«Он настолько скромен, что отдает пенальти другим игрокам». Голландец, который сейчас забивает чаще всех в Европе

«Эммен» – один из призраков голландского футбола. Команда незаметная, в высшем дивизионе никогда не выступала и в ближайшее время вряд ли будет. Но местная академия гордится собой – здесь когда-то начинал Бас Дост. PR-менеджер «Эммена» Марк Тиммер рассказывает: «Тут все о нем говорят. В юности он не проявлял себя как голеадор, но теперь люди удивляются его успехам и желают удачи». В сезоне 2007/08 нападающий дебютировал за основную команду. Зимой его хотели забрать в финский РоПС, так как экс-технический директор «Эммена» Том Сенфье тогда тренировал финнов, но сделка сорвалась. Летом форвард уедет в «Хераклес» за 300 тысяч евро.

В новых условиях форвард жег так же яростно, и за ним выстроились в ряд «Аякс», «Твенте» и «Херенвен». Агент игрока посоветовал выбрать последних. И не зря. В первый год Бас стал лучшим нападающим команды, а спустя пару лет он с 32-мя голами достиг планки лучшего бомбардира всего чемпионата, чем привлек внимание «Вольфсбурга». Летом 2012-го Дост уехал в Бундеслигу.

Там голландец провел добротных четыре года. «Вольфсбург» играл по схеме 4-2-3-1, так что Дост выдерживал конкуренцию с Крузе, Энрике и Путаро. Несмотря на то, что твердо закрепиться в основе у него не получилось, нападающий наколотил за 85 матчей 36 голов. Помогли хороший рост (192 см) и блестящая игра головой в паре с несильным, но точным ударом.

В Германии Дост много работал, но звездой не стал, потому и решил уехать: «Я играл за команду четыре года. Это был период взлетов и падений. Теперь «Вольфсбург» планирует купить нападающего (как оказалось, Марио Гомеса), и у меня будет меньше игровой практики». Бас адекватно воспринял ситуацию. Вариантов было несколько. Во-первых, можно было вернуться на родину – там футболиста ждал «Аякс», который следил за ним со времен «Хераклеса». Во-вторых, поступило заманчивое предложение из Португалии: 12 млн за пробивного форварда дал «Спортинг». Дост оглянулся на топ-лигу и уехал играть в Примейру.

Главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш сразу же закрепил нападающего в стартовом составе. Нужно сказать, что широкого выбора у португальского специалиста и не было: Хоэль Кэмпбелл не блещет сам по себе, зато достаточно эффективно действует в связке с Достом. Как правило, Жезуш использует схему 3-5-2. Такой футбол предполагает динамичность и грамотный выбор позиции – и это как раз про голландца.

«Спортинг» провалился в Лиге чемпионов, заняв четвертое место в своей группе и пропустив вперед даже «Легию». Команда сконцентрировалась на чемпионате, где Дост выносит всех подряд. За 25 матчей он забил 27 голов (49% от общего числа всех мячей команды) и встал вровень с Лионелем Месси в борьбе за «Золотую бутсу». Аргентинец при этом сыграл больше матчей, так что процент среднего количества голов за игру у Баса выше.

Дост тащит команду в Лигу чемпионов: «львы» идут на третьем месте в чемпионате. Но у «Спортинга» остались теоретические шансы на чемпионство – до «Бенфики» восемь очков. Недавно голландца признали лучшим игроком лиги в марте, а на той неделе Бас отгрузил трешку «Боавиште». Чтобы вы понимали, ближайший в списке бомбардиров команды после Доста – Алан Руис с шестью мячами.

Жезуш отмечает: «Он настолько скромен, что отдает пенальти коллегам, чтобы те тоже могли забить. Дост эволюционировал, он уже не тот, кем был в начале сезона». Тренер имеет в виду кураж и уверенность, которые появились у нападающего. А главное – он чувствует, что в него верят и никто не дует в спину. Это тот случай, когда отсутствие конкуренции творит чудеса. «Для меня важно, что мне доверяет тренер и вся команда», − со счастливым лицом резюмирует Дост. Этому парню уже 27 лет, но он стал настоящим голландским Варди, поэтому у него еще все впереди.

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