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  • «Румынское чучело уничтожили». Как Луческу помогает «Зениту»

«Румынское чучело уничтожили». Как Луческу помогает «Зениту»

«Ему и без нас хорошо»

Отступные за Олега Шатова составляют 16 миллионов евро. Шатов мечтает играть в Европе, но сейчас не проходит даже в состав «Зенита». Последний раз Олег отыграл все 90 минут в кубковой встрече с «Тамбовом». Игра проходила в сентябре и завершилась победой петербуржцев со счетом 5:0. После октября Шатов не забивал и не отдавал голевых передач. Зато все чаще он показывает характер и много говорит.

«Главному тренеру и без нас хорошо», – выкрикнул Шатов в микст-зоне после матча с «Анжи» (1:1). Вместе с Игорем Смольниковым они остались на скамейке запасных в матче, где команде срочно требовалось оживить игру. Воспитательная мера? Личная неприязнь тренера? Кажется, Луческу просто воспитывает игрока, который начал деградировать. Кокорина страна уже потеряла. Если и Шатов не поменяет отношение к делу, смысла в российском футболе станет еще меньше.

Луческу, кстати, дал шанс Смольникову и Шатову в матче со «Спартаком». Защитник активничал и мог заработать пенальти, если бы судья правильно оценил эпизод с попаданием мяча в руку Комбарову. Шатов вышел после перерыва и оживил игру. Но «Зенит» все равно проиграл принципиальную встречу, выбив самого себя из чемпионской гонки. Раньше Смольников и Шатов считались ключевыми игроками для «Зенита». Но результат все равно делали другие.

Мирча Луческу показал, что у российских игроков «Зенита» сильные характер и желание. Но развиваются и выплескиваются они не туда, где от этого можно получить пользу.

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Футболистов нужно отбирать

«Каррера без нападающих тактически уничтожил румынское чучело с четырьмя топ-форвардами. Интересно, кто у него сегодня виноват?» – негодовал футбольный агент Марко Траббуки после матча «Спартака» и «Зенита». Сейчас намечается тенденция, что какой бы состав «Зенита» не выходил на поле, выступить кардинально лучше предыдущего он не сможет.

Два года назад «Зенит» буднично стал чемпионом. В предыдущем сезоне выиграл Кубок России. Усилив состав игроками высокого класса, команда влетела «Андерлехту» в Лиге Европы, а в чемпионате едва цепляется за тройку. Ошибки Луческу? Без них не обошлось. Но Мирча раскрыл тщательно скрываемые проблемы «Зенита». Странная селекция только добавляет клубу проблем.

Лунев, Лодыгин и Кержаков – голкиперы примерно одинакового среднего уровня. Но одного из них отправляют в «Оренбург», а другого забирают из прогрессирующей «Уфы». Круговорот вратарей в петербуржской природе начался после ухода Вячеслава Малафеева. «Зенит» не нашел топового голкипера, зато приобрел защитника Бранислава Ивановича. На позицию, где куча своих универсальных игроков. Неудивительно, что уставший от футбола Иванович больше сидит на скамейке, а на поле выглядит хуже Смольникова образца Евро.

И это мы не говорим про впечатлительного Эрнани, который должен был заменить Витселя. Халк и Витсель, даже выкладываясь на 50% своего таланта и возможностей, приносили «Зениту» пользу и были лидерами команды. Не тех легионеров подсовывают Луческу. Его команда проседает во всех линиях в большей части именно из-за неправильных покупок.

Московские судьи и культ «Крестовского»

«Перекладывать ответственность я не собираюсь. За все, что сейчас происходит с «Зенитом», отвечаю я», – сказал Мирча Луческу после матча со «Спартаком». В его российской тренерской карьере подобное признание прозвучало впервые. Обычно румын обвиняет всех вокруг в неудачах своей команды. В матче против ЦСКА ему помешал плохой газон, в игре с «Амкаром» – московские судьи. Однако у высказываний румына есть сразу две позитивные для «Зенита» цели. Он отводит от команды удар и вскрывает проблемы российского футбола.

О том, что судьи помогают московским командам, говорится уже очень давно. Эту тему еще в 2012 году поднимал Шемберас, когда «Алания» едва не обыграла «Локомотив». О том, что судьи принимают решения против «Зенита», до Луческу почти всегда умалчивалось. Но стоит румынскому тренеру пошуметь, как в следующем же матче маятник качается уже в пользу «Зенита». В матче с тульским «Арсеналом» спорные судейские вердикты привели к двум мячам в ворота соперника петербуржцев. Слова Луческу подействовали.

Луческу – превосходный оратор. За счет него «Зенит» может доносить до людей веру в то, во что сам еще не поверил окончательно. «Крестовский» – невероятный стадион, практически без изъянов. Когда он будет полностью заполняться болельщиками, «Зенит» не будет терять очки», – теперь румынский тренер пиарит новую арену клуба. Он и дальше продолжит говорить плохие вещи о других, превознося все, что принадлежит «Зениту». Возникает ощущение, что это входит в обязанности тренера.

«Все идет к тому, что летом Луческу покинет «Зенит», – утверждает близкий к команде комментатор Геннадий Орлов. Но даже если подобное произойдет, то румын всего за один сезон многое сделал для клуба и российского футбола в целом. Пусть для него самого приезд в Россию рискует оказаться провальным клеймом на всей карьере.

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Россия. Премьер-лига Зенит Шатов Олег Луческу Мирча
Комментарии (18)
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Чеба
1492846681
)))
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сасас
1492849086
когда уже выгонят этого тренеришку?
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Taps
1492856076
Пока Мудко и иже с ним будут в футболе, гнить всем и дальше.
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Konb48
1492867024
Хороший футбол, ничего не скажешь. Лучше бы 0:0 сыграли, чем такая победа в первой игре...футболисты Урала молодцы, хоть они вели себя на поле достойно!
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Spartak-SV
1492867181
Если "Зенит" будет так играть и дальше....это просто отстой...."Уралу" респект.....бомжи полный ноль....
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Sigmat
1492878729
Кто написал название, статьи - тот, ПИДОР! Луческу привел "Шахтер" к последнему кубку УЕФА! Платите больше, этим бездарностям на поле! Позорище, которое произошло сегодня, просто нет слов! УРАЛ - РЕСПЕКТ!
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Pro100Kid
1492884135
Не согласен с автором,что Лунев - средний голкипер. У него пока очень маленький стаж в РФПЛ, но пока он играет явно выше среднего уровня.
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Zubo
1492886622
Александр, я не знаю из какого отверстия вы появились на свет , но некрасиво называть человека чучелом, вас не учили в детстве , что оскорблять людей это неприлично ?
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rustamus87
1492906953
Луческо домой!Мутко вали уже с футбола ты реально всёх зае.ал. Путин хорош уже своих продвигать давай Курбана в сборную а потом и министром спорта​ сделай даже биатлонисты заберут
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BuenosArgentina
1492910637
Лунёв - супер голкипер, стадион у Зенита супер, тренер к сожалению не супер но тоже неплохой !
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