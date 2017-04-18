Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Каким был мир, когда появился «Спартак»

1922-й – последний год невыносимой гражданской войны в России. Победу в ней одержала Рабоче-Крестьянская Красная Армия.

Именно в 1922 году был образован СССР. Договор утвержден 30 декабря.

с

Египет стал независимым государством. Великобритания признала независимость этой страны в одностороннем порядке.

Подписан важный Рапалльский договор между недовольными итогами Версальских соглашений РСФСР и Германией. Стороны отказались от возмещения военных расходов и серьезно улучшили торговые отношения. Кроме того, было налажено военное сотрудничество.

В РСФСР началась денежная реформа. Предыдущие денежные знаки обменивались на новые в соотношении 10000:1. Новые деньги назвали «червонцами».

В Италии премьер-министром страны назначен Бенито Муссолини. На этом посту он находился до 1943 года.

В Великобритании основана знаменитая телерадиовещательная организация BBC.

В Долине царей была найдена гробница Тутанхамона.

В 1922 году впервые прошла женская Олимпиада, состоялась она в Париже. Их было всего пять.

Завершился 30-й сезон чемпионата Англии, победу праздновал «Ливерпуль», на шесть очков опередив «Тоттенхэм», третьим стал «Бернли». «Челси» и «Манчестер Сити» замкнули десятку сильнейших, «Арсенал» финишировал 17-м, а «Манчестер Юнайтед» вылетел из лиги, заняв 22-е место.

В чемпионате Германии два финала между «Гамбургом» и «Нюрнбергом» ни к чему не привели – 2:2 в первой игре и 1:1 в переигровке. Во втором матче игроки «Нюрнберга» один за другим выбывали из-за травм, а замен тогда еще не ввели. Судья остановил игру, поскольку у «Нюрнберга» на поле было всего семь человек, и засчитал клубу поражение. «Гамбург» же великодушно отказался от звания победителя. Поэтому в сезоне-1922 в Германии чемпиона так и не было. Впрочем, интересно, что на трофее выгравированы названия обоих клубов.

В 1922 году вышел знаменитый немой фильм ужасов «Носферату. Симфония ужаса». Изначально кинорежиссер Фридрих Мурнау собирался экранизировать «Дракулу», но права для киностудии приобрести не удалось.

В этом году впервые в истории был спасен страдавший от сахарного диабета человек. В то время эта болезнь считалась смертельной. Молодой канадский ученый Фредерик Бантинг спас ему жизнь, сделав инъекцию инсулина. Позже за свое открытие Бантинг (справа на фото) получил Нобелевскую премию.

Начато производство спортивных автомобилей Alfa Romeo RL с шестицилиндровым рядным (L6) двигателем с клапанами сверху.

Наконец, в 1922 году появился футбольный клуб «Локомотив». Тогда еще под названием «Казанка» (команда Московско-Казанской Железной дороги). Официальной датой основания считается 23 июля.

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Россия Спартак Локомотив Манчестер Юнайтед Ливерпуль
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
19asmodey54
1492522779
хороший подарок ко дню рождения,"Спартак"- чемпион!
Ответить
19asmodey54
1492523613
всех спартачей с праздником!
Ответить
Mahone
1492524659
Спартак с праздником!!!!!!!!!!! Удачи
Ответить
Pablo Aimar
1492527076
богатый на события год, однако
Ответить
ЖОРРО
1492538316
Поздравляю всех красно-белых!
Ответить
Cant Stop
1492540984
Ну из всего написанго... Гамбург впечатлил, настоящие джентельмены! вот это фэир плэй настоящий!
Ответить
vick-north-west
1492586886
В год, когда появился Спартак, "Ливерпуль" стал чемпионом Англии (в 3-й раз), а в год, когда "Спартак" победил в первой лиге (1977), "Ливерпуль" впервые выиграл Кубок Чемпионов. Какая-то связь есть, не находите?
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
1
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+