпионов. Пятиматчевая беспроигрышная домашняя серия «Оренбурга» прервалась, «Зенит» же окончательно превратился в «низовую» команду – из последних его 10 игр лишь в одной было забито больше двух голов.

Герой – Никита Медведев («Ростов»)

Казалось, что героем этот голкипер должен был стать в предыдущем матче, но «Спартак» в Ростове-на-Дону «сгорел» без шансов, а вот с «Уфой» ростовчане, забив в середине первого тайма усилиями Нобоа (голевой пас) и Полоза, отыграли куда более тяжелый матч. Невероятен был сэйв после удара Карпа, и Медведев, пару лет назад игравший еще во втором дивизионе, снова непробиваем – уже 862 минуты без пропущенных голов. Осталось продержаться еще 78 в игре с «Амкаром», и абсолютный рекорд чемпионатов России будет готов.

Ростовчане же в своем стиле взяли три очка и бросились в атаку на четвертое еврокубковое место. В их активе уже 29 домашних матчей подряд без поражений. А «Уфа» уже в скором времени рискует вывалиться из первой десятки. Интересно, что в ее выездных играх уже в 15-й раз подряд забивается не больше двух голов.

Герой – Евгений Городов («Терек»)

Голкипер грозненцев сделал все возможное, чтобы «Рубин» снова освистали на его новой красавице-арене. Особенно классно он сыграл в моментах с прорывом Набиуллина и ударом Цакташа, а между этими эпизодами Мбенгуе добил в ворота отскочивший от Рыжикова мяч после удара Митришева. В герои записать автора гола мы не можем из-за запоротого выхода один на один во втором тайме – забей снова форвард «Терека», исход матча был бы уже решен. «Рубин» же снова насоздавал массу моментов и опять их успешно растранжирил.

Итого: «Рубин» семь туров подряд не может выиграть, из них он лишь в одном матче вообще смог забить, и та игра была против утопающей «Томи». «Терек» же продлил статистику успешных встреч против казанцев, проиграв им лишь однажды в последних десяти играх.

Герой – Гия Григалава («Арсенал»)

Вот так нужно дебютировать в стартовом составе в нынешнем сезоне РФПЛ – сразу победный гол в суперважном матче за свою команду. Опытный Григалава в нынешнем году вернулся из кипрского «Этникоса», вышел на шесть минут в Краснодаре, а сейчас заменил дисквалифицированного Вергару и забил «Крыльям Советов». Победу «Арсенала» укрепил Расич, использовав ошибку задергавшегося Конюхова, в итоге – 2:0.

Туляки в целом выглядели предпочтительнее соперника и скинули его вместо себя в зону вылета, при этом прервав серию из трех поражений. А проиграй они, отыграть шесть очков за пять туров до конца было бы очень непросто. Но уступила в итоге Самара, которая вообще не похожа на команду, уничтожавшую в ноябре «Спартак», и дело тут не только в покинувшем «Крылья Советов» Молло. На зимний перерыв они уходили на 12-м месте, опережая на очко «Урал», но теперь бывший клуб Вадима Скрипченко находится в безопасной зоне и готовится к финалу Кубка России. Нынешний же – терпит крушение.

Герой – Федор Смолов («Краснодар»)

Целый год «Амкар» дома не проигрывал – последний раз это случилось 24 апреля прошлого года в матче с «Локомотивом», а затем все гости уезжали из Перми максимум с одним баллом. «Краснодар» снял это проклятие голами Смолова и Вандерсона, первого мы решили выделить особо – при идентичных показателях с бразильцем по ударам россиянин обводил и совершал отборы мяча, он же и открыл счет, а удвоил его как раз Вандерсон. В целом, «Краснодар» провел довольно качественный матч, чего не скажешь об «Амкаре». Неудачу признал и главный тренер пермяков Гаджи Гаджиев в послематчевом интервью.

С «Краснодаром» «Амкару» вообще играть тяжело – лишь одна победа во всех 15 матчах в истории. Ну а клуб Игоря Шалимова довел беспроигрышную серию до девяти встреч. И еще один любопытный факт о стадионе «Звезда» – здесь с ноября 2015-го лишь однажды забивалось больше двух голов – минувшей зимой «Амкар» разгромил «Оренбург» со счетом 3:0.

Герой – Никита Гвинейский («Томь»)

18-летний полузащитник, сыгравший до сегодняшнего всего 86 минут в РФПЛ, классным ударом издали поразил ворота «Анжи» в Махачкале. Молодые томские парни – настоящие герои весны: уступая всем в классе, они отчаянно бьются в каждом матче и умудряются набирать очки. Вылета «Томь» избежит лишь при каком-то невероятном стечении обстоятельств, но не восхититься ее бойцами просто невозможно. Все три своих гола томичи провели с игры (счет открыл Соболев, а в конце игры победу почти принес Большунов), «Анжи» же трижды забил с пенальти – такой вот странный хет-трик Хубулова.

В итоге матч с очень скромной вывеской стал самым голевым в туре, махачкалинцы же потеряли два очка. А ведь раньше во всех восьми домашних играх против «Томи» «Анжи» лишь однажды позволял себе пропускать голы.

Почему мы ждем следующего тура:

В гости к «Локомотиву» приедет удобный «Рубин» (лишь одно домашнее поражение в истории встреч), в Ростове-на-Дону состоится тактическая битва двух защитных гуру – Курбана Бердыева и Гаджи Гаджиева, «Краснодар» примет «Анжи», «Зениту» предстоит не опозориться в Томске. Главный же матч, и так понятно, состоится в воскресенье – в московском супердерби ЦСКА впервые на своем новом стадионе встретится со «Спартаком».

Символическая сборная 25-го тура РФПЛ:

(В скобках – количество попаданий в символическую сборную в нынешнем сезоне)

Результаты 25-го тура:

«Ростов» – «Уфа» – 1:0

«Спартак» – «Урал» – 1:0

«Оренбург» – «Зенит» – 0:1

«Арсенал» – «Крылья Советов» – 2:0

«Рубин» – «Терек» – 0:1

ЦСКА – «Локомотив» – 4:0

«Амкар» – «Краснодар» – 0:2

«Анжи» – «Томь» – 3:3

Расписание 26-го тура:

29 апреля (суббота): «Локомотив» – «Рубин», «Терек» – «Урал»

30 апреля (воскресенье): «Уфа» – «Арсенал», ЦСКА – «Спартак», «Ростов» – «Амкар»

1 мая (понедельник): «Томь» – «Зенит», «Крылья Советов» – «Оренбург», «Краснодар» – «Анжи»

Кого мы не увидим в следующем туре:

На 26-й тур дисквалифицированы: Родолфо, Кузяев (оба – «Терек»), Нету («Зенит»), Безденежных («Уфа»), Самбрано («Рубин»), Осипов («Томь»).

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Россия. Премьер-лига Россия Спартак Локомотив ЦСКА Зенит Рубин Ахмат Краснодар Урал Уфа Анжи Арсенал Оренбург Томь Ростов Крылья Советов Амкар-Пермь Жирков Юрий Смолов Федор Городов Евгений Григалава Гиа Зобнин Роман Медведев Никита Витиньо Гвинейский Никита
Комментарии (4)
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Cuervo
1493346838
Зобнин красавец
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bumer_moscow
1493359584
Странная сборная
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Lev Aleks
1493373676
ну так себе тур.....цска конечно впечатлил)
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арейская
1493420955
Забавненько, раз десять пересмотрела реакцию Гончаренко...
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