Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Он настолько скромен, что отдает пенальти другим игрокам». Голландец, который сейчас забивает чаще всех в Европе

«Он настолько скромен, что отдает пенальти другим игрокам». Голландец, который сейчас забивает чаще всех в Европе

«Эммен» – один из призраков голландского футбола. Команда незаметная, в высшем дивизионе никогда не выступала и в ближайшее время вряд ли будет. Но местная академия гордится собой – здесь когда-то начинал Бас Дост. PR-менеджер «Эммена» Марк Тиммер рассказывает: «Тут все о нем говорят. В юности он не проявлял себя как голеадор, но теперь люди удивляются его успехам и желают удачи». В сезоне 2007/08 нападающий дебютировал за основную команду. Зимой его хотели забрать в финский РоПС, так как экс-технический директор «Эммена» Том Сенфье тогда тренировал финнов, но сделка сорвалась. Летом форвард уедет в «Хераклес» за 300 тысяч евро.

В новых условиях форвард жег так же яростно, и за ним выстроились в ряд «Аякс», «Твенте» и «Херенвен». Агент игрока посоветовал выбрать последних. И не зря. В первый год Бас стал лучшим нападающим команды, а спустя пару лет он с 32-мя голами достиг планки лучшего бомбардира всего чемпионата, чем привлек внимание «Вольфсбурга». Летом 2012-го Дост уехал в Бундеслигу.

Там голландец провел добротных четыре года. «Вольфсбург» играл по схеме 4-2-3-1, так что Дост выдерживал конкуренцию с Крузе, Энрике и Путаро. Несмотря на то, что твердо закрепиться в основе у него не получилось, нападающий наколотил за 85 матчей 36 голов. Помогли хороший рост (192 см) и блестящая игра головой в паре с несильным, но точным ударом.

В Германии Дост много работал, но звездой не стал, потому и решил уехать: «Я играл за команду четыре года. Это был период взлетов и падений. Теперь «Вольфсбург» планирует купить нападающего (как оказалось, Марио Гомеса), и у меня будет меньше игровой практики». Бас адекватно воспринял ситуацию. Вариантов было несколько. Во-первых, можно было вернуться на родину – там футболиста ждал «Аякс», который следил за ним со времен «Хераклеса». Во-вторых, поступило заманчивое предложение из Португалии: 12 млн за пробивного форварда дал «Спортинг». Дост оглянулся на топ-лигу и уехал играть в Примейру.

Главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш сразу же закрепил нападающего в стартовом составе. Нужно сказать, что широкого выбора у португальского специалиста и не было: Хоэль Кэмпбелл не блещет сам по себе, зато достаточно эффективно действует в связке с Достом. Как правило, Жезуш использует схему 3-5-2. Такой футбол предполагает динамичность и грамотный выбор позиции – и это как раз про голландца.

«Спортинг» провалился в Лиге чемпионов, заняв четвертое место в своей группе и пропустив вперед даже «Легию». Команда сконцентрировалась на чемпионате, где Дост выносит всех подряд. За 25 матчей он забил 27 голов (49% от общего числа всех мячей команды) и встал вровень с Лионелем Месси в борьбе за «Золотую бутсу». Аргентинец при этом сыграл больше матчей, так что процент среднего количества голов за игру у Баса выше.

Дост тащит команду в Лигу чемпионов: «львы» идут на третьем месте в чемпионате. Но у «Спортинга» остались теоретические шансы на чемпионство – до «Бенфики» восемь очков. Недавно голландца признали лучшим игроком лиги в марте, а на той неделе Бас отгрузил трешку «Боавиште». Чтобы вы понимали, ближайший в списке бомбардиров команды после Доста – Алан Руис с шестью мячами.

Жезуш отмечает: «Он настолько скромен, что отдает пенальти коллегам, чтобы те тоже могли забить. Дост эволюционировал, он уже не тот, кем был в начале сезона». Тренер имеет в виду кураж и уверенность, которые появились у нападающего. А главное – он чувствует, что в него верят и никто не дует в спину. Это тот случай, когда отсутствие конкуренции творит чудеса. «Для меня важно, что мне доверяет тренер и вся команда», − со счастливым лицом резюмирует Дост. Этому парню уже 27 лет, но он стал настоящим голландским Варди, поэтому у него еще все впереди.

«Если круглосуточно думать о футболе, можно сойти с ума». Кто сейчас разрывает чемпионат Голландии

Португалия. Примейра Португалия
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Karpathian
1492073563
а мог в Аякс в свое время перейти
Ответить
Evklid
1492106155
какой там Варди,этот парень давно известен
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
1
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+