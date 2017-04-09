Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: левые полузащитники

Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: левые полузащитники

Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: правые полузащитники

Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: атакующие центральные полузащитники

Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: опорные полузащитники

Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: левые защитники

Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: правые защитники

Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: центральные защитники

Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

Россия. Премьер-лига Рейтинг
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Nooki
1491728223
Я бы Спивака добавил!
Ответить
Abbey Road
1491728717
не пойму тех, кто Илье Цымбаларь минусует.....
Ответить
алекс88
1491729834
Без спорно Тихонов Цымбаларь и Данни лучшие что у нас были и есть
Ответить
ufos73
1491734342
Тошич Боярин и Биля тут лишние. Жирков, какой он нах защитник?!
Ответить
Nesterenko
1491738148
Дзагоев? Вы что совсем уже там долбанулись?? А где Жирков?
Ответить
bakha23
1491741963
Корвалио где нет его в цска играл Лучший игрок финала кубке уефа
Ответить
Seamus
1491754226
Жирков! Зря его в защитники запихнули. Лучшую свою игру он показывал на краю полузащиты в ЦСКА
Ответить
mauxa
1491810954
Левые полузащитники.. а засунули и правых и центральных...
Ответить
D'achkov
1491849707
данни это центральный алло
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+