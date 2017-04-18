Каким был мир, когда появился «Спартак»

1922-й – последний год невыносимой гражданской войны в России. Победу в ней одержала Рабоче-Крестьянская Красная Армия.

Именно в 1922 году был образован СССР. Договор утвержден 30 декабря.

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Египет стал независимым государством. Великобритания признала независимость этой страны в одностороннем порядке.

Подписан важный Рапалльский договор между недовольными итогами Версальских соглашений РСФСР и Германией. Стороны отказались от возмещения военных расходов и серьезно улучшили торговые отношения. Кроме того, было налажено военное сотрудничество.

В РСФСР началась денежная реформа. Предыдущие денежные знаки обменивались на новые в соотношении 10000:1. Новые деньги назвали «червонцами».

В Италии премьер-министром страны назначен Бенито Муссолини. На этом посту он находился до 1943 года.

В Великобритании основана знаменитая телерадиовещательная организация BBC.

В Долине царей была найдена гробница Тутанхамона.

В 1922 году впервые прошла женская Олимпиада, состоялась она в Париже. Их было всего пять.

Завершился 30-й сезон чемпионата Англии, победу праздновал «Ливерпуль», на шесть очков опередив «Тоттенхэм», третьим стал «Бернли». «Челси» и «Манчестер Сити» замкнули десятку сильнейших, «Арсенал» финишировал 17-м, а «Манчестер Юнайтед» вылетел из лиги, заняв 22-е место.

В чемпионате Германии два финала между «Гамбургом» и «Нюрнбергом» ни к чему не привели – 2:2 в первой игре и 1:1 в переигровке. Во втором матче игроки «Нюрнберга» один за другим выбывали из-за травм, а замен тогда еще не ввели. Судья остановил игру, поскольку у «Нюрнберга» на поле было всего семь человек, и засчитал клубу поражение. «Гамбург» же великодушно отказался от звания победителя. Поэтому в сезоне-1922 в Германии чемпиона так и не было. Впрочем, интересно, что на трофее выгравированы названия обоих клубов.

В 1922 году вышел знаменитый немой фильм ужасов «Носферату. Симфония ужаса». Изначально кинорежиссер Фридрих Мурнау собирался экранизировать «Дракулу», но права для киностудии приобрести не удалось.

В этом году впервые в истории был спасен страдавший от сахарного диабета человек. В то время эта болезнь считалась смертельной. Молодой канадский ученый Фредерик Бантинг спас ему жизнь, сделав инъекцию инсулина. Позже за свое открытие Бантинг (справа на фото) получил Нобелевскую премию.

Начато производство спортивных автомобилей Alfa Romeo RL с шестицилиндровым рядным (L6) двигателем с клапанами сверху.

Наконец, в 1922 году появился футбольный клуб «Локомотив». Тогда еще под названием «Казанка» (команда Московско-Казанской Железной дороги). Официальной датой основания считается 23 июля.