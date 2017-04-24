«Если вы хотите меня послать, я покажу вам свои яйца и пойду дальше». Безумная история легионера ЦСКА

С темой армии Мусса Маазу был связан с детства. В 17-летнем возрасте перспективный форвард очутился в ФК «АСФАН» (аналог ЦСКА) − клубе, где тренировками управлял полковник Джибрила Аль Амиду. «Он довольно часто приходил на занятия. Команда чувствовала строгость и властность начальника, из-за чего работа на тренировках шла еще интенсивнее. Думаю, его воспитание пригодится мне в жизни», − вспоминал Маазу накануне своего переезда в Бельгию. Когда долговязый бомбардир наколотил в чемпионате Нигера 20 голов, с ним неожиданно созвонились представители «Локерена». Игрок был ошарашен подобным интересом и с радостью принял все условия.

В свой первый и единственный сезон в «Локерене» Мусса забил 15 голов, но именно тогда в мозгу форварда стали происходить первые сбои. Деспотичного полковника Аль Амиду не было рядом, и Маазу распустился. По ходу одного из матчей Мусса без всякой видимой причины подрался с соперником и был удален с поля. Позднее форвард ссылался на проявление расизма, но от дисквалификации его это не уберегло.

За время простоя Маазу регулярно жаловался руководству на всякие бытовые проблемы. Например, на слишком просторную квартиру. Через некоторое время игрок с нескрываемым удовольствием переехал в тесную двушку без кондиционера. Совсем скоро ему пришлось оставить и ее.

«Я очень благодарен «Локерену» за все, без помощи этой команды я бы никогда не появился в европейском футболе. Этот клуб навсегда в моем сердце, но мне надо идти вперед», − «Локерен» стала первой командой, которую публично поблагодарил Маазу. И одновременно последней. На форварда обратил внимание ЦСКА.

Один из трех мячей Маазу в чемпионате России.

«Я с детства внимательно слежу за успехами «Арсенала» и лично Эммануэля Адебайора. Мне бы хотелось быть похожим на него. Возможно, через пару лет именно мне выпадет честь сменить его в нападении», − мечтал Маазу. Ради будущего переезда к Арсену Венгеру игрок готов был вытерпеть все стереотипные ужасы: русский холод, угрюмых людей, обилие снега и даже гуляющих на поводке медведей.

«Я позвонил родителям и сообщил им о своем решении перебраться в ЦСКА. Они были в шоке, ведь за последнее время в России было зафиксировано огромное количество проявления расизма. Родители рассказали мне про какой-то случай с бананом, но я заверил их, что все будет хорошо», − рассказывал Маазу. Родители отпустили его в Москву, но с одним условием: они летят вместе с ним!

В первом же матче Маазу здорово вышел на замену в матче с «Локомотивом». Форвард из Нигера настырно искал свой шанс, не давал покоя защитникам своими открываниями и на 87-й минуте забил свой первый гол в РФПЛ. В следующей игре с «Зенитом» игравший на позиции вингера Маазу навозил цепкого корейца Ким Дон Чжина.

Параллельно форвард начал изучение русского языка. Звучание ему понравилось, и через некоторое время Мусса уже пытался общаться с партнерами на их родном языке. Наиболее часто новичок практиковался в беседах с молодыми выпускниками академии ЦСКА – Георгием Щенниковым и Аланом Дзагоевым. «Со мной Маазу общался с помощью трех слов. Он постоянно строил предложения на основе слов «брат», «рыжий» и «катастрофа». Особенно нравилось ему последнее, не знаю почему», − вспоминает знакомство с Маазу Щенников.

Мусса получает красную карточку в матче против «Лиона» за «Виторию Гимараеш», где он тоже успел поиграть.

Кроме того, в свободное от тренировок время Мусса увлекался религией. Форвард не пропускал ни одного мусульманского поста, даже самого жесткого и несовместимого с футболом. Сентябрь 2009-го стал ключевым месяцем для ЦСКА. Армейцы должны были выправлять дела в чемпионате и стартовать в Лиге Чемпионов, но Маазу это мало волновало. «Сейчас у него Рамадан, он держит строгий пост. По этой причине Мусса находится не в лучшей форме, но как только пост закончится, все станет нормально», − заявил тогда Гинер.

Пока Маазу ограничивал питание и молился, его команда впала в кризис, из-за которого затем уволили Зико. На место бразильца пришел Хуанде Рамос, который не стал искать особого подхода к странностям Маазу. Увидев состояние нападающего, испанец оставил его в запасе на матч Лиги чемпионов с «Бешикташем». «Я приехал в Москву для того, чтобы выходить в основе в матчах ЛЧ. Своим решением Рамос оскорбил мое достоинство. В Москве я чувствую себя не в своей тарелке и хотел бы поскорее уехать в другой город», − пальнул в одном из интервью Маазу.

Форвард из Нигера стал устраивать странные акции протеста. Мусса мог днем внезапно покинуть тренировку, а ночью сбежать с базы. «В одну из таких ночей Маазу незаметно выскочил через окно на улицу, но во время прыжка его случайно увидели охранники. Они организовали за ним настоящую погоню. Мусса перелезал через забор, его пришлось буквально хватать за трусы, чтобы не сбежал», − вспоминал экс-руководитель скаутской службы ЦСКА Антон Евменов. В последних матчах сезона, руководство ЦСКА даже приставило к комнате Маазу специальную охрану.

От аренды Маазу в «Монако» выиграли почти все: болельщики ЦСКА, руководители, тренерский штаб. Все, кроме игрока и самого «Монако». Как и в России, Мусса начал неплохо, но вскоре в игре с «Арль-Авиньоном» нападающий заработал перелом носа. Через полгода его взял на перевоспитание президент «Бордо» Жан-Луи Трио. Легендарный Трио щедро раздавал ему авансы, но к тому моменту Маазу не признавал никаких авторитетов.

После раннего вылета из Кубка Франции болельщики «Бордо» вместе с Трио пришли на открытую тренировку. Едва они начали высказывать замечания, Маазу их оборвал. «Мне плевать, что вы думаете обо мне. Если вы хотите меня послать, я покажу вам свои яйца и пойду дальше. У меня есть контракт в Москве, и я могу вернуться туда в любой момент», − абсолютная дерзость Маазу шокировала всех без исключения. «Он сам себя выгнал из «Бордо», − с такими словами Жан-Луи Трио передал игрока обратно в «Монако». Вторая аренда в княжество получилась максимально кошмарной: уже в первой игре Маазу порвал крестообразные связки.

Мусса в футболке «Аяччо» − его нынешнего клуба.

ЦСКА уже и не надеялся избавиться от Муссы, как вдруг на горизонте появилось спасительное предложение от «Зюльте-Варегема». Аренда с правом выкупа! Но очень быстро стало ясно: шанс упущен. «Уже через неделю руководство «Зюльте-Варегема» умоляло меня забрать этого славного игрока обратно. Они готовы были даже доплатить за досрочный разрыв аренды», − заявил Евменов.

По сообщению бельгийских журналистов, поведение Маазу утратило последние черты адекватности. Форвард мог спокойно плюнуть в партнера, убежать в слезах и затем три дня не появляться на тренировках. Его редкие появления на занятиях вызывали иронические овации у партнеров. В конечном счете Маазу был отчислен за систематические прогулы. Примерно в это же время «Арсенал» покинул Адебайор, но дорога Маазу пролегала далеко от Лондона. Следующими его клубами стали тунисский «Этуаль дю Сахель», китайский «Чаньчунь» и датский «Рандерс». А этот сезон Маазу проводит в составе аутсайдера Лиги 2 «Аяччо».

«В креативном потенциале Маазу сомневаться не приходится. На мой взгляд, Мусса – один из самых техничных футболистов нашего чемпионата», − так отзывался о ней Виталий Шевченко в 2009 году. Даже в безумии нападающий из Нигера довольно часто забивает. За последние 4 года Маазу оформил 54 гола. Но в современном футболе талант не работает без дисциплины. Без нее не закрепиться ни в одном приличном клубе. Ни в «Арсенале», ни в ЦСКА, ни в «Зюльте-Варегеме».

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