«Пропустил гол с 76 метров и смеялся полночи». За что мы любим Сергея Рыжикова

Разогнал карьеру в 27 лет

До этого возраста Рыжикову не особо-то везло. В «Локомотив» он попал в 2006 году, но обрел лишь статус третьего вратаря, а после 2:5 в товарищеском матче с «Реалом», где он сыграл все 90 минут, был снова задвинут в глухой запас. Даже в «Томи» Рыжиков сыграл всего пять матчей. Тут бы и приуныть, но последовало предложение от «Рубина», и свой шанс голкипер уже не упустил. С 2008 года он – бессменный вратарь казанского клуба.

На выбор позиции повлияли вратарские щитки Полякова

«С бывшим голкипером «Локомотива» Алексеем Поляковым мы из одного города, – вспоминал Рыжиков. – В Лешином дворе жила моя бабушка. Поэтому частенько пересекались, хотя он старше меня на шесть лет. Я в то время играл правого полузащитника. Как-то раз зимой Леха возвращался домой с хоккейной формой – он был вратарем школьной команды. Сами знаете: летом – футбол, зимой – хоккей. В общем, мы с другом познакомились с Лешей и помогли донести ему вратарские щитки. Он нам показывал перчатки, которые сам сшил. Как сейчас помню, именно та встреча и определила мое вратарское будущее».

0:9 в ЦСКА

Армейцам Сергей Рыжиков не подошел: «В 92-м ездил на просмотр в школу ЦСКА. В манеже около «Динамо» четыре дня меня оценивали. Помню, наша команда проиграла 0:9… Ну, меня и отправили обратно…».

Без футбола все равно считал бы деньги

«В детстве думал, что стану военным, но стал футболистом. В школе был троечником, отслужил в армии, закончил техникум, так что вторая профессия – бухгалтер-экономист. У мамы очень хорошая знакомая была директором техникума, и в этот год, как раз после окончания школы, был первый набор на профессию бухгалтеров. Так отучился и вышел бухгалтером. Думаю, из меня получился бы специалист среднего класса», – считает Рыжиков.

В сборную приехал первым и накупил книг

В 2008 года голкипер лидирующего в РФПЛ «Рубина» был вызван в сборную России. Рыжиков вспоминает, как все прошло:

«Поначалу мне как-то неловко было. Я приехал самым первым, на поезде. Первая тренировка как-то прошла... Даже не знаю, как описать... Сумбурно, что ли. Я же в первый раз, ничего не знаю. А потом пришлось жить одному – тяжело было, и я пошел и накупил книг. В итоге привез домой целый рюкзак, еле дотащил. Но на второй день уже полегче стало. Приехали бывшие одноклубники по «Локомотиву» – Динияр Билялетдинов, Ренат Янбаев... А потом все наладилось – атмосфера в команде все-таки великолепная. И обслуживающий персонал, и ребята, все – один коллектив, одна большая семья».

Суеверие касается только телефона

У Рыжикова есть лишь одна примета, которую он строго соблюдал перед выходом на поле: «Перед игрой по телефону не разговариваю – на беззвучный режим ставлю. А после игры уже перезваниваю. Больше нет примет».

Цитата об упорстве

«Если долго биться головой об стенку, можно и дверь найти», – считает Рыжиков, отвечая на вопрос о позднем переходе в «Локомотив», ранее играя в клубах рангом ниже.

Футбол не приедается

«Каждый день засыпаю и просыпаюсь с мыслями о тренировке, предстоящем матче. У меня море эмоций, драйва. Честно, я каждому желаю найти любимое дело. Тот, кто это сделает, уже никогда не будет работать. Потому что будет наслаждаться своим трудом», – уверен Сергей.

Бабушка – страстный болельщик

Есть у голкипера «Рубина» особенный болельщик, от которого Рыжикову нередко достается: «У меня бабушка очень любит футбол, ни одной трансляции не проходит без нее. Обычно она приходит к маме с папой в гости, включает телевизор – и все. Бабушка становится суперболельщиком. Смотрит жадно, болеет громко, даже ругнуться может, что ей вообще не свойственно. Я говорю: «Бабушка, ну нельзя же так». Но она так переживает. А после каждой моей игры обязательно с ней созваниваемся. Она либо хвалит, либо ругает. Всегда честно говорит. Такой вот у меня есть семейный футбольный критик».

Звонил болельщикам перед матчем с «Ливерпулем»

PR-акция «Рубина» повергла фанатов в шок: футболисты звонили им сами и рассказывали, какие планируются мероприятия. «Некоторые в шоке молчали, когда я представлялся. А я все продолжал тараторить свою речь, тараторить. А в ответ тишина. Я спрашиваю: «Вы меня слышите, все о'кей?». Только тогда отзывались», – смеется Рыжиков.

Фанаты «Ливерпуля» заставили им похлопать

Матч на «Энфилде» Рыжиков тоже вспоминает с удовольствием – сыграли 1:1, да еще и на таком стадионе. «В первом тайме, когда я шел к своим воротам, трибуны мне аплодировали. Я соответственно похлопал в ответ. Перед вторым такая же ситуация — но уже аплодировала их знаменитая трибуна «Коп», где самые рьяные фанаты сидят. Я как-то не уделил этому большого внимания, не стал хлопать. Так они как раз сразу загудят, замычат! Ну я, естественно, поаплодировал, они меня «простили», еще раз похлопали.

Полночи смеялся со своего ляпа

Памятный гол в Нальчике Рыжикова не шокировал, хотя известные вратари запускают себе такие мячи крайне редко. «С 76 метров запустил. Я приехал домой, мы с женой включили YouTube и смеялись полночи. Я все думал: «Ну как, как так можно?!». Просто фантастика. Я еще тогда ребятам кричу, успокаиваю: «Мой мяч, мой, оставьте!». Ну да, оставили».

Болел за «Спартак», но перестал

«О несостоявшемся переходе в «Спартак» это уже старая история, – вспоминает Сергей. – Так получилось, что «Рубин» меня не отпустил – у меня был контракт с клубом, мне сделали условия лучше, и я остался в Казани. Вот и все. Интерес у «Спартака» был большой, они присылали письмо в клуб с суммой трансфера, которую могли заплатить за меня. Но я нисколько не жалею, что остался и играю дальше в «Рубине». После того, как я стал профессиональным футболистом, и в 2002 году начал выступать за «Сатурн», за «Спартак» болеть перестал и болею только за ту команду, которую представляю. А то боление – это были лихие девяностые, когда все болели либо за «Динамо» Киев, либо за «Спартак», потому что эти две команды и представляли постсоветское пространство в еврокубках. Когда они играли между собой, это было очень интересное зрелище».

В материале использованы цитаты с порталов ftbl.ru, sports.ru, welcome2018.com, championat.com