Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: правые полузащитники

Самедов, Быстров и Макгиди не в с тему. Все остальные достойные футболисты! А Валера лучший!!!!
Самедов, Быстров и Макгиди не в с тему. Все остальные достойные футболисты! А Валера лучший!!!!
только Есипов
Валера, верим!
Ролан Гусев мужик!Вспомните его подачу в историческом матче с Уэльсом!!!
Помним помним))
Кечинов, был лучший, кто видел его игру никогда не поставит минус. Настоящий боец, делал голы красавцы из ничего, просто накручивал двух-трех защитников и забивал! А каков гол был Ван Дер Сару, просто заглядение...
По мнению редакции Макгиди более заслуженный игрок рфпл чем например Тошич))) зачем все эти рейтинги если не объективны и являются чисто субъективным мнением их составителей)??
Какой еще к черту Макгиди? Что он такого сделал выдающегося ?
Скудный выбор
красич конечно