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    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: правые полузащитники


    4
    Голосов: 5
    29.03.2017 15:40
    «Бомбардир» продолжает серию материалов, где выбирает лучших игроков в истории чемпионата России. Теперь предлагаем проголосовать за правого полузащитника.

    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: правые защитники

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 30 марта 2017, 15:11

      Самедов, Быстров и Макгиди не в с тему. Все остальные достойные футболисты! А Валера лучший!!!!

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > franck_ribery 17 апреля 2017, 20:01

      только Есипов

      0
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      Рейтинг: +100

      prostoGorbunov 30 марта 2017, 14:06

      Валера, верим!

      0
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 30 марта 2017, 05:21

      Ролан Гусев мужик!Вспомните его подачу в историческом матче с Уэльсом!!!

      4
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > igormaddog 30 марта 2017, 06:49

      Помним помним))

      0
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      Рейтинг: +29

      orgazmatron 30 марта 2017, 00:23

      Кечинов, был лучший, кто видел его игру никогда не поставит минус. Настоящий боец, делал голы красавцы из ничего, просто накручивал двух-трех защитников и забивал! А каков гол был Ван Дер Сару, просто заглядение...

      1
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 30 марта 2017, 00:08

      По мнению редакции Макгиди более заслуженный игрок рфпл чем например Тошич))) зачем все эти рейтинги если не объективны и являются чисто субъективным мнением их составителей)??

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 29 марта 2017, 22:55

      Какой еще к черту Макгиди? Что он такого сделал выдающегося ?

      4
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 29 марта 2017, 21:01

      Скудный выбор

      1
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      Рейтинг: +241

      Moveton 29 марта 2017, 20:04

      6 из 10 из спартака. все легендарные правые полузащитники только там. серьёзно?

      2
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 29 марта 2017, 19:22

      красич конечно

      2
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      Рейтинг: +175

      Seamus 29 марта 2017, 17:58

      Если судить по титулам и продолжительности выступления в РФПЛ МакГиди уступает Тошичу, например... Зачем он здесь??

      2
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